English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Telangana: ఉద్యోగులకు ఆర్థిక శాఖ కీలక హెచ్చరిక.. ఇక ఆ వివరాలు ఇవ్వకపోతే జీతం రాదు..!

Telangana: ఉద్యోగులకు ఆర్థిక శాఖ కీలక హెచ్చరిక.. ఇక ఆ వివరాలు ఇవ్వకపోతే జీతం రాదు..!

Aadhaar Phone Number Update: కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు వివరాలు ఇవ్వకపోతే ఇక నెల జీతం రాదు. ఆధార్, ఫోన్ నెంబర్లు ఆన్‌లైన్ పోర్టల్‌ల్లో ప్రతినెలా ఇక అప్‌డేట్ చేయాల్సిందే. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
 
1 /5

 ప్రధానంగా ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు అక్రమాలను అరికట్టేందుకు కేంద్రం ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సమగ్ర సమాచారం కోసం ప్రతినెల 10 లోపు ఉద్యోగులు ఆధార్, ఫోన్ నంబర్లను నమోదు చేయాలని తెలిపింది. ఈ మేరకు గత నెలలోనే ఆదేశాలు కూడా జారీ చేసింది.  

2 /5

ఇప్పటివరకు పూర్తి స్థాయిలో ఇది జరగలేదు. 5.20 లక్షల రెగ్యులర్ ఉద్యోగులకు కేవలం 2.22 లక్షల మంది మాత్రమే అప్‌డేట్ చేసుకున్నారు. ఇక 4.93 లక్షలు ఒప్పంద సిబ్బందిలో 2.74 లక్షల మంది మాత్రమే వివరాలు అందించారు.  

3 /5

 పూర్తి స్థాయిలో దీన్ని తీసుకురావాలని కేంద్రం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. అయితే ఆర్థిక శాఖ సంబంధించి ఉద్యోగులంతా ప్రతినెల ఆధార్, ఫోన్ నెంబర్లు ఆన్‌లైన్ పోర్టల్ లో నమోదు చేయాలని కీలక హెచ్చరిక జారీ చేసింది.  

4 /5

 ఇక కేంద్ర ప్రభుత్వం వైకల్య ధ్రువీకరణకు సంబంధించి కూడా కొత్త రూల్స్ తీసుకోవచ్చింది. ఆపరేషన్ ప్రొసీజర్ ను కేంద్రం సవరించి కొత్త ఆదేశాలు చార్జీ చేసింది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నియమకాలు విద్యాసంస్థల్లో ప్రవేశాలకు అభ్యర్థులు సమర్పించే సర్టిఫికెట్స్ పరిశీలనలో ఇది పాటించాలని స్పష్టం చేసింది.  

5 /5

 ప్రతి సర్టిఫికెట్‌ను యూనిక్ డిజీబిలిటీ ఐడి కార్డును జాతీయ కోటాలో చెక్ చేయాలని కూడా ఆదేశించింది. ఇక అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్‌ఫేస్ తో ఆయా సంస్థల అనుసంధానం కూడా చేసుకోవాలని సూచించింది.

Aadhaar phone number update Telangana government employees salary Aadhaar update portal finance department warning Telangana

Next Gallery

Gold Reserves: నెవర్‌ బిఫోర్.. చరిత్రలో తొలిసారి బంగారం నిల్వలు ఆల్‌-టైమ్‌ రికార్డ్.. ఎంతో తెలిస్తే బ్రెయిన్‌ బ్లాక్!