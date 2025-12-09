English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Year Ender 2025: 2025లో పాకిస్తాన్ వాళ్లు పిచ్చి పిచ్చిగా వెతికిన మన భారత ఆటగాడు ఎవరో తెలుసా..? కోహ్లీ, గిల్ మాత్రం కాదు..!

Year Ender 2025: 2025లో పాకిస్తాన్ వాళ్లు పిచ్చి పిచ్చిగా వెతికిన మన భారత ఆటగాడు ఎవరో తెలుసా..? కోహ్లీ, గిల్ మాత్రం కాదు..!

Most searched athlete in Pakistan 2025:  2025 సంవత్సరం ముగియడానికి ఇంకా కొన్ని రోజులు మాత్రమే సమయం ఉంది. ఈ సంవత్సరం ఎంతో మంది యువ ప్లేయర్స్ క్రికెట్‌లో సత్తా చాటారు. ఇక ఈ ఏడాదిలో గూగుల్‌లో మన దేశ ప్రజలు ఎక్కువగా ఏ ఆటగాడి గురించి వెతికారో పక్కన పెడితే.. పొరుగు దేశం పాకిస్తాన్ జనాలు మాత్రం మన భారత యువ క్రికెటర్ గురించి తెగ వెతికారు. మరి ఆ ప్లేయర్ ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
1 /5

రన్ మెషిన్ విరాట్ కోహ్లీకి పాకిస్తాన్‌లోనూ ఆరాధించే ఎందరో అభిమానులు ఉన్నారు. అయితే 2025లో అత్య‌ధికంగా పాకిస్థాన్ ప్ర‌జ‌లు గూగుల్‌లో వెతికింది కోహ్లీ గురించో.. ఆ దేశ స్టార్ ప్లేయర్స్ అయిన బాబ‌ర్ ఆజాం, షాహీన్ అఫ్రిది, రిజ్వాన్‌ గురించో కాదు.. మన టీమిండియా యువ ఓపెన‌ర్ అభిషేక్ శ‌ర్మ గురించి. అవును ఇదే నిజం.   

2 /5

ఈ 2025 సంవత్సరంలో పాకిస్తాన్‌ ప్రజలు గూగుల్‌లో అత్య‌ధికంగా వెతికిన అథ్లెట్లలో అభిషేక్ శర్మ మొదటి స్థానంలో ఉండగా.. హసన్ నవాజ్,  ఇర్ఫాన్ ఖాన్ నియాజీ,  సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్,  ముహమ్మద్ అబ్బాస్ ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నారు.   

3 /5

ఈ ఏడాది భార‌త్, పాకిస్తాన్ జ‌ట్లు ఐసీసీ ఛాంపియ‌న్స్ ట్రోఫీ, ఆసియాక‌ప్ 2025లో మొత్తం నాలుగు సార్లు త‌ల‌ప‌డగా.. అన్ని మ్యాచ్‌ల్లోనూ భార‌త్ విజ‌యం సాధించింది.  ముఖ్యంగా ఆసియాక‌ప్ 2025లో పాక్‌తో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌ల్లో ఓపెన‌ర్ అభిషేక్ శ‌ర్మ చెల‌రేగి ఆడాడు. 

4 /5

ఓ మ్యాచ్‌లో అభిషేక్ అయితే 13 బంతుల్లో 31 ప‌రుగులు చేయగా.. మ‌రో మ్యాచ్‌లో 39 బంతుల్లో 74 ప‌రుగులు సాధించాడు. దీంతో అభిషేక్ శర్మ పేరు మారుమోగిపోయింది. ఈ యువ ఓపెనర్ గురించి తెలుసుకునేందుకు పాకిస్థాన్ ప్ర‌జ‌లు గూగుల్‌లో ఎక్కువగా సెర్చ్ చేశారు.  

5 /5

ఆసియాక‌ప్ 2025లో అభిషేక్ శ‌ర్మ 44.85 స‌గ‌టు 200 స్ట్రైక్‌రేటుతో 314 ప‌రుగులు చేసి ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది సిరీస్‌ను సొంతం చేసుకున్నాడు.

Abhishek Sharma Abhishek Sharma Pakistan Searches Most Searched Athlete Pakistan 2025 Pakistani Fans Search For Abhishek Sharma

