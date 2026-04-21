  • Aadhaar Update 2026: ఆధార్ కార్డు ఉన్నవారికి గుడ్ న్యూస్.. అవన్నీ 5 నెలలు ఫ్రీ..ఈ సర్వీస్ మిస్ కాకండి!

Aadhaar Update:ఆధార్ కార్డు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికీ ఉపయోగపడే ఒక ముఖ్యమైన సమాచారం తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా పిల్లల ఆధార్ కార్డులకు సంబంధించిన ఈ అప్‌డేట్ గురించి తల్లిదండ్రులు తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి. ఆధార్ వ్యవస్థను నిర్వహించే UIDAI సంస్థ ఈ విషయంపై అవగాహన కల్పిస్తోంది.
పిల్లలు చిన్న వయస్సులో ఆధార్ కార్డు తీసుకున్నప్పుడు వారి బయోమెట్రిక్ వివరాలు పూర్తిగా స్థిరంగా ఉండవు. వయస్సు పెరిగేకొద్దీ వేలిముద్రలు, కనుపాప (ఐరిస్), ముఖ కవళికలు మారుతూ ఉంటాయి. అందుకే నిర్దిష్ట వయస్సులో ఈ వివరాలను తప్పనిసరిగా అప్‌డేట్ చేయాలి. సాధారణంగా 5 ఏళ్ల వయస్సులో ఒకసారి, 15 ఏళ్ల వయస్సులో మరోసారి ఈ అప్‌డేట్ చేయడం చాలా ముఖ్యం.  

ఈ ప్రక్రియ చేయకపోతే భవిష్యత్తులో కొన్ని సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఉదాహరణకు స్కూల్ అడ్మిషన్, స్కాలర్‌షిప్‌లు, రేషన్ కార్డు, ఇతర ప్రభుత్వ పథకాల కోసం ఆధార్ అవసరం అవుతుంది. బయోమెట్రిక్ వివరాలు సరిపోకపోతే వెరిఫికేషన్ ఫెయిల్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. దీంతో పిల్లలకు రావాల్సిన ప్రయోజనాలు ఆలస్యం కావచ్చు లేదా నిలిచిపోవచ్చు.  

తల్లిదండ్రులకు మరో మంచి విషయం ఏమిటంటే, ఈ బయోమెట్రిక్ అప్‌డేట్ సేవను ప్రభుత్వం ఉచితంగా అందిస్తోంది. 5 నుంచి 17 ఏళ్ల లోపు పిల్లలందరికీ ఎలాంటి ఫీజు లేకుండా ఈ సదుపాయం పొందవచ్చు. ఇది తాత్కాలికంగా ఇచ్చిన అవకాశం మాత్రమే. 2026 సెప్టెంబర్ 30లోపు ఈ అప్‌డేట్ పూర్తి చేయాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత ఈ సేవకు ఛార్జీలు ఉండే అవకాశం ఉంది.  

ఈ అప్‌డేట్ ప్రక్రియ చాలా సులభం. తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను సమీపంలోని ఆధార్ నమోదు కేంద్రానికి తీసుకెళ్లాలి. అక్కడ పిల్లల ఫోటో, వేలిముద్రలు, ఐరిస్ స్కాన్ మళ్లీ తీసుకుంటారు. సాధారణంగా పాత ఆధార్ కార్డు ఉంటే సరిపోతుంది, ఎక్కువ డాక్యుమెంట్లు అవసరం ఉండదు. ఈ ప్రక్రియ కొన్ని నిమిషాల్లోనే పూర్తవుతుంది.  

ఈ మధ్య కొంతమంది ప్రముఖులు కూడా ఈ విషయంపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. అందులో ముఖ్యంగా ఈశా డియల్ కూడా పిల్లల ఆధార్ అప్‌డేట్ గురించి ప్రజలకు సూచనలు ఇచ్చారు. తల్లిదండ్రులు నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే ఈ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని ఆమె కోరారు.

