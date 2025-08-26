English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Aarti cryptic posts: మీ కపట మోసాలు దేవుడి దగ్గర కాదూ.!. జయం రవి తిరుమల ట్రిప్ పై మాజీ భార్య సంచలన పోస్ట్.!.

Jayam ravi Tirumala Trips: కోలివుడ్ నటుడు జయం రవి గాయని కెనీషాతో తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. ఈ క్రమంలో వీరిపై తాజాగా.. ఆర్తి ఎక్స్ వేదికగా ఇన్ డైరెక్ట్ గా ఫైర్ అయ్యింది.  దీనిపై మరోసారి నెట్టింట దుమారం చెలరేగింది.
ఇటీవల కాలంలో సెలబ్రీటీల పెళ్లిళ్లు, డైవర్స్, ఎఫైర్స్ లకు చెందిన ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ముఖ్యంగా అభిమానులు సైతం సెలబ్రీటీలు, పొలిటిషియన్స్ ల పర్సనల్ లైఫ్ ల గురించి తెలుసుకునేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. అందుకే తరచుగా కొంత మంది పనికట్టుకుని రూమర్స్ వైరల్ చేస్తు సెలబ్రీటీల్ని ముప్పు తిప్పలు పెడుతుంటారు.  

ఈ క్రమంలో గత కొన్నినెలలుగా .. తమిళ సినీ నటుడు జయం రవి, ఆయన భార్య ఆర్తి విడాకుల అంశం సోషల్ మీడియాను షేక్  చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. వీరిద్దరు కూడా గతేడాది నుంచి దూరంగా ఉంటున్నారు.   

తమకు విడాకులు కావాలని కోర్టును కూడా ఆశ్రయించారు. అంతేకాకుండా.. ఆర్తి తన భర్త నుంచి నెలకు రూ.40 లక్షల భరణం ఇవ్వాలని కోర్టులో పిటిషన్ కూడా దాఖలు చేసింది. దీనిపై పెద్ద ఎత్తున సోషల్ మీడియాలో రచ్చ జరిగింది.   

మరోవైపు జయం రవి తన స్నేహితురాలు, గాయని కెనీషాతో రిలేషన్‌లో ఉన్నారన్న వార్తలు నెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. దీనికి బలం చేకూర్చే విధంగా ఎక్కడకు వెళ్లిన జంటగా వెళ్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా.. జయం రవి, గాయని కెనీషాతో కలిసి తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు.  

 దీనిపై తాజాగా.. జయం రవి మాజీ భామ్య..ఎక్స్ వేదికగా సంచలన పోస్ట్ పెట్టారు. దీనిపై నెట్టింట పెద్ద ఎత్తున రచ్చ నడుస్తొంది. ఆర్తి తన పోస్ట్ లో..ఇతరుల్ని మోసం చేయోచ్చు... నిన్ను నువ్వుకూడా మోసం చేసుకొవచ్చు. . కానీ దేవుడ్ని మాత్రం ఎప్పటికి మోసం చేయలేరని సెటైరిక్ గా పోస్ట్ పెట్టింది. 

ఆ దేవుడు అన్ని చూస్తున్నాడని.. ఆలస్యమైన కూడా.. చేసిన తప్పులకు లైఫ్ లో కొలుకొలేని విధంగా రిజల్ట్ చూయిస్తాడని అర్థం వచ్చే విధంగా పోస్ట్ పెట్టింది. అయితే విడాకులు అనౌన్స్ చేసినప్పటి నుంచి జయం రవి, ఆర్తి ఇద్దరు కూడా సోషల్ మీడియా వేదికగా ఒకరిపై మరోకరు ఇన్ డైరెక్ట్ గా సెటైర్లు, వాగ్బాణాలు వేసుకుంటున్నారు. దీంతో ఆర్తి చేసిన పోస్ట్ కూడా వీరి తిరుమలలో జయం రవి ట్రిప్  గురించి ఇన్ డైరెక్ట్ గా పెట్టిందే నంటూ నెటిజన్లు చర్చించుకుంటున్నారు. 

