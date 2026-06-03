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Aamir Khan Gauri Wedding: 61 ఏళ్ల వయసులో మూడో పెళ్లికి సిద్ధమైన బాలీవుడ్ హీరో అమీర్ ఖాన్..అతిథులుగా షారుక్, సల్మాన్!

Written ByHarish Darla
Published: Jun 03, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 04:50 PM IST

Aamir Khan Gauri Wedding Date: బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అమీర్ ఖాన్ మరో పెళ్లికి సిద్ధమయ్యారు. బ్రిటీష్ సంతతికి చెందిన గౌరీ స్ప్రాట్ అనే మహిళను ఆయన పెళ్లి చేసుకోనున్నారని సమాచారం అందుతోంది. ఈ వివాహానికి బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోలు షారుఖ్ ఖాన్, సల్మాన్ ఖాన్ వంటి నటులు అతిథులుగా హజరవుతారని గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి.

Aamir Khan Gauri Spratt Wedding1/6

60 ఏళ్లకి మూడో పెళ్లి..

ఆరు పదుల వయసులో మరో పెళ్లికి సిద్ధమయ్యారు బాలీవుడ్ నటుడు అమీర్ ఖాన్. గౌరీ స్ప్రాట్ అనే బ్రిటీష్ సంతతికి చెందిన ఈ మహిళను పెళ్లి చేసుకునేందుకు ఇప్పటికే ముహూర్తం రెడీ అయ్యిందని బాలీవుడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. గత కొన్నేళ్లుగా రిలేషన్‌లో వీళ్లిద్దరూ తాజాగా పెళ్లితో ఒక్కటవ్వనున్నారని సమాచారం. 

Aamir Khan Gauri Spratt Wedding2/6

60 ఏళ్లకి మూడో పెళ్లి..

జూలై 5వ తేదీన నటుడు అమీర్ ఖాన్ ఇంట్లో కొద్ది మంది కుటుంబసభ్యుల మధ్య ఈ పెళ్లి తంతు జరగనుందని సమాచారం. అయితే నటుడు అమీర్ ఖాన్‌కు ఇప్పటికే 61 ఏళ్లు కాగా.. గౌరీ స్ప్రాట్‌కు 47 ఏళ్లు కావడం గమనార్హం. 

Aamir Khan Gauri Spratt Wedding3/6

60 ఏళ్లకి మూడో పెళ్లి..

గత కొన్ని నెలలుగా ప్రేమలో ఉన్న ఈ జంట తాజాగా పెళ్లితో ఒక్కటవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ పెళ్లిని చాలా సింపుల్‌గా నిర్వహించాలని వారిద్దరూ నిర్ణయించుకున్నారట. 

Aamir Khan Gauri Spratt Wedding4/6

60 ఏళ్లకి మూడో పెళ్లి..

ఈ వేడుకకు అతిథుల జాబితా ఇంకా సిద్ధం కాకపోయినా.. అమీర్ ఖాన్‌కు మంచి స్నేహితులైన షారుక్ ఖాన్, సల్మాన్ ఖాన్ ఈ పెళ్లికి రానున్నారి సమాచారం అందుతోంది. 

Aamir Khan Gauri Spratt Wedding5/6

60 ఏళ్లకి మూడో పెళ్లి..

గౌరీ స్ప్రిట్ తాత ఫిలిప్ స్ప్రిట్ బ్రిటన్‌లో జన్మించిన ఓ కమ్యూనిస్ట్. 1920ల్లో భారతదేశానికి వచ్చి భారతదేశ స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో పాల్గొన్నారట. గౌరీకి ఇప్పటికే పెళ్లి కావడం సహా ఆమెకు ఏడేళ్ల కుమారుడు ఉండడం గమనార్హం. 

Aamir Khan Gauri Spratt Wedding6/6

60 ఏళ్లకి మూడో పెళ్లి..

అమీర్ ఖాన్ తొలుత రీనా దత్తాను వివాహం చేసుకున్నారు. వారికి జునైద్, ఇరా అనే ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. ఆ తర్వాత ఆయన చిత్రనిర్మాత కిరణ్ రావును వివాహం చేసుకున్నారు. వారికి ఆజాద్ అనే కుమారుడు ఉన్నాడు. అమీర్, కిరణ్ 2021లో తమ విడాకులను ప్రకటించారు.

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