AAdhaar PVC card: ఆధార్ కార్డు మొదట్లో పెద్ద కార్డు మాదిరి అందించారు. ఆ తర్వాత ఏటీఎం సైజులో కూడా ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్నాయి. మీకు కూడా ఆధార్ కార్డు ఏటీఎం సైజులో కావాలా? అయితే, ఈ సింపుల్ టిప్స్ పాటించండి. ఆధార్ కార్డు మన దేశంలో ఎంతో ముఖ్యం. ప్రతి ఒక్క పౌరుడు ఈ గుర్తింపు కార్డు కలిగి ఉండాలి. స్కూలు అడ్మిషన్ నుంచి ఏ ప్రభుత్వ పథకం పొందాలన్నా ఆధార్ కార్డు తప్పనిసరి. అయితే, ఒక వేళ ఆధార్ కార్డు కోల్పోతే, డ్యామేజ్ అయినా ఈ పీవీసీ ఆధార్ కార్డు ఈజీగా పొందవచ్చు.
యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఈ సౌలభ్యం కల్పించింది. ఇది వాటర్ ప్రూఫ్ పీవీసీ ఆధార్ కార్డు. చూడటానికి కూడా ఏటీఎం కార్డుమాదిరి కనిపిస్తుంది. కేవలం రూ.50 తో సింపుల్గా పొందవచ్చు.
ఈ పీవీసీ ఆధార్ కార్డు ప్లాస్టిక్తో తయారు చేస్తారు కాబట్టి ఎన్నో ఏళ్లు పాడవ్వకుండా ఉంటుంది. దీనిపై క్యూఆర్ కోడ్, హోలోగ్రామ్, సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ కూడా కలిగి ఉంటుంది. దీని ధర కేవలం రూ.50 మాత్రమే.
దీంతో మీరు ఏటీఎం లాంటి పీవీసీ ఆధార్ కార్డును పొందవచ్చు. మీ ఇంటి అడ్రస్కే పోస్ట్లో వస్తుంది. యూఐడీఏఐ అధికారిక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ పడితే చాలు వారంలో ఇది మీ ఇంటికే డెలివరీ వస్తుంది.
UIDAI అధికారిక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి ఆర్డర్ ఆధార్ పీవీసీ కార్డ్ క్లిక్ చేయండి. అక్కడ మీ ఆధార్ నెంబర్, క్యాప్చా కోడ్ ఎంటర్ చేస్తే మీ రిజిస్టర్ మొబైల్ నెంబర్కు ఓటీపీ వస్తుంది. దాన్ని నమోదు చేసి సబ్మిట్ చేయండి.
అప్పుడు మీ ఆధార్ వివరాలు స్క్రీన్పై కనిపిస్తాయి. వెంటనే రూ.50 చెల్లించండి డెబిట్ కార్డు లేదా క్రెడిట్ కార్డుతో చెల్లింపు చేయండి. మీ ఆర్డర్ కన్పామ్ అయి సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది. స్పీడ్పోస్ట్లో ఆధార్ కార్డు డెలివరీ అవుతుంది.