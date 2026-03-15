Star Hero: మాజీ భార్యలు, ప్రేయసితో కలిసి లైటర్ తో క్యాండిల్ వెలిగించుకొని మరి పుట్టినరోజు సెలబ్రేట్ చేసుకున్న స్టార్ హీరో..!

Star Hero Birthday: బాలీవుడ్‌లో మిస్టర్ పర్‌ఫెక్ట్ గా పేరు పొందిన అమీర్ ఖాన్ తన 61వ పుట్టినరోజును కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి చాలా సాదాసీదాగా జరుపుకున్నారు. మార్చి 14న జరిగిన ఈ వేడుకలో ఆయనకు అత్యంత సన్నిహితులు మాత్రమే పాల్గొన్నారు. పెద్దగా హడావుడి లేకుండా ఇంట్లోనే ఈ పుట్టినరోజు వేడుక జరిగింది. అయితే ఈ సెలబ్రేషన్‌లో అమీర్ ఖాన్ కుటుంబ సభ్యులు, మాజీ భార్యలు, ప్రస్తుత గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఒకే చోట కనిపించడం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఈ పుట్టినరోజు వేడుకలో అమీర్ ఖాన్ ప్రస్తుత ప్రేయసి గౌరీ స్ప్రాట్ కూడా పాల్గొన్నారు. అలాగే ఆయన పిల్లలు జునైద్ ఖాన్, ఐరా ఖాన్, ఆజాద్ రావు ఖాన్ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో సందడి చేశారు. ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, అమీర్ ఖాన్ మాజీ భార్యలు రీనా దత్తా మరియు కిరణ్ రావు కూడా ఈ వేడుకకు హాజరయ్యారు. ఇద్దరు మాజీ భార్యలు కూడా అమీర్‌కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ వేడుకలో పాల్గొనడం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.  

ఈ వేడుకకు సంబంధించిన కొన్ని ఫోటోలు మరియు వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఆ వీడియోల్లో అమీర్ ఖాన్ చాలా సింపుల్‌గా టీ షర్ట్ మరియు బ్లాక్ ప్యాంట్‌లో కనిపించారు. గౌరీ స్ప్రాట్ గ్రీన్ రంగు డ్రెస్‌లో కనిపించి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య చాలా ఆత్మీయంగా ఈ వేడుక జరిగినట్లు వీడియోల్లో కనిపిస్తోంది.  

కేక్ కట్ చేసే సమయంలో కూడా సరదా సంఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి. ఐరా ఖాన్ కొవ్వొత్తికి బదులుగా లైటర్ వెలిగించగా, అమీర్ ఖాన్ దాన్ని ఊదుతూ నవ్వులు పూయించారు. తరువాత ఐరా తన తండ్రి ముఖానికి కేక్ పూసి సరదాగా ఆటపట్టించింది. అమీర్ ఖాన్ తన చేతులతో ముందుగా తన చిన్న కుమారుడు ఆజాద్‌కు కేక్ తినిపించి, తరువాత ఐరా, గౌరీ, జునైద్‌లకు కేక్ పెట్టారు.             View this post on Instagram                       A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)  

ఈ వేడుకకు భారత మాజీ క్రికెటర్ ఇర్ఫాన్ పఠాన్ కూడా తన భార్యతో కలిసి హాజరయ్యారు. ఆయన ఈ వేడుకకు సంబంధించిన వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంటూ అమీర్ ఖాన్‌కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అలాగే ఐరా ఖాన్ చేస్తున్న సామాజిక సేవలను కూడా ప్రశంసించారు.  

ఇదిలా ఉంటే..అమీర్ ఖాన్ ప్రస్తుతం సినిమాలు మరియు నిర్మాణ రంగంలో కూడా బిజీగా ఉన్నారు. లాల్ సింగ్ చద్దా..తరువాత ఆయన మళ్లీ సినిమాలపై దృష్టి పెట్టారు. తన కుమారుడు జునైద్ ఖాన్ హీరోగా రూపొందుతున్న ఏక్ దిన్ సినిమాను కూడా అమీర్ ఖాన్ నిర్మిస్తున్నారు. ఇలా తన కుటుంబ సభ్యులందరినీ ఒకే వేదికపైకి తీసుకువచ్చి పుట్టినరోజు జరుపుకోవడం అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది.  

