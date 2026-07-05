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Aamir Khan Networth: వందల కోట్ల ఆస్తులు.. విదేశాల్లో ఇల్లు.. లగ్జరీ కార్ల కలెక్షన్.. ఆమిర్ ఖాన్ సంపద ఎంత?

Written ByVishnupriya
Published: Jul 05, 2026, 09:12 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 09:12 PM IST

Aamir Khan Networth: బాలీవుడ్ స్టార్ ఆమిర్ ఖాన్‌కు దేశ, విదేశాల్లో విలాసవంతమైన ఆస్తులు, లగ్జరీ కార్ల కలెక్షన్ ఉన్నాయి. నటన, నిర్మాణం, బ్రాండ్ ఎండార్స్‌మెంట్ల ద్వారా ఆయన భారీ సంపదను కూడబెట్టినట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి.

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ఆమిర్ ఖాన్

బాలీవుడ్‌లో  మిస్టర్ పర్ఫెక్షనిస్ట్ గా గుర్తింపు పొందిన ఆమిర్ ఖాన్ కేవలం స్టార్ హీరో మాత్రమే కాదు.. నిర్మాతగా, బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా కూడా భారీ స్థాయిలో సంపాదిస్తున్నారు. ఎన్నో బ్లాక్‌బస్టర్ చిత్రాలతో కోట్లాది అభిమానులను సంపాదించుకున్న ఆయన ఆస్తులు, లగ్జరీ లైఫ్‌స్టైల్ ఎప్పుడూ చర్చనీయాంశమే. తాజాగా ఆయన వ్యక్తిగత జీవితంతో పాటు నెట్‌వర్త్ వివరాలు మరోసారి వైరల్ అవుతున్నాయి.  

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ఆమిర్ ఖాన్ నెట్ వర్త్

బాలీవుడ్ వర్గాల అంచనాల ప్రకారం ఆమిర్ ఖాన్ మొత్తం ఆస్తుల విలువ సుమారు రూ.1,862 కోట్లకు పైగా   ఉంటుందని సమాచారం. హీరోగా అందుకున్న భారీ పారితోషికాలతో పాటు, తన నిర్మాణ సంస్థ ద్వారా వచ్చిన ఆదాయం, ప్రముఖ కంపెనీల ప్రకటనలు ఆయన సంపదను మరింత పెంచాయి. మొత్తం ఆస్తి విలువ రెండు వేల కోట్లకు చేరువలో ఉందనే టాక్ కూడా వినిపిస్తోంది.  

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ఆమిర్ ఖాన్ ఆస్తులు

ఆమిర్ ఖాన్‌కు దేశంలోనే కాకుండా విదేశాల్లో కూడా విలాసవంతమైన ఆస్తులు ఉన్నాయి. ముంబైలోని బాంద్రా, పాలి హిల్ ప్రాంతాల్లో కోట్ల విలువ చేసే లగ్జరీ నివాసాలు ఆయన సొంతం. పాలి హిల్‌లో ఉన్న బంగ్లా విలువ సుమారు రూ.60 కోట్లు గా చెబుతున్నారు. మహారాష్ట్రలోని పంచగనిలో ఫామ్‌హౌస్ కూడా ఉంది. అంతేకాదు, అమెరికాలోని బెవర్లీ హిల్స్  ప్రాంతంలో సుమారు రూ.75 కోట్ల విలువైన ఇల్లు  కూడా ఆయన పేరిట ఉన్నట్లు సమాచారం. ఉత్తరప్రదేశ్‌లో వారసత్వంగా వచ్చిన పలు ఇళ్లూ ఆయన ఆస్తుల్లో భాగంగా ఉన్నాయి.  

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ఆమిర్ ఖాన్ కార్లు

లగ్జరీ కార్లంటే కూడా ఆమిర్‌కు ప్రత్యేకమైన ఆసక్తి ఉంది. ఆయన గ్యారేజీలో రోల్స్ రాయిస్ ఘోస్ట్, మెర్సిడెస్ బెంజ్ S600,  బెంట్లీ కాంటినెంటల్ ఫ్లయింగ్ స్పర్ వంటి కోట్ల విలువైన కార్లు ఉన్నాయి. ఈ కార్ల కలెక్షన్ ఆయన లైఫ్‌స్టైల్‌కు మరో నిదర్శనంగా చెప్పొచ్చు.  

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లగ్జరీ లైఫ్‌స్టైల్

ఇటీవల ఆమిర్ ఖాన్ వ్యక్తిగత జీవితం కూడా వార్తల్లో నిలిచింది. జూలై 5న తన చిరకాల స్నేహితురాలు గౌరీ స్ప్రాట్ ను వివాహం చేసుకున్నారు. ఇది ఆయనకు మూడో వివాహం. కుటుంబ సభ్యులు, అత్యంత సన్నిహితుల సమక్షంలో ముంబైలోని నివాసంలో నిరాడంబరంగా రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ జరిగింది. మాజీ భార్యలు రీనా దత్తా, కిరణ్ రావుతో పాటు సినీ, రాజకీయ, క్రీడా రంగాలకు చెందిన పలువురు ప్రముఖులు ఈ వేడుకకు హాజరయ్యారు. ప్రస్తుతం ఆయన వ్యక్తిగత జీవితం, సంపద, లగ్జరీ లైఫ్‌స్టైల్ మరోసారి సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి.

TAGS:
Aamir Khan
Aamir Khan Net Worth
Aamir Khan Assets
Aamir Khan Luxury Cars
luxury lifestyle

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