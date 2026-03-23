Aadhaar: ఇంట్లో కూర్చొని మీ ఆధార్‌కార్డులో మొబైల్‌ నెంబర్‌ మార్చుకోండి ఇలా! స్టెప్‌ బై స్టెప్‌ ప్రాసెస్‌!

Mobile Number Update On Aadhaar: సాధారణంగా ఆధార్ కార్డులో ఏవైనా మార్పులు చేసుకోవాలంటే మన దగ్గరలో ఉన్న ఈ సేవ లేదా ఆధార్ సెంటర్‌లకు వెళ్లాల్సిందే. అయితే ఇంట్లో కూర్చొని సులభంగా కొన్ని ఆధార్‌ సేవలు కూడా పొందవచ్చు. ఆధార్‌ కార్డు మార్పులు చేసుకోవచ్చు. UIDAI ఆధార్‌ కార్డుదారులకు ఈ అవకాశం కల్పించింది. మొబైల్ నెంబర్ ఎలా ఇంటి నుంచి మార్చుకోవచ్చు తెలుసుకుందాం. 
 
ఆధార్ కార్డులో ఉన్న మీ మొబైల్ నెంబర్ మార్చాలి అనుకుంటున్నారా? దీనికి పెద్దగా క్యూ కట్టి, పేపర్ వర్క్ కూడా అవసరం లేదు. ఎక్కువ సమయం కూడా వృథా కాదు.  ఇంటి నుంచి సులభంగా ఆధార్ లో ఉన్న మీ మొబైల్ నెంబర్ అప్‌డేట్ చేసుకోవచ్చు. అధికారిక వెబ్‌సైట్ లేదా ఆధార్ యాప్ ద్వారా సింపుల్‌గా మార్పు చేసుకోవచ్చు.   

ఆధార్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకుంటే అక్కడ మొబైల్ నెంబర్ అప్‌డేట్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. దాని ఎంపిక చేసుకొని సంబంధిత ప్రక్రియను ఫాలో అయితే సరిపోతుంది. దీనికి బయోమెట్రిక్ ఓటీపీ అథెంటికేషన్ కూడా అడుగుతుంది. అలా మీ ఆధార్ లో మొబైల్ నెంబర్ అప్‌డేట్ చేసుకోవచ్చు .  

 దీనికి ముందుగా ఆధార్ యాప్ మీ గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మొబైల్ నెంబర్ అప్‌డేట్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేయాలి. ఇక ఓటీపీ నమోదు చేసిన తర్వాత ఫేస్ రికగ్నిషన్‌ పూర్తవుతుంది.   

దీనికి మీరు రూ. 75 నామమాత్రపు ఫీజు చెల్లించాలి. డెమోగ్రాఫిక్ అప్‌డేట్ అయిపోయిన తర్వాత మొబైల్ నెంబర్ మారిపోతుంది. విజయవంతంగా చెల్లింపు కూడా అవుతుంది. నిర్ధిష్ట సమయం తర్వాత మీ మొబైల్ నెంబర్ అప్‌డేట్‌ అవుతుంది.  

 అయితే బయోమెట్రిక్, ఫింగర్ ప్రింట్, ఐరిష్ స్కాన్ వంటివి అప్‌డేట్ చేసుకోవాలి. లేదా ఫోటో మార్పు చేసుకోవాలి. పుట్టిన తేదీ మార్పు చేసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా మీ దగ్గరలో ఉన్న ఆధార్ సెంటర్‌కు వెళ్లాల్సిందే.

Gold Rate Today: అల్లకల్లోలంగా గోల్డ్ మార్కెట్! 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.80,000లకు పడిపోతుందా?