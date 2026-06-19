/Aamir Khan: భార్య, మాజీ భార్య, గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో కలిసి ఒకే కారులో ప్రయాణం చేసిన స్టార్ హీరో!

Aamir Khan ex wives: బాలీవుడ్ స్టార్ నటుడు ఆమిర్ ఖాన్ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. అయితే ఈసారి ఆయన సినిమా కారణంగా కాదు, వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన ఒక ఆసక్తికర సంఘటన వల్ల. సాధారణంగా విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత మాజీ జీవిత భాగస్వాములతో ఎక్కువగా కలవడం లేదా సన్నిహితంగా ఉండడం చాలా అరుదుగా కనిపిస్తుంది. కానీ ఆమిర్ ఖాన్ మాత్రం ఈ విషయంలో భిన్నంగా ఆలోచిస్తున్నారని తాజాగా బయటకు వచ్చిన దృశ్యాలు చెబుతున్నాయి.
ఆమిర్ ఖాన్ గతంలో రెండు వివాహాలు చేసుకున్నారు. మొదట రీనా దత్తాతో వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టిన ఆయన, కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత విడిపోయారు. అనంతరం దర్శకురాలు కిరణ్ రావును వివాహం చేసుకుని, తర్వాత ఆమెతో కూడా పరస్పర అంగీకారంతో విడాకులు తీసుకున్నారు. అయితే విడిపోయిన తర్వాత కూడా ఇద్దరితో ఆయన స్నేహపూర్వక సంబంధాలను కొనసాగిస్తున్నారు.
ఈ సంఘటనను చూసిన చాలామంది నెటిజన్లు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. వివాహ బంధం ముగిసినా పరస్పర గౌరవం, స్నేహం కొనసాగించడం మంచి విషయమని అభిప్రాయపడుతున్నారు. జీవితంలో మార్పులు వచ్చినప్పటికీ సంబంధాలను పూర్తిగా తెంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదని కొందరు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
అలాగే ఆమిర్ ఖాన్ త్వరలో గౌరీ స్ప్రాట్ను వివాహం చేసుకునే అవకాశముందని బాలీవుడ్లో ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ వేడుకకు ఆయన మాజీ భార్యలు కూడా హాజరవుతారనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. అదే జరిగితే అది మరోసారి సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారే అవకాశం ఉంది.
ఇక సినిమాల విషయానికి వస్తే, ఆమిర్ ఖాన్ ప్రస్తుతం కొత్త ప్రాజెక్టులపై దృష్టి పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. ఆయన తదుపరి చిత్రాలపై అభిమానుల్లో ఇప్పటికే ఆసక్తి నెలకొంది. వ్యక్తిగత జీవితం, వృత్తి జీవితం రెండింటిలోనూ సమతుల్యతను పాటిస్తూ ముందుకు సాగుతున్న ఆమిర్ ఖాన్ మరోసారి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు.