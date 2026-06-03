/Aamir Khan Gauri Wedding: 61 ఏళ్ల వయసులో మూడో పెళ్లికి సిద్ధమైన బాలీవుడ్ హీరో అమీర్ ఖాన్..అతిథులుగా షారుక్, సల్మాన్!

Aamir Khan Gauri Wedding Date: బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అమీర్ ఖాన్ మరో పెళ్లికి సిద్ధమయ్యారు. బ్రిటీష్ సంతతికి చెందిన గౌరీ స్ప్రాట్ అనే మహిళను ఆయన పెళ్లి చేసుకోనున్నారని సమాచారం అందుతోంది. ఈ వివాహానికి బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోలు షారుఖ్ ఖాన్, సల్మాన్ ఖాన్ వంటి నటులు అతిథులుగా హజరవుతారని గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి.
ఆరు పదుల వయసులో మరో పెళ్లికి సిద్ధమయ్యారు బాలీవుడ్ నటుడు అమీర్ ఖాన్. గౌరీ స్ప్రాట్ అనే బ్రిటీష్ సంతతికి చెందిన ఈ మహిళను పెళ్లి చేసుకునేందుకు ఇప్పటికే ముహూర్తం రెడీ అయ్యిందని బాలీవుడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. గత కొన్నేళ్లుగా రిలేషన్లో వీళ్లిద్దరూ తాజాగా పెళ్లితో ఒక్కటవ్వనున్నారని సమాచారం.
జూలై 5వ తేదీన నటుడు అమీర్ ఖాన్ ఇంట్లో కొద్ది మంది కుటుంబసభ్యుల మధ్య ఈ పెళ్లి తంతు జరగనుందని సమాచారం. అయితే నటుడు అమీర్ ఖాన్కు ఇప్పటికే 61 ఏళ్లు కాగా.. గౌరీ స్ప్రాట్కు 47 ఏళ్లు కావడం గమనార్హం.
గత కొన్ని నెలలుగా ప్రేమలో ఉన్న ఈ జంట తాజాగా పెళ్లితో ఒక్కటవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ పెళ్లిని చాలా సింపుల్గా నిర్వహించాలని వారిద్దరూ నిర్ణయించుకున్నారట.
ఈ వేడుకకు అతిథుల జాబితా ఇంకా సిద్ధం కాకపోయినా.. అమీర్ ఖాన్కు మంచి స్నేహితులైన షారుక్ ఖాన్, సల్మాన్ ఖాన్ ఈ పెళ్లికి రానున్నారి సమాచారం అందుతోంది.
గౌరీ స్ప్రిట్ తాత ఫిలిప్ స్ప్రిట్ బ్రిటన్లో జన్మించిన ఓ కమ్యూనిస్ట్. 1920ల్లో భారతదేశానికి వచ్చి భారతదేశ స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో పాల్గొన్నారట. గౌరీకి ఇప్పటికే పెళ్లి కావడం సహా ఆమెకు ఏడేళ్ల కుమారుడు ఉండడం గమనార్హం.
అమీర్ ఖాన్ తొలుత రీనా దత్తాను వివాహం చేసుకున్నారు. వారికి జునైద్, ఇరా అనే ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. ఆ తర్వాత ఆయన చిత్రనిర్మాత కిరణ్ రావును వివాహం చేసుకున్నారు. వారికి ఆజాద్ అనే కుమారుడు ఉన్నాడు. అమీర్, కిరణ్ 2021లో తమ విడాకులను ప్రకటించారు.