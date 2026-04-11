Aadhaar: జర జాగ్రత్త! ఇంట్లో ఎవరైనా చనిపోతే వారి ఆధార్ కార్డును ఇలా చేయాల్సిందే.. లేదంటే ఇబ్బందులే!

How To Deactivate Aadhaar: ఆధార్ కార్డు అనేది మనదేశంలో ప్రతి ఒక్కరు తప్పకుండా కలిగి ఉండాల్సిందే. దీంతోనే స్కూల్ అడ్మిషన్, బ్యాంకు లావాదేవీలు జరుపుతారు. అంతేకాదు ఆధార్ కార్డు ద్వారా ప్రభుత్వ పథకాలు కూడా పొందే అవకాశం లభిస్తుంది. అయితే చనిపోయిన వ్యక్తి ఆధార్ కార్డు వెంటనే డియాక్టివేట్‌ చేయాలి. లేకపోతే ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుంది. మరణించిన వారి ఆధార్‌ కార్డు ఎలా డియాక్టివేట్‌ ఎలా చేయాలి? తెలుసుకుందాం. 
 
యూఐడీఏఐ అధికారిక వెబ్‌సైట్ లో డియాక్టివేట్ చేసే సౌలభ్యం ఉంది. మరణించిన వ్యక్తి  ఆధార్ కార్డ్ యాక్టివ్ ఉండటం వల్ల మోసాలకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది. సబ్సిడీ విషయంలో ఇతరులు లబ్ధి పొందుతారు. అంతేకాదు పెన్షన్ ఇతర బ్యాంక్ ఫ్రాడ్ కూడా జరుగుతుంది. అందుకే చనిపోయిన వారి ఆధార్ కార్డు తప్పకుండా డీయాక్టివేట్ చేయించాలి.   

ఈ ఆధార్ కార్డు డీయాక్టివేట్‌ చేయడానికి ఎలాంటి పేపర్ వర్క్ అవసరం లేదు. కేవలం ఆన్లైన్లోనే డిజిటల్ గా జరిగిపోతుంది . UIDAI అధికారిక వెబ్‌సైట్లో చనిపోయిన వారి ఆధార్ కార్డును సులభంగా డీయాక్టివేట్ చేయవచ్చు. అది ఎలాగో తెలుసుకుందాం.   

UIDAI 'రిపోర్టింగ్ ఆఫ్ డెత్ ఆఫ్ ఏ ఫ్యామిలీ మెంబర్' సర్వీస్‌ను 'మై ఆధార్' పోర్టల్ లో ప్రారంభించింది. ఇది సివిల్ రిజిస్ట్రేషన్‌ సిస్టమ్‌తో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఆధార్ కార్డులో చనిపోయిన వారి పేరును తొలగించే విధానం సులభతరం చేసింది. దీనికి కావలసిన డాక్యుమెంట్స్ తెలుసుకుందాం.  

 చనిపోయిన వారి డెత్ సర్టిఫికెట్ వచ్చిన వెంటనే డెత్ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ ఆధారంగా మై ఆధార్ పోర్టల్ లో లాగిన్ చేసి ఆధార్ నంబర్ వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలి. ఓటీపీ కూడా నమోదు చేసి 'రిపోర్ట్ డెత్ ఆఫ్ ఏ ఫ్యామిలీ మెంబర్' ఆప్షన్ ఎంపిక చేయాలి. అక్కడ చనిపోయిన వారి వివరాలు నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది.  

ఆధార్, డెత్ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, పేరు వంటివి నమోదు చేసిన తర్వాత వెరిఫై చేయాలి. దీనికి ఓటీపీ, బయోమెట్రిక్, డేటా కూడా అవసరం అవుతుంది. చివరిగా దీన్ని సబ్మిట్ చేసి రిక్వెస్ట్ పెట్టాలి. ఆ తర్వాత ఆన్ లైన్ లోనే మీరు ఆధార్ డియాక్టివేట్ అయిన విషయం తెలుసుకోవచ్చు.   

 మై ఆధార్ పోర్టల్ లోనే 'చెక్ డిసీజ్ ఆధార్ డియాక్టివేషన్ స్టేటస్' ఎంపిక చేసుకొని అందులో వివరాలు మీరు పరిశీలించవచ్చు. ఆఫ్ లైన్లో అయితే మీ దగ్గరలో ఉన్న ఆధార్ సర్వీస్ సెంటర్ వెళ్లి ఈ వివరాలు సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు. అలా ఈజీగా చనిపోయిన వారి ఆధార్ కార్డు నెంబరు డియాక్టివేట్ చేయాలి. 

