Aadhaar card Update: ఆధార్ కార్డు ఎంతో ముఖ్యమైన డాక్యుమెంటు. చిన్న పెద్ద అనే తేడా లేకుండా ఏ పని చేయాలన్నా కచ్చితంగా ఆధార్ కార్డు ఉండాల్సిందే. బ్యాంకు ఖాతా, ఆధార్ పాన్ లింకింగ్, పాస్పోర్ట్, పిల్లల్ని స్కూల్లో అడ్మిట్ చేయాలన్న కచ్చితంగా ఆధార్ కార్డు ఉండాల్సిందే. అయితే ఆధార్ కార్డులో ఏ తప్పులు ఉండకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. లేకపోతే ఇబ్బందులు పడతారు. అయితే ఆధార్ కార్డులో మూడు నిమిషాల్లో మీ పేరు కూడా మార్చుకునే అవకాశం ఉంది. అది ఎలాగో తెలుసుకుందాం
ఆధార్ కార్డులో మీరు మార్పులు సులభంగా చేసుకునే సౌలభ్యం కల్పిస్తుంది యూఐడీఏఐ. ఆధార్ సెంటర్లకు వెళ్ళకుండానే ఇంట్లో కూర్చొని ఈజీగా మీ మొబైల్ నెంబర్, ఇంటి అడ్రస్ తో పాటు పేరు కూడా మార్చుకునే వెసులుబాటు తీసుకువస్తుంది ఆధార్ సెంటర్ కు వెళ్లి గంటల పాటు వెయిట్ చేయకుండా సులభంగానే మార్చుకోవచ్చు.
ఆధార్పై మీ పేరు మార్చుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం. లేకపోతే ఇబ్బందుల పాలవుతారు యుఐడిఏఐ అధికారిక వెబ్సైట్లో సులభంగా ఆధార్ కార్డులో మీ పేరులో ఏవైనా తప్పులు ఉంటే మార్చుకునే సౌలభ్యం కల్పిస్తోంది.మై ఆధార్ ఎంపిక చేసుకొని అందులో అప్డేట్ ఆధార్ క్లిక్ చేయాలి. అక్కడ 12 డిజిట్ ఆధార్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి మీ మొబైల్ నెంబర్ నమోదు చేస్తే ఓటీపీ వస్తుంది. దాని ద్వారా మీరు సులభంగా లాగిన్ అవ్వచ్చు.
ఆ తర్వాత మీకు 'అప్డేట్ డెమోగ్రాఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్' అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. దాన్ని ఎంచుకొని మీకు కావాల్సిన కరెక్షన్స్ అంటే.. పేరు, అడ్రస్, పుట్టిన తేదీ ఎంచుకోవచ్చు. అక్కడ మీ పేరు మార్చుకొని స్పెల్లింగ్ లో తప్పులు మార్చుకోవచ్చు. ఈ మార్పులు చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించండి.
మీ పేరు అప్డేట్ చేయడానికి దీనికి కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ కూడా మీరు అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. పాన్ కార్డు, ఓటర్ ఐడీ లేదా పాస్పోర్టు వంటివి ప్రూఫ్ గా మీరు సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 'సర్వీస్ టు రిక్వెస్ట్ నంబర్' జనరేట్ అవుతుంది. దీంతో మీరు ఆధార్ కరెక్షన్ ఆన్లైన్లోనే సులభంగా స్టేటస్ చెక్ చేసుకునే సౌలభ్యం కల్పించారు.
ఆధార్ కార్డు తప్పనిసరి ప్రతి ఒక్క పౌరుడు కలిగి ఉండాల్సిందే. బ్యాంకు లావాదేవీల నుంచి సిమ్ కార్డు కొనుగోలుకు స్కూలు, కాలేజీలు అడ్మిషన్ కోసం కూడా ఆధార్ తప్పనిసరి. ఈ నేపథ్యంలో ఆధార్ కార్డు ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేసుకొని ఉండాలి. ప్రధానంగా మీ పేరు, మొబైల్ నెంబర్, ఇంటి అడ్రస్ ఎప్పటికప్పుడు అప్డేటెడ్ గా ఉండాలి. అప్పుడే ఇబ్బందుల పాలవ్వకుండా ఉంటారు.