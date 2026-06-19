Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Aamir Khan: భార్య, మాజీ భార్య, గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో కలిసి ఒకే కారులో ప్రయాణం చేసిన స్టార్ హీరో!

Aamir Khan: భార్య, మాజీ భార్య, గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో కలిసి ఒకే కారులో ప్రయాణం చేసిన స్టార్ హీరో!

Written ByVishnupriya
Published: Jun 19, 2026, 06:06 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 06:06 PM IST

Aamir Khan ex wives: బాలీవుడ్ స్టార్ నటుడు ఆమిర్ ఖాన్ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. అయితే ఈసారి ఆయన సినిమా కారణంగా కాదు, వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన ఒక ఆసక్తికర సంఘటన వల్ల. సాధారణంగా విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత మాజీ జీవిత భాగస్వాములతో ఎక్కువగా కలవడం లేదా సన్నిహితంగా ఉండడం చాలా అరుదుగా కనిపిస్తుంది. కానీ ఆమిర్ ఖాన్ మాత్రం ఈ విషయంలో భిన్నంగా ఆలోచిస్తున్నారని తాజాగా బయటకు వచ్చిన దృశ్యాలు చెబుతున్నాయి.
 

Bollywood news1/5

కిరణ్ రావు

ఆమిర్ ఖాన్ గతంలో రెండు వివాహాలు చేసుకున్నారు. మొదట రీనా దత్తాతో వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టిన ఆయన, కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత విడిపోయారు. అనంతరం దర్శకురాలు కిరణ్ రావును వివాహం చేసుకుని, తర్వాత ఆమెతో కూడా పరస్పర అంగీకారంతో విడాకులు తీసుకున్నారు. అయితే విడిపోయిన తర్వాత కూడా ఇద్దరితో ఆయన స్నేహపూర్వక సంబంధాలను కొనసాగిస్తున్నారు.  

Aamir Khan viral photos2/5

రీనా దత్తా

ఇటీవల ఆమిర్ ఖాన్, ఆయనకు అత్యంత సన్నిహితురాలిగా చెప్పబడుతున్న గౌరీ స్ప్రాట్, అలాగే మాజీ భార్యలు రీనా దత్తా, కిరణ్ రావు ఒకే కారులో ప్రయాణించినట్లు కొన్ని ఫోటోలు మరియు వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. ఈ దృశ్యాలు అభిమానులతో పాటు సినీ వర్గాల దృష్టిని కూడా ఆకర్షించాయి.  

Kiran Rao3/5

ఆమిర్ ఖాన్ గర్ల్ ఫ్రెండ్

ఈ సంఘటనను చూసిన చాలామంది నెటిజన్లు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. వివాహ బంధం ముగిసినా పరస్పర గౌరవం, స్నేహం కొనసాగించడం మంచి విషయమని అభిప్రాయపడుతున్నారు. జీవితంలో మార్పులు వచ్చినప్పటికీ సంబంధాలను పూర్తిగా తెంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదని కొందరు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.  

Gauri Spratt4/5

ఆమిర్ ఖాన్ వైరల్ ఫోటోలు

అలాగే ఆమిర్ ఖాన్ త్వరలో గౌరీ స్ప్రాట్‌ను వివాహం చేసుకునే అవకాశముందని బాలీవుడ్‌లో ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ వేడుకకు ఆయన మాజీ భార్యలు కూడా హాజరవుతారనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. అదే జరిగితే అది మరోసారి సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారే అవకాశం ఉంది.  

Aamir Khan girlfriend5/5

బాలీవుడ్ వార్తలు

ఇక సినిమాల విషయానికి వస్తే, ఆమిర్ ఖాన్ ప్రస్తుతం కొత్త ప్రాజెక్టులపై దృష్టి పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. ఆయన తదుపరి చిత్రాలపై అభిమానుల్లో ఇప్పటికే ఆసక్తి నెలకొంది. వ్యక్తిగత జీవితం, వృత్తి జీవితం రెండింటిలోనూ సమతుల్యతను పాటిస్తూ ముందుకు సాగుతున్న ఆమిర్ ఖాన్ మరోసారి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు.

TAGS:
Aamir Khan
Aamir Khan ex wives
Aamir Khan girlfriend
Gauri Spratt
kiran rao
Reena Dutta
Aamir Khan viral photos
Bollywood news

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఇంటర్ తర్వాత తక్కువ ఖర్చుతో.. హై శాలరీ ఇచ్చే టాప్ డిప్లొమా కోర్సులు!
best diploma courses after twelfth12 min ago
2
Karimnagar news31 min ago
3
Annadatha Sukhibhava36 min ago
4
neet ug re exam dress code36 min ago
5
Cow video40 min ago