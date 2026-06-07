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Abhishek Sharma Mahira: బిగ్‌బాస్ బ్యూటీతో క్రికెటర్ అభిషేక్ శర్మ డేటింగ్..ఒక్క దాని వల్ల ఇద్దరు దొరికిపోయారు!

Written ByHarish Darla
Published: Jun 07, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 03:28 PM IST

Abhishek Sharma Mahira Sharma Dating: టీమిండియా యంగ్ క్రికెటర్ అభిషేక్ శర్మ ప్రస్తుతం తన పర్సనల్ లైఫ్‌కు సంబంధించిన ఒక ఆసక్తికరమైన వార్తతో సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారారు. ప్రముఖ నటి, బిగ్‌బాస్ ఫేమ్ మహీరా శర్మతో ఆయన డేటింగ్‌లో ఉన్నారంటూ నెట్టింట గట్టిగా ప్రచారం సాగుతోంది. 

Abhishek Sharma Mahira Sharma Dating1/5

బిగ్‌బాస్ బ్యూటీతో అభిషేక్ శర్మ డేటింగ్!

ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ ముగిసిన తర్వాత అభిషేక్ శర్మ డేటింగ్ గురించి సోషల్ మీడియాలో రూమర్లు ఒక్కసారిగా ఊపందుకున్నాయి. త్వరలోనే ఇంగ్లాండ్, ఐర్లాండ్ పర్యటనకు వెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతున్న ఈ యంగ్ ఆల్‌రౌండర్ వ్యక్తిగత జీవితంపై ఇప్పుడు అభిమానుల్లో ఆసక్తికర చర్చ నడుస్తోంది.

Abhishek Sharma Mahira Sharma Dating2/5

బిగ్‌బాస్ బ్యూటీతో అభిషేక్ శర్మ డేటింగ్!

నెటిజన్లు వీరిద్దరి ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పోస్టులను నిశితంగా గమనించిన తర్వాతే ఈ ప్రేమ పుకార్లు షురూ అయ్యాయి. ఇటీవల మహీరా శర్మ సోషల్ మీడియాలో కొన్ని కొత్త ఫోటోలను షేర్ చేస్తూ.. "మీరు ఏవైనా మాట్లాడాలనుకుంటే మాట్లాడుకోండి, కానీ కేవలం నా క్యూట్‌నెస్ గురించే" అంటూ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ క్యాప్షన్ ఇచ్చింది.

Abhishek Sharma Mahira Sharma Dating3/5

బిగ్‌బాస్ బ్యూటీతో అభిషేక్ శర్మ డేటింగ్!

అయితే, అభిమానుల దృష్టి ఆమె క్యాప్షన్ కంటే.. ఆమె చేతికి ఉన్న 'ప్లస్ గుర్తు' కలిగిన బ్లాక్ కలర్ బ్రాస్‌లెట్‌పైనే పడింది. సరిగ్గా అదే సమయంలో అభిషేక్ శర్మ ఫోటోలు కూడా బయటకు రావడం, ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌ల సమయంలో కూడా ఆయన చేతికి సరిగ్గా అదే తరహా బ్రాస్‌లెట్ కనిపించడంతో నెటిజన్ల అనుమానాలు బలపడ్డాయి. ఇద్దరి చేతులకు ఒకే రకమైన బ్రాస్‌లెట్ ఉండటమే ఈ రూమర్లకు ప్రధాన కారణమైంది.

Abhishek Sharma Mahira Sharma Dating4/5

బిగ్‌బాస్ బ్యూటీతో అభిషేక్ శర్మ డేటింగ్!

ఈ డేటింగ్ వార్తలపై అటు అభిషేక్ శర్మ గానీ, ఇటు మహీరా శర్మ గానీ ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. ఇది కేవలం నెటిజన్ల, అభిమానుల అంచనా మాత్రమే అయినప్పటికీ, సోషల్ మీడియాలో మాత్రం ఈ గాసిప్స్ తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.

Abhishek Sharma Mahira Sharma Dating5/5

బిగ్‌బాస్ బ్యూటీతో అభిషేక్ శర్మ డేటింగ్!

జమ్మూ కాశ్మీర్‌కు చెందిన మహీరా శర్మ ప్రముఖ మోడల్, నటి. పంజాబీ మ్యూజిక్ వీడియోల ద్వారా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఈమె, దేశవ్యాప్తంగా పాపులర్ అయిన 'బిగ్ బాస్ సీజన్ 13' లో కంటెస్టెంట్‌గా అలరించింది. అంతేకాకుండా హిందీలో సూపర్ హిట్ అయిన 'నాగిన్', 'తారక్ మెహతా కా ఊల్తా చష్మా' వంటి సీరియల్స్‌లో నటించి ప్రేక్షకులకు బాగా దగ్గరైంది.

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Abhishek Sharma Dating Mahira Sharma

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