English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Divorce Reason: మా మధ్య విడాకులకు కారణం పూర్తిగా నేనే.. స్టార్ హీరో కామెంట్స్ వైరల్..!

Aamir Khan Kiran Rao Divorce Reason: బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అమీర్ ఖాన్ గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. అద్భుత నటనతో ఎంతో మంది ప్రేక్షకుల అభిమానాన్ని సంపాదించుకున్నాడు. అయితే అమీర్ ఖాన్ తన భార్య కిరణ్ రావుతో విడిపోవడం అందరిని ఎంతో షాక్‌కు గురి చేసింది. తాజాగా అమీర్ ఖాన్.. తమ విడాకులకు గల కారణాన్ని వెల్లడించాడు. మేమిద్దరం విడిపోవడానికి కారణం నేనే అంటూ.. ఈ స్టార్ హీరో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. 
1 /5

అమీర్ ఖాన్, కిరణ్ రావు దంపతులు.. ఒకప్పుడు బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలోనే అందరికి ఆదర్శంగా ఎంతో అన్యోన్యంగా ఉండేవారు. సడన్‌గా తాము విడాకులు తీసుకోబోతున్నామంటూ ఈ కపుల్ ప్రకటించడంతో.. అంతా ఆశ్చర్యపోయారు. తాజాగా దీనికి గల కారణాన్ని చెప్పాడు అమీర్ ఖాన్.   

2 /5

ఓసారి మా మధ్య చిన్న విషయంలో గొడవ జరిగింది. దానికే నేను కిరణ్‌తో మాట్లాడకుండా అవైడ్ చేశాను. నాతో మాట్లాడాలని కిరణ్ రావు ఎంతో ప్రయత్నించినప్పటికీ.. నేను కొంచెం కూడా మాట్లాడలేదు. ఓ నాలుగు రోజులు అలానే ఉన్నాను. దీంతో కిరణ్ కన్నీరు కూడా పెట్టుకుందని అమీర్ తెలిపాడు.   

3 /5

అమీర్ ఖాన్ మాట్లాడుతూ.. నాలో ఒక పెద్ద మైనస్ ఉంది. నాకు కోపం వస్తే నా చుట్టూ ఒక బౌండరీ లైన్ గీసుకుంటాను. ఇంకా ఎవరితో కొంచెం కూడా మాట్లాడాను. దీంతో నా వాళ్లందరికీ దూరమైపోతానని చెప్పాడు. ఇక ఈ సంఘటనే మా ఇద్దరి మధ్య గ్యాప్ రావడానికి పెద్ద కారణమైందని అమీర్ తెలిపాడు.   

4 /5

నేను ఆ సమయంలో కొంచెం ప్రశాంతంగా ఉండి.. నా భార్యతో మాట్లాడి ఉంటే..  ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయ్యేదన్నాడు. కానీ అలా చేయకపోవడం వల్లే.. ఇబ్బందులు పెరిగాయన్నాడు. అందుకే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మధ్య ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినా.. మొదటగా ఇద్దరూ కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే.. ప్రాబ్లమ్ త్వరగా పరిష్కారమవుతుందన్నాడు అమీర్ ఖాన్. కానీ మా మధ్య అలా జరగలేదు.. అందుకే మేము విడిపోవాల్సి వచ్చిందన్నాడు.  

5 /5

ప్రస్తుతం అమీర్ ఖాన్ మూడవసారి ప్రేమలో ఉన్నారని.. గౌరి స్ప్రాట్ అనే బెంగళూరు యువతితో తన రిలేషన్ షిప్ కొనసాగిస్తున్నాడని గాసిప్స్ వినిపిస్తున్నాయి. మరి ఇందులో నిజమెంత అనేది అమీర్ ఖాన్‌కే తెలుసు.   

Aamir Khan Divorce Reason Bollywood Hero Aamir Khan Aamir Khan Divorce Aamir Khan Kiran Rao Aamir Khan Kiran Rao Divorce Aamir Khan Kiran Rao Divorce Reason kiran rao

Next Gallery

Rain Alert: కాసేపట్లో భారీ వర్షాలు.. పలు జిల్లాలకు పిడుగుపాటు హెచ్చరికలు జారీ..!