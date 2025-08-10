English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ABC Juice: ప్రతిరోజూ మార్నింగ్‌ ABC జ్యూస్‌ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలిస్తే షాకవుతారు..!

ABC Juice Health Benefits: ఏబీసీ జ్యూస్‌  ఇది ఎంతో పాపులర్‌. ఏబీసీ అంటే యాపిల్‌, బీట్‌రూట్‌, క్యారట్‌తో కలిపి తయారు చేస్తారు. ఈ డ్రింక్‌ తాగితే ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఏబీసీ జ్యూస్‌ తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాం. 
 
యాపిల్‌ మన శరీరానికి మంచి హైడ్రేషన్‌ ఇస్తుంది. బీట్‌రూట్‌లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉన్నాయి. క్యారట్‌లో బీటా కెరోటీన్‌ ఉంటుంది. ఇది చర్మానికి మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది. ఇది శరీరంలో విష పదార్థాలను బయటకు పంపిస్తుంది. ఏబీసీ జ్యూస్‌ తీసుకోవడం వల్ల మీ చర్మానికి పునరుజ్జీవనం అందిస్తుంది.  

కాలేయ ఆరోగ్యం.. బీట్‌రూట్‌ కాలేయ ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. క్యారట్‌ నేచురల్‌ డిటాక్స్‌ వాటర్‌లా పనిచేస్తుంది. కాలేయ ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. కడుపులో గ్యాస్‌, అజీర్తి కూడా తగ్గుతుంది. యాపిల్‌లో పెక్టిన్‌ ఉంటుంది.

కడుపులో మంచి బ్యాక్టిరియా పెరుగుతుంది. ఫైబర్‌ పుష్కంగా ఉంటుంది. కడుపులో గ్యాస్‌ అజీర్తికి దారితీస్తుంది. యాపిల్‌లో పెక్టిన్‌ ఉంటుంది. కడుపు ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. క్యారట్‌ యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇన్‌ఫ్లమేషన్‌ సమస్య తగ్గుతుంది.  

స్ట్రెస్‌, జంక్‌ ఫుడ్‌, నిద్రపై ప్రభావం పడుతుంది. యాపిల్‌లో విటమిన్‌ సీ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది యాపిల్‌, క్యారట్‌ తక్షణ శక్తి ఇస్తుంది. ఏబీసీ జ్యూస్‌ ఒక గ్లాస్‌ తీసుకోవాలి. ఇది రక్తనాళాల్లో ఆక్సిజన్‌ స్థాయిలను పెంచుతుంది. ఇది నేచురల్‌గా తీయ్యగా ఉంటుంది.  

ఒక మీడియం సైజు యాపిల్‌, ఒక చిన్న బీట్‌రూట్‌, అర ఇంచు అల్లం, నిమ్మరసం మూడు కలిపి జ్యూస్‌ తయారు చేసుకోవాలి.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నేట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)   

