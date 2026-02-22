English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Abhishek Sharma Girlfriend: టీమ్ఇండియా బ్యాటర్ అభిషేక్ శర్మ గర్ల్‌ఫ్రెండ్ చూశారా? అందంలో మిస్ ఇండియాకే పోటీ!

Abhishek Sharma Girlfriend: టీమ్ఇండియా బ్యాటర్ అభిషేక్ శర్మ గర్ల్‌ఫ్రెండ్ చూశారా? అందంలో మిస్ ఇండియాకే పోటీ!

Abhishek Sharma Girlfriend Diya Mehta: టీమిండియా యువ సంచలనం అభిషేక్ శర్మ ప్రస్తుతం తన మెరుపు బ్యాటింగ్‌తో ప్రత్యర్థుల్ని వణికిస్తున్నాడు. కానీ, ఇటీవలే ప్రారంభమైన టీ20 ప్రపంచకప్‌లో మాత్రం అభిషేక్ శర్మ పేలవ ప్రదర్శనతో అభిమానులు ఆశ్చర్యానికి లోనవుతున్నారు. 
1 /6

టీమిండియా యువ సంచలనం అభిషేక్ శర్మ ప్రస్తుతం తన మెరుపు బ్యాటింగ్‌తో ప్రత్యర్థుల్ని వణికిస్తున్నాడు. కానీ, ఇటీవలే ప్రారంభమైన టీ20 ప్రపంచకప్‌లో మాత్రం అభిషేక్ శర్మ పేలవ ప్రదర్శనతో అభిమానులు ఆశ్చర్యానికి లోనవుతున్నారు. 

2 /6

గత కొంతకాలంగా ఈ ఓపెనర్ పర్సనల్ లైఫ్ గురించి సోషల్ మీడియాలో ఆసక్తికరమైన చర్చ జరుగుతోంది. అభిషేక్ శర్మ ఒక అందాల భామ ప్రేమలో 'క్లీన్ బోల్డ్' అయ్యాడంటూ వస్తున్న వార్తలు ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి.

3 /6

అభిషేక్ శర్మ గర్ల్‌ఫ్రెండ్ అంటూ ప్రచారం జరుగుతున్న యువతి పేరు దియా మెహతా. ఫ్యాషన్ ప్రపంచంలో తనకంటూ ఒక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న దియా గురించి కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు.. ఆమె వృత్తిరీత్యా మోడల్ మరియు ఫ్యాషన్ స్టైలిస్ట్. గతంలో జరిగిన 'మిస్ రాజస్థాన్' పోటీల్లో ఆమె రన్నరప్‌గా నిలిచారు.

4 /6

సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉండే దియా, అభిషేక్ శర్మతో డేటింగ్ చేస్తున్నట్లు వస్తున్న పుకార్లతో ఒక్కసారిగా క్రికెట్ అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షించింది. క్రికెట్ సర్కిల్స్‌లో వీరిద్దరి గురించి ఇన్ని రూమర్లు వస్తున్నా, అభిషేక్ శర్మ మాత్రం దీనిపై ఎక్కడా బహిరంగంగా స్పందించలేదు.

5 /6

విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ వంటి దిగ్గజాలు టీ20ల నుంచి తప్పుకున్న తర్వాత, టీమిండియాలో ఓపెనర్‌గా తన స్థానాన్ని స్థిరపరుచుకోవడంపైనే అభిషేక్ ప్రస్తుతం పూర్తి దృష్టి పెట్టాడు. వ్యక్తిగత విషయాలను రహస్యంగా ఉంచడానికే ఈ యువ క్రికెటర్ మొగ్గు చూపుతున్నాడు.  

6 /6

ప్రస్తుతం ఈ వార్తలు కేవలం సోషల్ మీడియా పుకార్లకే పరిమితం. అభిషేక్ శర్మ లేదా దియా మెహతా అధికారికంగా స్పందిస్తే తప్ప ఇందులో ఎంత నిజముందో చెప్పలేం.  

Abhishek Sharma Abhishek Sharma Girlfriend Abhishek Sharma GF Abhishek Sharma News Diya Mehta Who is Diya Mehta Abhishek Sharma Dating Abhishek Sharma Girlfriend Name

Next Gallery

Taapsee Pannu: ఆలాంటి బ్రా నే వేసుకోమంటారు.. బొడ్డుపైన కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు.. తాప్సీ కీలక వ్యాఖ్యలు..!