Aadhaar mobile update from home: ఆధార్ కార్డులో ఏవైనా మార్పులు చేసుకోవాలంటే తప్పనిసరిగా ఆధార్ సెంటర్ కు వెళ్లాల్సిందే. ఇందులో పుట్టిన తేదీ, ఇంటి పేరు, మొబైల్ నెంబర్ వంటివి మార్చుకుంటూ ఉంటాం. అయితే ఇంట్లో నుంచే ఇకపై మొబైల్ నెంబర్ ఆధార్ లో మార్పులు చేసుకోవచ్చు. అది ఎప్పటి నుంచి ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (UIDAI) ఆధార్ లో ఎప్పటికప్పుడు సులభతరం చేస్తోంది. తాజాగా మీ స్మార్ట్ఫోన్లో ఇంట్లో నుంచే మీరు మొబైల్ నెంబర్ ఆధార్ లో మార్చుకునే నయా ఫీచర్ కూడా తీసుకురానుంది. ఆధార్ కార్డుదారులకు మరింత సులభతరం చేయడానికి ఈ విధానాన్ని అమలు చేయనుంది. త్వరలోనే మీరు ఫోన్ నంబర్ను ఆధార్లో సులభంగా లింక్ చేసుకోవచ్చు.
ఎక్స్ వేదికగా ఆధార్ నంబర్లో మీరు మొబైల్ నెంబర్ మార్చుకునే సౌలభ్యం కల్పించారు. త్వరలో ఆధార్లో ఓటిపి వెరిఫికేషన్, ఫేస్ అథెంటికేషన్ వంటివి కూడా మరింత సులభతరం కానున్నాయి. రానున్న రోజుల్లో ఆధార్లో ఇంట్లో నుంచే మీరు మొబైల్ నెంబర్ మార్చుకునే సౌలభ్యం కూడా పొందుతారని ఎక్స్ వేదికగా ప్రకటించింది.
ప్రస్తుత తరుణంలో ఇది ఒక పెద్ద అప్డేట్ అనేది చెప్పవచ్చు. ఇక రానున్న రోజుల్లో ఇంట్లో కూర్చొని ఆధార్ నెంబర్ ని మార్చుకునే సౌలభ్యం కూడా కల్పించారు. లేకపోతే గంటల కొద్ది ఆధార్ సెంటర్ ల వద్ద వేచి ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది.
ప్రధానంగా వృద్ధులకు, దివ్యాంగులకు, మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఉండే ఆధార్ కార్డు వినియోగదారులకు ఇలా మరింత సులభతరం కానుంది, ఎక్కువ సమయం పాటు వారు ఆధార్ సెంటర్ ల వద్ద వేచి ఉండాల్సిన పనిలేదు, సులభంగా ఇంట్లో నుంచే వీరు ఆధార్ లో ఫోన్ నెంబర్ మార్చుకునే సౌలభ్యం అతిత్వరలో రానుంది.
మొబైల్ నెంబర్ మార్చుకునే సౌలభ్యం అతి త్వరలోనే రానుంది. కానీ ఆధార్ యాప్ ముందుగానే డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకోవాలని తెలిపింది. ఇది రెండు ఆండ్రాయిడ్, ఐవోఎస్ వెర్షన్లలో అందుబాటులో ఉంది. ఇలా మొబైల్ యాప్ లోనే మీరు సులభంగా ఆధార్ నెంబర్ అప్డేట్ చేసుకునే సదుపాయం కూడా ఉంటుంది.