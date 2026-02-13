English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Aamir Khan Juhi Chawla Kiss: హీరోయిన్ ముద్దు ఇవ్వలేదని దారుణం..ఉమ్మేసిన ఆమిర్ ఖాన్! చివరికి..!

Aamir Khan Juhi Chawla Kiss: హీరోయిన్ ముద్దు ఇవ్వలేదని దారుణం..ఉమ్మేసిన ఆమిర్ ఖాన్! చివరికి..!

Aamir Khan Juhi Chawla Kiss Controversy: బాలీవుడ్ నటుడు అమీర్ ఖాన్, సీనియర్ నటి జూహి చావ్లా మధ్య ఉన్న సాన్నిహిత్యం గురించి అందరికీ తెలిసిందే. అయితే, వీరిద్దరి మధ్య షూటింగ్ సెట్స్‌లో జరిగిన కొన్ని ఆసక్తికరమైన, వివాదాస్పద సంఘటనలు ఇప్పటికీ సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశమవుతుంటాయి.
1 /5

బాలీవుడ్ నటుడు అమీర్ ఖాన్, సీనియర్ నటి జూహి చావ్లా మధ్య ఉన్న సాన్నిహిత్యం గురించి అందరికీ తెలిసిందే. అయితే, వీరిద్దరి మధ్య షూటింగ్ సెట్స్‌లో జరిగిన కొన్ని ఆసక్తికరమైన, వివాదాస్పద సంఘటనలు ఇప్పటికీ సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశమవుతుంటాయి. అమీర్ ఖాన్ తన సహనటులతో చేసే అల్లరి ఒక్కోసారి హద్దులు దాటుతుంటుంది. జూహి చావ్లా విషయంలో జరిగిన ఈ రెండు సంఘటనలు వారి కెరీర్‌లో మర్చిపోలేనివి.

2 /5

అమీర్, జూహి జంటగా నటించిన క్లాసిక్ హిట్ 'ఖయామత్ సే ఖయామత్ తక్'. ఆ చిత్రంలోని 'అకేలే హై తో క్యా ఘమ్ హై' పాట చిత్రీకరణ సమయంలో అమీర్, జూహిని ముద్దు పెట్టుకోవాల్సి ఉంది. అప్పట్లో జూహి ఈ సీన్ చేయడానికి నిరాకరించారట. దీంతో దర్శకుడు మన్సూర్ ఖాన్ షూటింగ్‌ను అక్కడికక్కడే ఆపివేయమని యూనిట్‌కు ఆదేశాలిచ్చారు. చివరికి దర్శకుడి పట్టుదల చూసి జూహి ఆ సీన్ చేయడానికి అంగీకరించారు.  

3 /5

కొన్నేళ్ల తర్వాత 'ఇష్క్' సినిమా షూటింగ్ సమయంలో అమీర్ ఖాన్ చేసిన ఒక అల్లరి పని జూహికి తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని తెప్పించింది. షూటింగ్ గ్యాప్‌లో అమీర్ జూహి దగ్గరకు వెళ్లి, తనకు హస్తసాముద్రికం (జ్యోతిష్యం) తెలుసని, చేయి చూపమని అడిగారు. జూహి నమ్మి చేయి చాచగానే, అమీర్ ఆమె చేతిపై ఉమ్మివేసి అక్కడి నుండి పారిపోయాడట.

4 /5

అమీర్ చేసిన ఈ అసభ్యకరమైన హాస్యం జూహికి అస్సలు నచ్చలేదు. ఆమెకు ఎంత కోపం వచ్చిందంటే, ఆ రోజు షూటింగ్ ఆపేసి వెళ్ళిపోవడమే కాకుండా, ఇకపై అమీర్‌తో కలిసి పని చేయనని శపథం చేశారట.

5 /5

ఈ చిన్న గొడవ కారణంగా వీరిద్దరూ దాదాపు 6-7 ఏళ్ల పాటు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోలేదు. అయితే, అమీర్ ఖాన్ తన మొదటి భార్య రీనా దత్తాతో విడాకులు తీసుకున్న సమయంలో, జూహి చావ్లా స్వయంగా అమీర్‌కు ఫోన్ చేసి పలకరించారు. ఆ కష్టకాలంలో జూహి చూపిన చొరవతో వీరి మధ్య ఉన్న విభేదాలు తొలగిపోయి, మళ్ళీ మంచి స్నేహితులయ్యారు.

Aamir Khan juhi chawla refused to kiss Aamir Khan Juhi Chawla Dispute bollywood kiss controversy Juhi Chawla juhi chawla refused to kiss aamir khan juhi chawla News

Next Gallery

Double Rajayoga: 64 యేళ్ల తర్వాత డబుల్ రాజయోగం.. ఈ 3 రాశుల కష్టాలు పరార్.. పట్టిందల్లా బంగారమే..