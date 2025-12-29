Aamir Khan Daughter: నా భర్తతో ఆ పనిచేయలేకపోతున్నా.!. ఆమీర్ ఖాన్ కూతురు షాకింగ్ కామెంట్స్..

Ira khand Emotional comments on her obesity problem: కొన్నిరోజులుగా చాలా ఒత్తిడికి గురౌతున్నట్లు బాలీవుడ్ నటుడు ఆమిర్ ఖాన్ కూతురు ఇరాఖాన్ ఎమోషనల్గా మాట్లాడారు. అంతే కాకుండా గతంలో డిప్రెషన్ సమయంలో కూడా ఇంతగా బాధపడలేదని అన్నారు.
ఇటీవల మారిపోయిన జీవన శైలీ, ఆహరపు అలవాట్ల నేపథ్యంలో చాలా మంది యువతీ, యువకులు ఓబెసీటీతో బాధపడుతున్నారు. అంతే కాకుండా విపరీతంగా లావుగా మారిపోయి, శరీరం ఆకారంతో చాలా సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు. సామాన్యుల నుంచి సెలబ్రీటీల వరకు ఇటీవల ప్రతి ఒక్కరు ఓబెసీటీ సమస్యల్ని అనుభవిస్తున్నారు.
తాజాగా.. ఆమిర్ ఖాన్ కూతురు ఇరా తన శరీర బరువు, బాడీ ఇమెజ్ పై చేసిన కామెంట్స్ వార్తలలో నిలిచాయి. తాను చాలా లావుగా ఉన్నానని, ఒబేసిటీతో బాధపడుతున్నానని సోషల్ మీడియా వేదికగా మాట్లాడుతు తన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.గతంలో డిప్రెషన్ అనుభవించినప్పుడైన ఇంతగా బాధపడలేదన్నారు.
2020 నుంచి తాను లావుగా ఉన్నాననే భావనతో అధిక బరువు, ఒబేసిటీ మధ్య ఊగిసలాడుతున్నట్లు చెప్పారు. నా శరీరం గురించి నేను ఇంకా తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు చాలా ఉన్నాయి. గతంలో కొన్ని నెలలు డిప్రెషన్ కు గురైనట్లు చెప్పారు.
దాని గురించి ఇన్ స్టా వేదికగా మాట్లాడినట్లు చెప్పారు. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ఈ అధిక బరువుతో అందరిలోను బైటకు వెళ్లలేకపోతున్నట్లు చెప్పారు. కొన్నిసార్లు భయంగా కూడా అన్పిస్తుందన్నారు.
తన ఆహరపు అలవాట్లు, శరీర ఆకృతితో పోరాడుతున్నట్లు చెప్పారు. ఈ సమస్య నా స్నేహితులతో, భాగస్వామితో సరైన విధంగా ఉండలేకపోతున్నానని, తన గౌరవంపై కూడా తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
అయితే గతంలో డిప్రెషన్తో సుదీర్ఘకాలం పోరాడిన విషయాన్ని కూడా బహిరంగంగా వెల్లడించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు బాడీ ఇమేజ్ పై ఏకంగా ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ పెట్టి మాట్లాడటం ప్రస్తుతం పెను సంచలనంగా మారింది. దీనిపై బాలీవుడ్ నటుడు ఆమిర్ ఖాన్ అభిమానులు ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.