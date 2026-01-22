English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Aarthi Agarwal Attitude: ఎవరు ఏమనుకున్నా అలాంటి డ్రెస్సులు వేసుకుంటా.. అదే నా యాటిట్యూడ్.. అప్పట్లోనే ఆర్తి అగర్వాల్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!

Aarthi Agarwal Attitude: టాలీవుడ్‌లో ఒకప్పుడు స్టార్ హీరోయిన్‌గా వెలుగొందిన నటి ఆర్తి అగర్వాల్ పేరు ఇప్పటికీ ప్రేక్షకుల మనసుల్లో ప్రత్యేక స్థానంలోనే ఉంటుంది. తన తొలి తెలుగు సినిమా నువ్వు నాకు నచ్చావ్తోనే.. ఆమె ప్రేక్షకుల హృదయాలను దోచుకుంది. ఆ తర్వాత వరుసగా ఎన్నో హిట్ సినిమాల్లో నటిస్తూ తక్కువ సమయంలోనే టాప్ హీరోయిన్‌గా మారింది.
1 /5

ఆర్తి అగర్వాల్ అందం..అభినయం మాత్రమే కాదు.. ఆమె వ్యక్తిత్వం కూడా చాలా ప్రత్యేకమైనది. స్టార్ డమ్ పీక్స్‌లో ఉన్న రోజుల్లోనే ఆమె చాలా స్ట్రైట్‌గా మాట్లాడేది. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక పాత ఇంటర్వ్యూలో.. ఆర్తి చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి.

2 /5

ఆ ఇంటర్వ్యూలో తన డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ గురించి మాట్లాడుతూ ఆర్తి అగర్వాల్, “నాకు ట్రాక్ ప్యాంట్, షర్ట్ వేసుకోవడం కంఫర్టబుల్‌గా అనిపిస్తే అవే వేసుకుంటా. మీకు నచ్చితే చూడండి.. నచ్చకపోతే చూడకండి. అదే నా యాటిట్యూడ్” అని స్పష్టంగా చెప్పింది. ఆమె మాటల్లో ఎలాంటి భయం లేదు.. ఎలాంటి మొహమాటం లేదు. తనకు నచ్చిన విధంగా జీవించాలనే ఆలోచన మాత్రమే కనిపిస్తుంది.

3 /5

ఇప్పటి రోజుల్లో డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ గురించి టాలీవుడ్‌లో పెద్ద చర్చ నడుస్తోంది. అనసూయ..చిన్మయి వంటి సెలబ్రిటీలు కూడా ఈ అంశంపై బహిరంగంగా స్పందిస్తున్నారు. అయితే ఈ చర్చలు మొదలవ్వకముందే.. చాలా సంవత్సరాల క్రితమే ఆర్తి అగర్వాల్ ఇలాంటి ధైర్యమైన వ్యాఖ్యలు చేసింది అంటే ఆమె ఎంత ముందుచూపుతో ఆలోచించిందో అర్థమవుతోంది.  

4 /5

స్టార్ హీరోయిన్‌గా ఉన్న సమయంలో ఆమె ఒక్కసారిగా ఇండస్ట్రీకి దూరమైంది. ఆ తర్వాత ఆమె జీవితంలో ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎదురయ్యాయి. చివరికి ఆమె అకాల మరణం అభిమానులను తీవ్రంగా కలచివేసింది. కానీ ఆమె చేసిన సినిమాలు మాత్రం ఇప్పటికే అందరికీ గుర్తు ఉన్నాయి. 

5 /5

ఈ ఇంటర్వ్యూ ఇప్పుడు మళ్లీ వైరల్ కావడంతో నెటిజన్లు..ఆర్తి అగర్వాల్ చాలా ముందే తన అభిప్రాయాన్ని ధైర్యంగా చెప్పింది.. ఇప్పటి సెలబ్రిటీలకు ఆమె నిజంగా ఇన్‌స్పిరేషన్..అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

