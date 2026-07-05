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Aamir Khan wedding: ముచ్చటగా మూడో పెళ్లి చేసుకున్న స్టార్ హీరో.. పెళ్లిలో కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితుల సందడి!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 05, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 03:38 PM IST

 Aamir Khan wedding:బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో ఆమిర్ ఖాన్ తన ప్రియురాలు గౌరి స్ప్రాట్‌ను జూలై 5న సాదాసీదా వేడుకలో వివాహం చేసుకున్నారు. గత ఏడాది తమ ప్రేమ విషయాన్ని ఇద్దరూ అధికారికంగా వెల్లడించారు. ఇప్పుడు కుటుంబ సభ్యులు, అత్యంత సన్నిహితుల సమక్షంలో కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించారు.

Aamir Khan wedding1/5

ఇర్ఫాన్ పఠాన్

ఆమిర్ ఖాన్ ఎప్పటినుంచో వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ఎక్కువగా ప్రచారం చేయకుండా ఉండటానికి ఇష్టపడుతుంటారు. అదే కారణంగా ఈ పెళ్లి కూడా చాలా ప్రైవేట్‌గా జరిగింది. కొద్దిమంది బంధువులు, ఆప్త మిత్రులు మాత్రమే ఈ వేడుకకు ఆహ్వానించబడ్డారు.వివాహ కార్యక్రమం పూర్తయ్యాక ముంబైలోని ఆమిర్ ఖాన్ నివాసంలో వేడుకలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా ఆయన కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు ఒక్కొక్కరుగా అక్కడికి చేరుకుని కొత్త దంపతులను అభినందించారు.

Aamir Khan Gauri Spratt wedding2/5

ఎల్లి అవ్రామ్

ఆమిర్ కుమారుడు జునైద్ ఖాన్ ముందుగా అక్కడికి చేరుకున్నారు. తండ్రి జీవితంలోని ఈ ముఖ్యమైన రోజున ఆయన ప్రతి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నట్లు కనిపించింది. అలాగే ఆమిర్ కుమార్తె ఐరా ఖాన్ తన భర్త నూపూర్ శిఖరేతో కలిసి వేడుకకు హాజరైంది. వారు కొత్త దంపతులకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.  

Aamir Khan marriage3/5

నుపూర్ శిఖరే

నటి ఎల్లి అవ్రామ్ కూడా ఈ వేడుకలో పాల్గొన్నారు. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆమె కూడా ఈ ఆనంద క్షణాలను పంచుకున్నారు. ప్రముఖ నటుడు, కమెడియన్ వీర్ దాస్ కూడా వివాహ వేడుకకు హాజరయ్యారు. సింపుల్ లుక్‌లో వచ్చిన ఆయన కొత్త జంటను అభినందించారు.  

Gauri Spratt wedding4/5

జునైద్ ఖాన్

భారత మాజీ క్రికెటర్ ఇర్ఫాన్ పఠాన్ కూడా ఈ వేడుకలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. ఆమిర్‌కు సన్నిహితుడైన ఆయన కొత్త దంపతులకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. దీంతో ఈ వేడుకలో సినీ, క్రీడా రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు కలిసి కనిపించారు.  

Junaid Khan5/5

గౌరి స్ప్రాట్ వివాహం

ఆమిర్ ఖాన్ వివాహ వేడుకలో ఆర్భాటం కనిపించకపోయినా, ఆత్మీయత మాత్రం స్పష్టంగా కనిపించింది. పెద్ద ఎత్తున మీడియా హడావిడి లేకుండా, కుటుంబ సభ్యులు మరియు సన్నిహితులతో మాత్రమే ఈ ప్రత్యేక రోజును జరుపుకోవడం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.

TAGS:
Aamir Khan wedding
Gauri Spratt
Aamir Khan Gauri Spratt wedding
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Gauri Spratt wedding
Junaid Khan
Ira Khan

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