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Star Hero: నిర్మాతలతో పడుకో అంటూ ఒత్తిడి.. నరకం చూసా.. స్టార్ హీరో సోదరుడిపై భార్య సంచలన ఆరోపణలు!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 25, 2026, 02:18 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 02:18 PM IST

Star Hero:బాలీవుడ్‌లో మరో వివాదం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ప్రముఖ నటుడు ఆమిర్ ఖాన్ సవతి సోదరుడు హైదర్ అలీ ఖాన్‌పై ఆయన మాజీ భార్య, నటి ఈవా గ్రోవర్ చేసిన ఆరోపణలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఆమె వెల్లడించిన విషయాలు సినీ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చకు దారితీశాయి. అయితే ఈ ఆరోపణలపై ఇప్పటివరకు హైదర్ అలీ ఖాన్ నుంచి ఎలాంటి అధికారిక స్పందన రాలేదు.

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బాలీవుడ్ హీరోయిన్

ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన ఈవా గ్రోవర్, హైదర్ అలీ ఖాన్‌తో చాలా తక్కువ సమయంలో ప్రేమలో పడి వివాహం చేసుకున్నానని తెలిపారు. కుటుంబ సభ్యులు అభ్యంతరం చెప్పినా, ప్రేమను నమ్మి పెళ్లి చేసుకున్నానని చెప్పారు. కానీ పెళ్లి తర్వాత తన జీవితం పూర్తిగా మారిపోయిందని ఆమె పేర్కొన్నారు.  

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ఆమిర్ ఖాన్ సోదరుడు

వైవాహిక జీవితంలో తాను మానసికంగా, శారీరకంగా ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నానని ఈవా ఆరోపించారు. కుటుంబ ఆర్థిక సమస్యలు వచ్చిన సమయంలో సినీ అవకాశాల కోసం నిర్మాతలు, దర్శకులతో రాజీ పడాలని తనపై ఒత్తిడి తెచ్చారని ఆమె అన్నారు. ఆ మాటలు తనను తీవ్రంగా కలచివేశాయని, ఆ పరిస్థితిని అంగీకరించలేక చివరకు ఆ సంబంధం నుంచి బయటకు రావాలని నిర్ణయించుకున్నానని వెల్లడించారు.  

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హైదర్ అలీ ఖాన్ వివాదం

కుటుంబాన్ని నిలబెట్టేందుకు తన పొదుపు డబ్బు, ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లు, కార్లు కూడా అమ్ముకున్నానని ఈవా తెలిపారు. అయినప్పటికీ పరిస్థితి మారలేదని, తనపై వేధింపులు కొనసాగాయని ఆమె ఆరోపించారు. ఆ సమయంలో తాను తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడిని ఎదుర్కొన్నానని చెప్పారు.  

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ఈవా గ్రోవర్ ఆరోపణలు

హైదర్ అలీ ఖాన్ ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి కూడా ఈవా ప్రస్తావించారు. ఆయనకు స్కిజోఫ్రేనియా సమస్య ఉందని, అయితే పెళ్లి సమయంలో తనకు ఆ విషయం తెలియదని తెలిపారు. ఇద్దరి మధ్య పరిచయం తక్కువగా ఉండటంతో ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితిని ముందుగానే తెలుసుకోలేకపోయానని చెప్పారు.  

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బాలీవుడ్ వార్తలు

ప్రస్తుతం హైదర్ అలీ పరిస్థితి చూసి తనకు బాధగా ఉంటుందని కూడా ఈవా పేర్కొన్నారు. ఆయన స్థిరమైన నివాసం లేకుండా స్నేహితులు, పరిచయస్తుల సహాయంతో జీవిస్తున్నారని ఆమె తెలిపారు. మరోవైపు, కొన్ని మీడియా కథనాల ప్రకారం హైదర్ అలీ ఖాన్‌కు ఆమిర్ ఖాన్ కుటుంబంతో ప్రస్తుతం సన్నిహిత సంబంధాలు లేవని సమాచారం. అయితే ఈ అంశంపై ఆమిర్ ఖాన్ కుటుంబం కూడా ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు.ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నవి ఈవా గ్రోవర్ చేసిన ఆరోపణలు మాత్రమే. వాటి నిజానిజాలు అధికారికంగా నిర్ధారణ కాలేదు. హైదర్ అలీ ఖాన్ స్పందన లేదా భవిష్యత్తులో వచ్చే అధికారిక వివరాల తర్వాతే ఈ వ్యవహారంపై పూర్తి స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.

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