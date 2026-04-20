Aadhaar Updates: ఒక మొబైల్ నంబర్ కు ఎన్ని ఆధార్ కార్డులు లింక్ చేయవచ్చు..!

Aadhaar card link :ఆధార్ కార్డు ప్రస్తుతం ఒక వ్యక్తి భారతీయుడని నిర్ధారించే ధృవీకరించే ఒక కార్డు.  చాలా మందికి తెలియదు.. ఒక మొబైల్ నంబర్ కు ఎన్ని ఆధార్ కార్డులు లింకప్ చేయవచ్చు. ఇంట్లో చిన్నపిల్లలకు ప్రత్యేకంగా ఫోన్ నెంబర్ ఉండదు. వారికి తల్లిదండ్రుల మొబైల్ నంబరే ఆధారం. ఈ రకంగా ఒక మొబైల్ నంబర్ కు  ఆధార్ కార్డుకు ఎన్ని లింకప్ చేయవచ్చు. 
how to link aadhaar card with mobile number: ఆధార్ కార్డు కేవలం 12 అంకెల సంఖ్య మాత్రమే కాదు. ఒక భారతీయుడుగా మన ధృవీకరణ పత్రం. పేరు, చిరునామా, వయస్సు, లింగం, వేలిముద్రల వంటి ముఖ్యమైన వివరాలు ఇందులో పొందుపరిచి  ఉంటాయి. ఈ ఆధార్ కార్డు ఒక వ్యక్తి భారత పౌరుడని ధృవీకరించే ప్రభుత్వ పత్రం.

యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (UIDAI) భారత పౌరులకు ఆధార్ కార్డులను జారీ చేస్తుంది. ఈ ఆధార్ కార్డులో 12 అంకెల సంఖ్యలు ఉంటాయి. ఆధార్ కార్డు కేవలం 12 అంకెల సంఖ్యలకే కాకుండా భారతీయులనే గుర్తింపుకు చిరునామ.

ఆధార్ కార్డు ఒక వ్యక్తి భారత పౌరుడని ధృవీకరిస్తుంది. భారతదేశంలో ఆధార్ కార్డును దాదాపు బ్యాంక్, రేషన్, పాస్ పోర్ట్, స్కూల్, కాలేజీ ప్రవేశాలు ఇలా ప్రతి ఒక్క దానికి ఆధార్ తో లింక్ అప్ ఉంది. భారత ప్రత్యేక ప్రభుత్వ అధికార సంస్థ నియమాల ప్రకారం.. ఒక మొబైల్ నంబర్‌కు ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఆధార్ కార్డులను లింక్ చేయవచ్చు.  దీనిపై కొన్ని పరిమితులు ఉన్నాయి.

ఒకే కుటుంబ సభ్యులు మొత్తం తమ ఆధార్ కార్డులను ఒకే మొబైల్ నంబర్‌కు లింక్ చేసుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు, పిల్లలు తమ ఆధార్ కార్డులను వారి తండ్రి లేదా తల్లి మొబైల్ నంబర్‌కు లింక్ చేసుకోవచ్చని UIDAI చెప్పుకొచ్చింది.

అదే విధంగా, కుటుంబ సభ్యులు ఎవరి ఆధార్ కార్డునైనా ఏ మొబైల్ నంబర్‌కైనా పంపించి లింక్ చేసుకోవచ్చుస్నేహితులతో సహా కుటుంబ సభ్యులందరి ఆధార్ కార్డులను ఒకే మొబైల్ నంబర్‌కు లింక్ చేయడానికి లేదు. 

గమనిక: ఈ పోస్ట్ కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే ఉద్దేశించి ఇవ్వబడింది. తాజాగా ఈ ఖచ్చితమైన సమాచారం కోసం అధికారిక ప్రభుత్వ వెబ్‌సైట్‌లను సందర్శించమని జీ న్యూస్ మీడియా చెబుతుంది. 

