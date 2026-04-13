Abhishek Sharma: రికార్డుల వేటలో డక్ మాస్టర్.. పరుగుల కంటే సున్నాలే ఎక్కువ..16వ ముద్దు ముచ్చట తీరిందా?

Abhishek Sharma Ducks Out: పంజాబ్ లయన్.. అభిషేక్ శర్మ అంటేనే మైదానంలో సిక్సర్ల వర్షం గుర్తుకు వస్తుంది. క్రీజులోకి వచ్చాడంటే చాలు.. బౌలర్ ఎవరైనా లెక్కచేయకుండా బంతిని బౌండరీ అవతలకు పంపించడమే లక్ష్యంగా విరుచుకుపడాడు. 2024 ఐపీఎల్లో చెలరేగిపోయిన ఈ యువ సంచలనం.. తన పవర్ఫుల్ హిట్టింగ్తో ప్రత్యర్థులను వణికించాడు. స్ట్రైక్ రేట్లో సరికొత్త ప్రమాణాలు నెలకొల్పుతూ.. టీమ్ ఇండియాకు భవిష్యత్ స్టార్గా ఎదిగాడు. కానీ ఇప్పుడు ఏమైంది.. పరుగుల వరద పారిస్తాడనుకుంటే.. డకౌట్ల సునామీని క్రియేట్ చేస్తున్నాడు. ఉప్పల్ స్టేడియంలో రాజస్థాన్ రాయల్స్ తో జరిగిన మ్యాచులో 16వ సారి డక్ అయ్యాడు.
క్రికెట్లో.. గోల్డెన్ డక్ అంటే ఏ బ్యాటర్ కైనా ఓ పీడకల అనే చెప్పాలి. కానీ సన్ రైజర్స్ యంగ్ సెన్సేషన్ అభిషేక్ శర్మకు మాత్రం ఇది కామన్ అయిపోయింది. సోమవారం ఉప్పల్ స్టేడియం వేదికగా రాజస్థాన్ రాయల్స్ తో జరిగిన మ్యాచులో జోఫ్రా ఆర్చర్ వేసిన తొలి బంతికే భారీ షాట్ కు ప్రయత్నించి బౌండరీ దగ్గర రవి బిష్షోయ్ కి క్యాచ్ ఇచ్చి పెవిలియన్ కు చేరాడు. దీంతో ఐపీఎల్ కెరీర్ లో తన తొలి గోల్డెన్ డక్ ను ఖాతాలో వేసుకున్నాడు.
అభిషేక్ శర్మకు, సున్నాకు మధ్య ఉన్న బంధం ఈ ఏడాదితో మరింత గట్టిపడింది. పరుగుల వరద పారిస్తాడనుకుంటే.. డకౌట్ల సునామీని సృష్టిస్తున్నాడు. కేవలం 18 ఇన్నింగ్స్ల్లోనే 7 సార్లు ఖాతా తెరవకుండానే అవుట్ అయ్యాడు. ఒక క్యాలెండర్ ఇయర్ లో అత్యధిక సార్లు డకౌట్ అయిన భారతీయుడిగా రోహిత్ శర్మ (6) సంజు శామ్సన్ (6) రికార్డులను బద్దలు కొట్టాడు అభిషేక్.
2026లో అభిషేక్ డక్ యాత్ర: న్యూజిలాండ్ సిరీస్ లో 2 సార్లు, టీ 20 ప్రపంచ కప్ లో 3 సార్లు.. అందులో హ్యాట్రిక్ డకౌట్లు కూడా ఉన్నాయి.. ఐపీఎల్ 2026 సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ పై ఒకసారి.. ఇప్పుడు రాజస్థాన్ పై మరోసారి సాగింది.
అయితే అభిషేక్ బ్యాటింగ్ శైలి ఒక గ్యాంబ్లింగ్ లాంటిది. క్రీజులోకి రావడం.. బ్యాట్ ఝులిపించడం.. దొరికితే సిక్సర్, లేదంటే డ్రెస్సింగ్ రూమ్ కి వెళ్లి సెల్ఫీ తీసుకోవడం. ఇదే అతనికి శాపంగా మారింది. తన మొత్తం టీ20 కెరీర్లో ఇప్పటివరకు 16 సార్లు డకౌట్ అయ్యాడు. 82 ఐపీఎల్ మ్యాచ్ల్లో 165 స్ట్రైక్ రేట్తో దాదాపు 2000 పరుగులు చేసిన సత్తా ఉన్నప్పటికీ.. నిలకడ లేని ఆట తీరు ఫ్యాన్స్ను టెన్షన్ పెడుతోంది.
గతంలో కూడా అభిషేక్ ఇలాగే తడబడ్డాడు. మొన్నటి వరల్డ్ కప్లో వరుసగా మూడు సార్లు డకౌట్ అయిన తర్వాత.. సూపర్ ఎయిట్స్లో 55, ఫైనల్లో 52 పరుగులతో టీమ్ ఇండియాను ఆదుకున్నాడు. అంటే.. ఇతను కొడితే ఏనుగు కుంభస్థలాన్నే కొడతాడు. కానీ అది ఎప్పుడు జరుగుతుందో దేవుడికే తెలియాలి. ప్రస్తుతానికి మాత్రం ఈ జీరోల హోరు నుంచి బయటపడి.. ఎస్ఆర్హెచ్కి పవర్ఫుల్ స్టార్ట్ ఇవ్వడమే అభిషేక్ ముందున్న అతిపెద్ద సవాలు అని క్రికెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.