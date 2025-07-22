Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Aadi Amavasya: అత్యంత శక్తివంతమైన ఆది అమావాస్య.. ఈ ఒక్కటి చేస్తే జీవితంలో డబ్బులే డబ్బులు..!. 95 శాతం మందికి తెలియని రహాస్యం.!.

Aadi Amavasya: అత్యంత శక్తివంతమైన ఆది అమావాస్య.. ఈ ఒక్కటి చేస్తే జీవితంలో డబ్బులే డబ్బులు..!. 95 శాతం మందికి తెలియని రహాస్యం.!.

Written ByInamdar PareshUpdated byInamdar Paresh
Published: Jul 22, 2025, 08:54 PM IST|Updated: Jul 22, 2025, 10:32 PM IST

Aadi Amavasya Effect: ఆది అమావాస్య అనేది ఇతర అమావాస్యల మాదిరిగా కాకుండా అత్యంత శక్తివంతమైందని పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ రోజున కొన్ని పరిహారాలు పాటిస్తే జీవితంలో ఊహించని విధంగా ధనలాభాలు కల్గుతాయి. అంతేకాకుండా.. కలలో కూడా ఊహించని విధంగా గొప్ప మార్పులు సంభవిస్తాయి.
 

Ashadamasam:1/5

సాధారణంగా ప్రతి నెలలో కూడా అమావాస్యలు మనకు వస్తుంటాయి. ఇది మనం చూస్తుంటాం. కానీ ఆది అమావాస్య అనేది అత్యంత అరుదుగా ఏర్పడుతుంది.ఈ సారి మనం అరుదైన ఆదిఅమావాస్యను గురువారం రోజు జులై 24న జరుపు కోబోతున్నాం.  దీని ప్రభావం అనేది అత్యంత శక్తివంతమైనది. ఈ సమయంలో మనం చేసే ఏపనులైన కూడా వెయ్యిరెట్లు లాభాల్ని తెచ్చిపెడతాయి.  

Aadi Amavasai:2/5

ముఖ్యంగా జ్యోతిష్య పండితులు ప్రకారం ఆది అమావాస్య రోజున కొన్ని నియమాల్ని పాటించాలని చెబుతున్నారు. దీనివల్ల  జీవితంలో అనుకొని విధంగా ధనలాభంతో పాటు ఒక రేంజ్ లో సెటిల్ మెంట్ ఉంటుంది. జులై 24న గురువారంరోజు అమావాస్య రావడం అరుదైందని చెబుతున్నారు. గురు బలం లేని వాళ్లు ఈరోజున చనిపోయిన తమ పూర్వీకులకు మధ్యాహ్నం సమయంలో పిండప్రదానం చేసి తర్పణాలు వదలాలి.   

amavasya:3/5

అంతేకాకుండా.. ఈరోజున గంగా తీరానికి వెళ్లినదీ స్నానం ఆచరించాలి. ఈరోజున చేసేదానాలు, హోమాలు, జపం చేసే మంత్రాలు కూడా వెయ్యి రెట్లు ఫలితాలను ఇస్తారు. ఆవులకు పశుగ్రాసం పెట్టాలి.  ఇలా చేస్తే అప్పటి వరకు ఉన్న దోషాలు, సమస్యలు అన్ని కూడా పోయి జీవితంలో మంచి యోగాలు సిద్దిస్తాయని పండితులు చెబుతున్నారు.

astro tips:4/5

ఈ రాశుల వారు కోర్టు కేసుల్లో విజయాల్ని సాధిస్తారు. కోరుకున్న అమ్మాయితో పెళ్లి జరుగుతుంది. సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. రాబడి క్రమంగా పెరుగుతుంది. లాటరీలు తగిలే చాన్స్ లు ఉంది. సోదరులతో ఏర్పడిన తగాదాలు పరిష్కారం అవుతాయి. రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో రాణిస్తారు.

luckey zodiac signs:5/5

ఈరాశుల వారికి విదేశాలకు వెళ్లే చాన్స్ వస్తుంది. ముఖ్యంగా రాజకీయనేతలు ఊహించని విధంగా జాక్ పాట్ ను పొందుతారు. మీ వల్ల లాభాల్ని పొందిన వారు మరల మీకు సాయం చేస్తారు. సంతానం విషయలో శుభవార్తలు వింటారు. పాతబాకీలు వసూలు అవుతాయి.   

Tags:
Aadi Amavasya
Ashada masam
Aadi amavasai tradition
luckey zodiac signs
Astrology
Astro Tips
Aadi amavasai pitru dosh nivaran
Aadi amavasai puja
lucky zodiac signs effect

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Hanuman Jayanthi: రేపు హనుమాన్‌ జయంతి.. తిరుమల జాపాలి తీర్థంలో భారీ ఏర్పాట్లు

Hanuman Jayanthi: రేపు హనుమాన్‌ జయంతి.. తిరుమల జాపాలి తీర్థంలో భారీ ఏర్పాట్లు

Japali hanuman temple34 min ago
2

Chandrababu: ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు నిధులు ఇవ్వండి.. కేంద్ర మంత్రులకు చంద్రబాబు విజ్ఞప్తి

Polavaram project1 hr ago
3

Harish Rao: గుప్త నిధుల వేటలో 800 ఏళ్ల శివాలయం రేవంత్ రెడ్డి కూల్చివేత: హరీశ్‌ రావు

Harish Rao2 hrs ago
4

CM Vijay meets MK Stalin: ఎంకే స్టాలీన్‌ను కలవడం వెనుక సీఎం విజయ్ అసలు స్కెచ్ ..?..

cm Vijay thalapathy3 hrs ago
5

Fake Smartphones: కేటు.. డూప్లికేటు.. ఇలాంటి ఫోన్లు కొంటే అస్సామే..!

Smartphones3 hrs ago