Year Ender 2025: 2025లో పాకిస్తాన్ వాళ్లు పిచ్చి పిచ్చిగా వెతికిన మన భారత ఆటగాడు ఎవరో తెలుసా..? కోహ్లీ, గిల్ మాత్రం కాదు..!

Most searched athlete in Pakistan 2025: 2025 సంవత్సరం ముగియడానికి ఇంకా కొన్ని రోజులు మాత్రమే సమయం ఉంది. ఈ సంవత్సరం ఎంతో మంది యువ ప్లేయర్స్ క్రికెట్లో సత్తా చాటారు. ఇక ఈ ఏడాదిలో గూగుల్లో మన దేశ ప్రజలు ఎక్కువగా ఏ ఆటగాడి గురించి వెతికారో పక్కన పెడితే.. పొరుగు దేశం పాకిస్తాన్ జనాలు మాత్రం మన భారత యువ క్రికెటర్ గురించి తెగ వెతికారు. మరి ఆ ప్లేయర్ ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
రన్ మెషిన్ విరాట్ కోహ్లీకి పాకిస్తాన్లోనూ ఆరాధించే ఎందరో అభిమానులు ఉన్నారు. అయితే 2025లో అత్యధికంగా పాకిస్థాన్ ప్రజలు గూగుల్లో వెతికింది కోహ్లీ గురించో.. ఆ దేశ స్టార్ ప్లేయర్స్ అయిన బాబర్ ఆజాం, షాహీన్ అఫ్రిది, రిజ్వాన్ గురించో కాదు.. మన టీమిండియా యువ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ గురించి. అవును ఇదే నిజం.
ఈ 2025 సంవత్సరంలో పాకిస్తాన్ ప్రజలు గూగుల్లో అత్యధికంగా వెతికిన అథ్లెట్లలో అభిషేక్ శర్మ మొదటి స్థానంలో ఉండగా.. హసన్ నవాజ్, ఇర్ఫాన్ ఖాన్ నియాజీ, సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్, ముహమ్మద్ అబ్బాస్ ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నారు.
ఈ ఏడాది భారత్, పాకిస్తాన్ జట్లు ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ, ఆసియాకప్ 2025లో మొత్తం నాలుగు సార్లు తలపడగా.. అన్ని మ్యాచ్ల్లోనూ భారత్ విజయం సాధించింది. ముఖ్యంగా ఆసియాకప్ 2025లో పాక్తో జరిగిన మ్యాచ్ల్లో ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ చెలరేగి ఆడాడు.
ఓ మ్యాచ్లో అభిషేక్ అయితే 13 బంతుల్లో 31 పరుగులు చేయగా.. మరో మ్యాచ్లో 39 బంతుల్లో 74 పరుగులు సాధించాడు. దీంతో అభిషేక్ శర్మ పేరు మారుమోగిపోయింది. ఈ యువ ఓపెనర్ గురించి తెలుసుకునేందుకు పాకిస్థాన్ ప్రజలు గూగుల్లో ఎక్కువగా సెర్చ్ చేశారు.
ఆసియాకప్ 2025లో అభిషేక్ శర్మ 44.85 సగటు 200 స్ట్రైక్రేటుతో 314 పరుగులు చేసి ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్ను సొంతం చేసుకున్నాడు.