/Aadi Amavasya: అత్యంత శక్తివంతమైన ఆది అమావాస్య.. ఈ ఒక్కటి చేస్తే జీవితంలో డబ్బులే డబ్బులు..!. 95 శాతం మందికి తెలియని రహాస్యం.!.

Aadi Amavasya Effect: ఆది అమావాస్య అనేది ఇతర అమావాస్యల మాదిరిగా కాకుండా అత్యంత శక్తివంతమైందని పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ రోజున కొన్ని పరిహారాలు పాటిస్తే జీవితంలో ఊహించని విధంగా ధనలాభాలు కల్గుతాయి. అంతేకాకుండా.. కలలో కూడా ఊహించని విధంగా గొప్ప మార్పులు సంభవిస్తాయి.
సాధారణంగా ప్రతి నెలలో కూడా అమావాస్యలు మనకు వస్తుంటాయి. ఇది మనం చూస్తుంటాం. కానీ ఆది అమావాస్య అనేది అత్యంత అరుదుగా ఏర్పడుతుంది.ఈ సారి మనం అరుదైన ఆదిఅమావాస్యను గురువారం రోజు జులై 24న జరుపు కోబోతున్నాం. దీని ప్రభావం అనేది అత్యంత శక్తివంతమైనది. ఈ సమయంలో మనం చేసే ఏపనులైన కూడా వెయ్యిరెట్లు లాభాల్ని తెచ్చిపెడతాయి.
ముఖ్యంగా జ్యోతిష్య పండితులు ప్రకారం ఆది అమావాస్య రోజున కొన్ని నియమాల్ని పాటించాలని చెబుతున్నారు. దీనివల్ల జీవితంలో అనుకొని విధంగా ధనలాభంతో పాటు ఒక రేంజ్ లో సెటిల్ మెంట్ ఉంటుంది. జులై 24న గురువారంరోజు అమావాస్య రావడం అరుదైందని చెబుతున్నారు. గురు బలం లేని వాళ్లు ఈరోజున చనిపోయిన తమ పూర్వీకులకు మధ్యాహ్నం సమయంలో పిండప్రదానం చేసి తర్పణాలు వదలాలి.
అంతేకాకుండా.. ఈరోజున గంగా తీరానికి వెళ్లినదీ స్నానం ఆచరించాలి. ఈరోజున చేసేదానాలు, హోమాలు, జపం చేసే మంత్రాలు కూడా వెయ్యి రెట్లు ఫలితాలను ఇస్తారు. ఆవులకు పశుగ్రాసం పెట్టాలి. ఇలా చేస్తే అప్పటి వరకు ఉన్న దోషాలు, సమస్యలు అన్ని కూడా పోయి జీవితంలో మంచి యోగాలు సిద్దిస్తాయని పండితులు చెబుతున్నారు.
ఈ రాశుల వారు కోర్టు కేసుల్లో విజయాల్ని సాధిస్తారు. కోరుకున్న అమ్మాయితో పెళ్లి జరుగుతుంది. సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. రాబడి క్రమంగా పెరుగుతుంది. లాటరీలు తగిలే చాన్స్ లు ఉంది. సోదరులతో ఏర్పడిన తగాదాలు పరిష్కారం అవుతాయి. రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో రాణిస్తారు.
ఈరాశుల వారికి విదేశాలకు వెళ్లే చాన్స్ వస్తుంది. ముఖ్యంగా రాజకీయనేతలు ఊహించని విధంగా జాక్ పాట్ ను పొందుతారు. మీ వల్ల లాభాల్ని పొందిన వారు మరల మీకు సాయం చేస్తారు. సంతానం విషయలో శుభవార్తలు వింటారు. పాతబాకీలు వసూలు అవుతాయి.