Aaradhya Devi: పొట్టిపొట్టి బట్టల్లో ఊరిస్తున్న ఆర్జీవీ హీరోయిన్..అందాల దుకాణమే పెట్టేసింది అమ్మడు!

Aaradhya Devi Hot Photos: సినిమా పరిశ్రమలో కొత్త హీరోయిన్లకు కొరత లేదు. ప్రతి ఏడాది కొత్త కొత్త అందాలు సినిమా పరిశ్రమకు పరిచయమవుతున్నాయి. ఇతర భాషల నుండి చాలా మంది హీరోయిన్లు ఇప్పటికే తెలుగు సినిమాల్లో నటిస్తున్నారు. ఇప్పుడదే కోవలో ఓ హీరోయిన్ అదరగొడుతోంది. ఆర్జీవీ సినిమాతో తెలుగు వాళ్లను పలకరించనుంది. అందాలతో కుర్రకారును రెచ్చగొడుతోంది.
ఈ బ్యూటీ నటించిన తొలి సినిమా ఇంకా విడుదల కాలేదు. కానీ ఆమెకు ఫాలోయింగ్, క్రేజ్ పెరుగుతోంది. తన అందంతో అబ్బాయిలను ఆకర్షిస్తోంది. అంతే కాదు, అవకాశం వస్తే ఏ పాత్రనైనా చేయడానికి తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పి ప్రేక్షకుల హృదయాలను గెలుచుకుంది.  

ఇటీవలి కాలంలో అందం, నైపుణ్యం ఉన్న నటీమణులకు పెద్దగా అవకాశాలు రావడం లేదు. కానీ ఈ నటి తన అందంతో స్టార్ హీరోయిన్ రేంజ్‌లో క్రేజ్‌ను సృష్టించింది. ఆమె మొదటి సినిమా ఇంకా విడుదల కాలేదు, కానీ క్రేజ్ మాత్రం పెరుగుతూనే ఉంది.  

ఆమె మరెవరో కాదు.. డైరెక్టర్ రామ్ గోపాల్ వర్మ వదిలిన బాణం ఆరాధ్యదేవి. ఈ నటి అసలు పేరు శ్రీలక్ష్మి సతీష్. ఈ 23 ఏళ్ల అందాల భామ 'శారీ' అనే సినిమాతో హీరోయిన్‌గా పరిచయం కానుంది. సంచలన దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ సోషల్ మీడియాలో ఆమె కోసం వెతికాడు. రీల్స్ తయారు చేసే వర్మ ఆమె అందానికి ఆకర్షితుడై ఆమెను హీరోయిన్ గా పెట్టి సినిమా తీయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.  

ఊహించినట్లుగానే, RGV 'శారీ' ఈ చిత్రంలో ఆరాధ్య దేవి ఆఫర్ వచ్చింది. ఈ చిత్రంలో వర్మ ఆరాధ్య దేవి అందాలను ఒక రేంజ్‌లో చూపించనున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదలైన పోస్టర్లలో.. పాటల్లో ఆరాధ్య దేవి తన అందాలతో మంత్రముగ్ధులను చేస్తోంది.   

ఈ సినిమా త్వరలో విడుదల కానుంది. అవకాశం వస్తే ఏ పాత్రనైనా చేయడానికి తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని నటి ఆరాధ్య దేవి చెప్పింది. "గ్లామరస్ అనేది చాలా వ్యక్తిగతమైనది. నాకు అది నా వృత్తిలో ఒక భాగం. అది గ్లామరస్ అయినా కాకపోయినా, నేను అన్ని పాత్రలకు సిద్ధంగా ఉన్నాను" అని ఈ బ్యూటీ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు వైరల్ అయ్యాయి.  

