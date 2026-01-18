English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Aadhar lock: మీ ఆధార్‌ లాక్‌ చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? ఈ పోర్టల్‌లో వెంటనే అప్‌డేట్‌ చేసుకోండి..

How To Aadhar Lock And Unock: ప్రతి బ్యాంకింగ్ , మొబైల్ కనెక్షన్ ఇతర పనులకు కచ్చితంగా మన దేశంలో ఆధార్ తప్పనిసరి. ఈ నేపథ్యంలో ఎక్కువ మొత్తంలో మోసాలకు కూడా గురవుతున్నారు. అయితే యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (UIDAI) ప్రకారం మీ ఆధార్ కార్డును లాక్‌ లేదా అన్‌లాక్‌ కూడా చేసుకునే సౌలభ్యం కల్పించింది. ఆధార్ కార్డ్ ని లాక్ చేసుకునే విధానం తెలుసుకుందాం.
 
1 /5

 ఆధార్ లాక్ ఫీచర్ ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉంది. ఇది చాలా మందికి తెలియదు. ఇతరులు మన ఆధార్ కార్ట్‌ బయోమెట్రికల్‌ వివరాలు తస్కరించకుండా ఇది అందుబాటులో ఉంది.  ఆధార్ లాక్ చేసుకోవడం వల్ల ఫింగర్ ప్రింట్స్, ఐరిస్ కూడా ఇతరులు యాక్సెస్ చేయకుండా ఉంటారు. ఆధార్ ఎవరూ అథాంటికేట్‌ చేయలేరు. మీ ఆధార్ కార్డుతో ఎలాంటి మోసపూరిత చర్యలు జరగకుండా ఉంటాయి  

2 /5

 ఆధార్ కార్డ్ లాక్ చేయడం వల్ల బయోమెట్రిక్, ఐరిస్ అథాంటికేషన్ భద్రంగా ఉంటుంది. మీ వివరాలని లాక్ అయిపోతాయి. ఈ కేవైసీ వెరిఫికేషన్ ,సిమ్ కొనుగోలు, కొన్ని బ్యాంకింగ్ సర్వీసులకు ఆధార్ తప్పనిసరి. ఈ నేపథ్యంలో అక్కడ ఆధార్ మోసపూరిత పనులు జరగకుండా ఉంటాయి.   

3 /5

 ఇలా మీరు ఆధార్ లాక్ చేసుకోవడం వల్ల ఆధార్ నంబర్ మోసాల పారిన పడకుండా ఉంటుంది. యూఐడీఏఐ మన ఆధార్ సర్వీస్ పోర్టల్‌లో ఈ ఫీచర్‌ను అందుబాటులో ఉంచింది. ఆధార్ ఉన్నవారు ఓటిపి ద్వారా మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. బయోమెట్రిక్ అథాంటికేషన్ ద్వారా మీరు ఆధార్ లాక్ చేసుకోవచ్చు.   

4 /5

 ఇప్పటికే మీరు ఆధార్ లాక్ లో ఉంటే బయోమెట్రిక్ అథెంటికేషన్ అయిన వారు ఆధార్ అన్లాక్ చేసుకునే సౌలభ్యం కావడం ఉంది. ఇదే పోర్టల్‌లో ఓటీపీ ,రిజిస్టర్ మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి బయోమెట్రిక్ తో మీరు ఆధార్ అన్‌లాక్‌ చేసుకోవచ్చు. మీకు కావాల్సిన అన్నిసార్లు ఈ సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి.  

5 /5

 మనదేశంలో బ్యాంకింగ్ సర్వీసులు మాత్రమే కాదు.. స్కూళ్లు, కాలేజీలలో కూడా ఆధార్‌ తప్పనిసరి చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో చాలావరకు ఆధార్ హార్డ్‌ కాపీలు వంటివి అందిస్తాం. ఆ సమయంలో మోసపూరిత కార్యాలకు అవకాశం ఉంది.ఇలా ఆధార్ నంబర్ లాక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

Aadhaar lock unlock Aadhaar biometric lock How to lock Aadhaar online UIDAI Aadhaar services Aadhaar security tips

