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ఆధార్ కార్డుదారులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. ఉచిత అప్‌డేట్ గడువు సెప్టెంబర్ 30 వరకు పొడిగింపు!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 08, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 05:03 PM IST

ఆధార్ కార్డుదారులకు శుభవార్త! యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (UIDAI) బయోమెట్రిక్ అప్‌డేట్ గడువును పెంచింది. ముఖ్యంగా 5 నుండి 17 ఏళ్ల మధ్య వయస్సు ఉన్న పిల్లలు సెప్టెంబర్ 30, 2026 వరకు తమ ఆధార్‌ను అప్‌డేట్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
 

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ఆధార్ కార్డ్

యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఆధార్ కార్డుదారులకు ఒక మంచి వార్త అందించింది. బయోమెట్రిక్ అప్‌డేట్‌ను ఇకపై 2026 సెప్టెంబర్ 30వ తేదీ వరకు ఉచితంగా చేసుకోవచ్చు. అయితే, ఈ అవకాశం కేవలం 5 నుండి 17 ఏళ్ల మధ్య వయస్సు ఉన్న పిల్లలకు మాత్రమే వర్తిస్తుందని గమనించాలి.  

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ఆధార్ కార్డ్ ఉచిత అప్‌డేట్

ప్రభుత్వ పథకాల ప్రయోజనాలు పొందాలన్నా లేదా ఓటీపీలు వంటివి సకాలంలో అందాలన్నా ఆధార్ ఎప్పటికప్పుడు అప్‌డేట్‌గా ఉండాలి. బయోమెట్రిక్ వివరాలు సరిగ్గా ఉంటేనే పనులు సులభమవుతాయి. కావున, పిల్లల తల్లిదండ్రులు వారి వేలిముద్రలు, ఐరిస్, ఫోటో వంటి వివరాలను దగ్గరలోని ఆధార్ కేంద్రానికి వెళ్లి అప్‌డేట్ చేయించాలి.  

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పిల్లల ఆధార్ కార్డ్ అప్‌డేట్

ఐదేళ్ల లోపు పిల్లల విషయంలో నిబంధనలు ఉన్నప్పటికీ, ఐదేళ్లు దాటిన తర్వాత , 15 ఏళ్లు నిండకముందే పిల్లలు తమ బయోమెట్రిక్ వివరాలను రెండోసారి తప్పనిసరిగా అప్‌డేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది.  UIDAI ఈ ప్రక్రియను తప్పనిసరి చేసింది..  

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యూఐడీఏఐ ఆధార్ గడువు పొడిగింపు

 లేకుంటే అథెంటికేషన్ సమస్యలు ఎదురవుతాయి. ముఖ్యంగా విద్యార్థులు స్కాలర్‌షిప్‌లు, స్కూల్ అడ్మిషన్లు ఇతర ఆధార్ సేవలలో ఇబ్బందులు పడకుండా ఉండాలంటే, గడువు ముగిసేలోపే ఆధార్ అప్‌డేట్ చేసుకోవడం మంచిది.   

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ఆధార్ వివరాలు

దీని కోసం ఆధార్ వెబ్‌సైట్, UIDAI వెబ్‌సైట్ లేదా యాప్ ద్వారా కూడా సులభంగా సౌకర్యం కల్పించారు. పాఠశాల అడ్మిషన్లు, స్కాలర్‌షిప్‌లు, ప్రభుత్వ ప్రయోజనాలు, పోటీ పరీక్షల దరఖాస్తులకు ఆధార్ తప్పనిసరి కాబట్టి వెంటనే అప్‌డేట్ చేసుకోండి.

TAGS:
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