  • Aadhaar Card: ఏ హామీ లేకుండా రుణం కావాలా? కేవలం ఆధార్‌తోనే 5 సూపర్ ప్రయోజనాలు!

5 Services On Aadhaar card: మనదేశంలో ప్రతి ఒక్క పౌరుడి వద్ద ఆధార్ కార్డు తప్పకుండా ఉండాల్సిందే. దీంతో ప్రభుత్వ పథకాల లబ్ధి పొందడంతో పాటు స్కూలు నుంచి కాలేజీలో జాయిన్ అవ్వాలంటే కూడా కచ్చితంగా కలిగి ఉండాల్సిందే. ఆధార్ కార్డు జారీ ప్రక్రియ మన దేశంలో 2009 నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది. అయితే ఈ ఆధార్ కార్డు ఉంటే మీరు పొందే 5 అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు ఏంటో తెలుసా? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
 మనదేశంలో ఆధార్ కార్డు ప్రతి ఒక్కరి వద్ద ఉంది. అయితే దీని వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటో చాలా తక్కువ మందికే తెలుసు. ప్రతి పౌరుడి వద్ద ఈ ఆధార్ కార్డు తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిందే. బ్యాంకు లావాదేవీల నుంచి స్కూల్ జాయినింగ్ వరకు ఇది ఎంతగానో ముఖ్యం. అంతేకాదు ప్రభుత్వ పథకాలు పొందాలన్నా ఆధార్ తప్పనిసరి.   

 సాధారణంగా ఆధార్ కలిగిన వారికి మాత్రమే డబ్బుల లావాదేవీలు ఫోన్‌ ద్వారా చేసే అర్హత కూడా కలిగి ఉంటుంది. దీనికి ఎలాంటి అదనంగా చార్జీలు కూడా వసూలు చేయరు. ఆధార్ కార్డు ఉన్నవారికి రేషన్ కూడా లభిస్తుంద. సులభంగా కేవైసీ పూర్తిచేసుకుని మీరు రేషన్ కూడా పొందవచ్చు. ప్రతి ఒక్క రాష్ట్రంలో ఈ రేషన్ కార్డు అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇది పొందాలంటే ఆధార్ తప్పనిసరి. మనదేశంలో దీని ద్వారా బియ్యం, పప్పులు ఇతర ఆహార పదార్థాలు అందజేస్తారు.  

 ఇక ఈ ఆధార్ కార్డు ఉంటేనే ప్రభుత్వ పథకాలు కూడా పొందుతారు. జన్ ధన్ యోజన, పెన్షన్లు, MMREGA వంటి పథకాలు పొందాలంటే కూడా ఆధార్ తప్పనిసరి. వీటి ద్వారానే సులభంగా గుర్తింపు లభిస్తుంది. తద్వారా సులభంగా ప్రభుత్వ పథకాలు కూడా పొందుతారు.  

 అంతేకాదు బ్యాంకుల నుంచి రుణం పొందాలంటే కూడా ఆధార్ తప్పనిసరి. కొన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలు సులభంగా ఆధార్ కార్డు ద్వారా రుణాలు అందజేస్తాయి. ఏ హామీ లేకుండా రూ.90000 పొందాలంటే ప్రధానమంత్రి స్వనిధి పథకం ఉంది. ఇది ఆధార్‌ కార్డు ఉంటేనే ఇస్తారు.   

 ఆధార్ కార్డు ఉపయోగించి వడ్డీ నామమాత్రంగా సులభంగా ఈ పథకంలో మీరు రుణం పొందవచ్చు. దీంతో పాటు పాస్‌పోర్ట్ కావాలంటే కూడా ఆధార్ తప్పనిసరి. ఇది ఒక ధ్రువీకరణ పత్రంగా మన దేశంలో పరిగణిస్తారు. ఇలా ఆధార్ అయిదు ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది.

Aadhaar Card Benefits Aadhaar loan without guarantee loan with Aadhaar card only Aadhaar based loan scheme

