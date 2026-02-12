English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Aadhaar Update Online: ఇంట్లో నుంచే ఆధార్ అడ్రస్ మార్చేయండి.. ఇక లైన్లకు గుడ్‌బై!

Aadhaar Address Update Online: ఇల్లు మారినప్పుడు మనం తప్పనిసరిగా చేయాల్సిన పనుల్లో ఒకటి ఆధార్ కార్డులో అడ్రస్ మార్చడం. చాలా మంది దీనికోసం ఆధార్ సేవా కేంద్రాలకు వెళ్లి గంటల తరబడి లైన్లో నిలబడుతుంటారు. అయితే ఇప్పుడు ఆ అవసరం లేదు. ఇంటి నుంచే సులభంగా ఆధార్‌లో మీ కొత్త ఇంటి అడ్రస్‌ను అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు.
ప్రస్తుతం ఆధార్ మొబైల్ యాప్ ద్వారా అడ్రస్ మార్చే సౌకర్యం అందుబాటులో ఉంది. ముందుగా మీ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో ఆధార్ అధికారిక యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మీ ఆధార్ నంబర్‌తో లాగిన్ అవ్వాలి. లాగిన్ సమయంలో మీ మొబైల్ నంబర్‌కు ఓటీపీ వస్తుంది. ఆ ఓటీపీ నమోదు చేసి ఖాతాలోకి ప్రవేశించాలి.

లాగిన్ అయిన తర్వాత “Address Update” అనే ఆప్షన్‌ను ఎంచుకోవాలి. అక్కడ మీ కొత్త ఇంటి పూర్తి అడ్రస్‌ను సరిగ్గా టైప్ చేయాలి. అడ్రస్‌కు సంబంధించిన ఆధార పత్రం కూడా అప్లోడ్ చేయాలి. ఉదాహరణకు విద్యుత్ బిల్, రేషన్ కార్డు, బ్యాంక్ స్టేట్‌మెంట్ లేదా రెంట్ అగ్రిమెంట్ వంటి పత్రాలు ఉపయోగించవచ్చు. పత్రంలో మీ పేరు మరియు కొత్త అడ్రస్ స్పష్టంగా కనిపించాలి.  

పత్రాలు అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఫేస్ అథెంటికేషన్ ప్రక్రియ ఉంటుంది. అంటే మీ మొబైల్ కెమెరా ద్వారా మీ ముఖాన్ని స్కాన్ చేస్తారు. ఇది భద్రత కోసం అవసరం. ఈ ప్రక్రియ పూర్తయ్యాక మీ అప్లికేషన్ సబ్మిట్ అవుతుంది.  

ఈ సేవ కోసం రూ.75కు జీఎస్టీ అదనంగా చెల్లించాలి. ఆన్‌లైన్‌లోనే ఈ చెల్లింపు పూర్తి చేయవచ్చు. చెల్లింపు అయిన తర్వాత మీకు ఒక రిఫరెన్స్ నంబర్ వస్తుంది. ఆ నంబర్ ద్వారా అప్లికేషన్ స్థితిని తెలుసుకోవచ్చు.  

అధికారులు మీ వివరాలను పరిశీలించిన తర్వాత అడ్రస్ అప్డేట్ అవుతుంది. కొన్ని రోజుల్లోనే మీ ఆధార్‌లో కొత్త అడ్రస్ కనిపిస్తుంది. ఇలా ఎక్కడికీ వెళ్లకుండా, సమయం వృథా కాకుండా ఇంటి నుంచే సులభంగా ఆధార్ అడ్రస్ మార్చుకోవచ్చు.

