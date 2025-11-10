English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • New Aadhaar App: ఆధార్ కార్డు యూజర్స్‌కు గుడ్‌న్యూస్.. కొత్త యాప్‌ బెనిఫిట్స్‌ ఇవే..!

New Aadhaar App: ఆధార్ కార్డు యూజర్స్‌కు గుడ్‌న్యూస్.. కొత్త యాప్‌ బెనిఫిట్స్‌ ఇవే..!

New Aadhaar App Benefits: UIDAI కొత్త ఆధార్ యాప్‌ (Aadhaar App)ను ప్రారంభించింది. వినియోగదారులు తమ ఆధార్‌ వివరాలను ఫోన్‌లో సేవ్ చేసుకునేందుకు ఈ యాప్ ఉపయోగపడనుంది. ఇక నుంచి ఎక్కడైన ధృవీకరణకు ఫిజికల్ కార్డు తీసుకువెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా ఈ యాప్‌లో వివరాలు చూపిస్తే సరిపోతుంది. పూర్తి వివరాలు ఇలా..
 
1 /6

ఆధార్ కార్డు యూజర్స్ తమ వివరాలను స్మార్ట్‌గా సేవ్ చేసుకునేందుకు ఆధార్ యాప్‌ పనిచేస్తుందని భారత విశిష్ట గుర్తింపు ప్రాధికార సంస్థ (UIDAI) వెల్లడించింది. ఇకపై భౌతికంగా ఆధార్ కార్డును ఎక్కడికీ తీసుకెళ్లాల్సిన ఇబ్బందిని లేకుండా ఉంటుందని పేర్కొంది.   

2 /6

ఆండ్రాయిడ్ యూజర్స్ Google Play Store నుంచి.. ఐఫోన్ వినియోగదారులు Apple Store నుంచి ఆధార్ యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ యాప్  బయోమెట్రిక్స్, ఫేస్ అథంటికేషన్‌ ఫీచర్స్ కూడా ఇందులో ఉన్నాయి.  

3 /6

ఇప్పటికే mAadhaar యాప్‌ను UIDAI తీసుకురాగా.. ఈ Aadhaar app దీనికి అదనంగా పనిచేస్తుంది. అయితే అందులో మాదిరి ఇతర ఆప్షన్లు ఏమీ లేకుండా కేవలం ఆధార్ వివరాలను మాత్రమే ఇందులో సేవ్ చేసుకోవచ్చు.   

4 /6

అంతేకాకుండా ఈ యాప్‌లో మీ ఆధార్ వివరాలతోపాటు మీ కుటుంబ సభ్యుల ఆధార్ వివరాలను కూడా సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఆధార్ వివరాలను సేవ్ చేసుకుని.. ఇతరులతో షేర్ చేసుకునేందుకు మాత్రమే ఈ యాప్‌ను తీసుకువచ్చారు.  

5 /6

Aadhaar యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకున్న తరువాత అవసరమైన పర్మిషన్లకు అనుమతి ఇవ్వండి. ఆధార్‌ నంబరుతో లింక్ అయిన ఫోన్ నంబరు ఎంటర్ చేయండి.   

6 /6

ఫోన్ నంబరు వెరిఫై చేసిన తరువాత ఫేస్ అథంటికేషన్ పూర్తి చేయండి. అన్ని వివరాలను ఎంటర్ చేసిన తరువాత సెక్యురిటీ పిన్‌ను సెట్ చేసుకుని యాప్‌ను ఉపయోగించుకోండి.   

Aadhaar App New aadhaar app UIDAI New Aadhaar App Benefits New Aadhaar App Features

Next Gallery

Samantha: స్టార్ హీరోయిన్ కన్నా పూసలమ్మే పిల్ల నయం... సమంత డ్రెస్‌పై వివాదం