Abhishek Sharma: టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్గా బరిలోకి దిగిన టీమిండియా తన రెండో మ్యాచ్కు రెడీ అవువుతోంది. ఫిబ్రవరి 12న నమీబియాతో భారత్ తలపడనుంది. అయితే, ఈ కీలక మ్యాచ్కు ముందు టీమిండియాకు పెద్ద షాక్ తగిలింది. టీ20 ఫార్మాట్లో ప్రపంచ నెంబర్ 1 బ్యాటర్, విధ్వంసకర ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ ఈ మ్యాచ్కు దూరమయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అనారోగ్యం కారణంగా అతను ప్రాక్టీస్ సెషన్కు కూడా హాజరు కాలేదు.
టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో భాగంగా ఫిబ్రవరి 12న నమీబియాతో జరగనున్న మ్యాచ్కు స్టార్ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ దూరమయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ విధ్వంసకర ఓపెనర్ ప్రస్తుతం తీవ్రమైన జ్వరం, కడుపు సంబంధిత సమస్యలతో బాధపడుతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. యూఎస్ఏతో జరిగిన తొలి మ్యాచ్లోనే అభిషేక్ అనారోగ్యంతోనే బరిలోకి దిగాడు. ఆ మ్యాచ్లో గోల్డెన్ డకౌట్ అయిన అభిషేక్, రెండో ఇన్నింగ్స్లో ఫీల్డింగ్కు కూడా రాలేదు.
అభిషేక్ శర్మ స్థానంలో సంజూ శాంసన్ ఫీల్డింగ్ బాధ్యతలు చేపట్టాడు. తాజాగా అసిస్టెంట్ కోచ్ ర్యాన్ టెన్ డోషేట్ మాట్లాడుతూ.. అభిషేక్ ఇంకా కోలుకోలేదని.. నమీబియాతో మ్యాచ్ సమయానికి అతను అందుబాటులో ఉంటాడని ఆశిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
ఢిల్లీలోని అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియంలో భారత జట్టు ప్రాక్టీస్ సెషన్ నిర్వహించింది. జట్టు సభ్యులందరూ ప్రాక్టీస్లో పాల్గొన్నప్పటికీ.. అభిషేక్ శర్మ మాత్రం కనిపించలేదు. ముంబై నుంచి జట్టుతో కలిసి అతను ఢిల్లీకి ప్రయాణించలేదని కొన్ని రిపోర్టులు చెబుతున్నాయి.
ఫిబ్రవరి 15న పాకిస్థాన్తో జరగనున్న హై-వోల్టేజ్ మ్యాచ్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని.. టీమ్ మేనేజ్మెంట్ అతనికి విశ్రాంతినిచ్చి, పూర్తి ఫిట్నెస్ సాధించేలా చూడాలని భావిస్తోంది. ఒకవేళ అభిషేక్ శర్మ అందుబాటులో లేకపోతే, అతని స్థానంలో సంజూ శాంసన్ ఓపెనర్గా బరిలోకి దిగే అవకాశం ఉంది.
మంగళవారం జరిగిన ప్రాక్టీస్ సెషన్లో సంజూ శాంసన్, ఇషాన్ కిషన్ జోడీగా నెట్స్లో తీవ్రంగా శ్రమించారు. హార్దిక్ పాండ్యా, శివమ్ దూబే, అర్షదీప్ సింగ్ వంటి బౌలర్లను ఎదుర్కొంటూ శాంసన్ చాలా సమయం ప్రాక్టీస్ చేశాడు. శాంసన్తో పాటు ఇషాన్ కిషన్ కూడా అద్భుతమైన ఫామ్లో ఉండటం జట్టుకు సానుకూల అంశం.