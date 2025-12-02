English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Aadhaar Card: ఆధార్‌ కార్డుపై అడ్రస్‌ మార్చుకోవాలా? ఇలా ఆన్‌లైన్‌లోనే చేసుకోవచ్చు..!

Aadhaar Card: ఆధార్‌ కార్డుపై అడ్రస్‌ మార్చుకోవాలా? ఇలా ఆన్‌లైన్‌లోనే చేసుకోవచ్చు..!

Aadhaar Card Address Update: ప్రతిరోజు ఏ లావాదేవిలు చేయాలన్నా ఆధార్ కార్డు తప్పనిసరి. మనదేశంలో ఇది ఒక గుర్తింపు కార్డు. ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కలిగి ఉండాల్సిందే.. ఆధార్ కార్డులో ఏమాత్రం తప్పులు ఉన్న వెంటనే అప్‌డేట్‌ చేయాలి. లేకపోతే ఇబ్బందులు తప్పవు. ఆధార్ కార్డులో పేరు, ఇంటి నంబరు, ఫోన్ నెంబర్ వంటివి మార్పులు చేసుకోవచ్చు. అయితే ఇంట్లో కూర్చొని ఇంటి నెంబర్ కూడా మార్చుకునే సదుపాయం కల్పించారు. ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 
 
1 /5

 ఆధార్ కార్డ్ పై మీ ఇంటి నెంబర్ మార్చుకోవాలంటే ఇంట్లో నుంచే సులభంగా పూర్తి చేయవచ్చు. ఈ ఆధార్ కార్డు మన దేశంలో తప్పనిసరి. ఏ ప్రభుత్వ పథకాలు పొందాలన్నా.. స్కూల్ అడ్మిషన్ వరకు ఆధార్ తప్పనిసరి. అయితే ఎప్పటికప్పుడు ఆధార్ లో అప్‌డేట్ చేస్తూ ఉండాలి.  

2 /5

మీ ఆధార్‌లో ఇంటిపేరు, ఫోన్ నెంబర్, అడ్రస్ వంటివి మార్పులు చేసుకోవచ్చు. అయితే ఇంట్లో ఉండే ఎలాంటి పేపర్ వర్క్ లేకుండా సులభంగా ఇంటి అడ్రస్ మార్చుకోవచ్చు. 'మై ఆధార్ ఫోర్టల్‌'లో ఆధార్ నంబర్ క్యాప్చ ఓటీపీ ద్వారా మొబైల్ నెంబర్ తో లాగిన్ అవ్వాలి.   

3 /5

 అక్కడ 'అడ్రస్ అప్‌డేట్' సెక్షన్ ఎంచుకొని అప్‌డేట్ ఆధార్ ఆన్‌లైన్ ఆప్షన్‌ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అక్కడ క్షుణ్ణంగా చదివి 'ప్రొసీడ్ టు అప్‌డేట్ ఆధార్' ఎంపిక చేసుకొని అడ్రస్ ఆప్షన్ పై క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఇప్పుడున్న అడ్రస్ నమోదు చేయాలి.  

4 /5

 ఇంటి అడ్రస్ పూర్తి వివరాలు నమోదు చేసిన తర్వాత మీ అడ్రస్ ప్రూఫ్ గా కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి. అందులో ఏదైనా ఒకటి స్కాన్ చేసి అప్‌లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత 'నెక్స్ట్' ఎంపిక చేసుకొని 'ప్రివ్యూ' కూడా చూడవచ్చు. కరెక్ట్ అయితే వెంటనే 'ప్రొసీడ్' చేయండి. రూ.50 నామమాత్రపు ఫీజు కూడా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. కేవలం కొన్ని వారాల్లో ఆధార్ కార్డు పై అడ్రస్ అప్‌డేట్ అయిపోతుంది.  

5 /5

 అడ్రస్ అప్‌డేట్ అయిన తర్వాత మీరు పీవీసీ కార్డుకు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. అప్పుడు మీ ఆధార్ ఫిజికల్ కార్డుపై అడ్రస్ అప్‌డేట్ అయి కనిపిస్తుంది. తద్వారా మీరు బ్యాంకులో లావాదేవీలు, ఏవైనా ప్రభుత్వ పథకాలకు ఈ ఆధార్ కార్డును ఉపయోగించవచ్చు.

Aadhaar address update online Aadhaar card correction UIDAI address change how to change address in Aadhaar

Next Gallery

SIP vs PPF: నెలకు రూ. 10వేల పెట్టుబడికి సిప్ వర్సెస్ పీపీఎఫ్ ఏది బెటర్? ఎందులో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎక్కువగా సంపాదించవచ్చు.!