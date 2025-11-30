Abhishek Sharma: కావ్య పాప ఫ్యాన్ బాయ్ సిక్సర్ల సునామీ.. కేవలం 32 బంతుల్లోనే సూపర్ సెంచరీ!

Abhishek Sharma Super Century: దక్షిణాఫ్రికా పర్యటనకు ముందు టీ20 సిరీస్కు టీమిండియా సిద్ధమవుతున్న వేళ.. అభిషేక్ శర్మ అద్భుత శతకంతో తన ఫామ్ను గట్టిగా తెలియజేశాడు. సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీ ఎలైట్ 2025లో భాగంగా హైదరాబాద్లో జరుగుతున్న బెంగాల్-పంజాబ్ మ్యాచ్లో అతడు కేవలం 32 బంతుల్లోనే ధాటిగా సెంచరీ నమోదు చేశాడు.
టీమిండియా స్టార్ ఆటగాడు అభిషేక్ శర్మ దక్షిణాఫ్రికాతో టీ20 సిరీస్కు ముందు సూపర్ ఫామ్లోకి వచ్చాడు. దేశవాళీ టోర్నీ సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో పంజాబ్ తరుపున ఆడుతున్న అభిషేక్ శర్మ బెంగాల్తో మ్యాచ్లో ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగాడు. బంతి పడడమే ఆలస్యం బౌండరీయే లక్ష్యంగా బ్యాటింగ్ చేశాడు. ఈ క్రమంలో 32 బంతుల్లోనే సెంచరీ చేశాడు. 150 పరుగులకు రెండు పరుగుల దూరంలో ఔట్ అయ్యాడు.
టాస్ గెలిచిన పంజాబ్ బ్యాటింగ్ ఎంచుకోగా.. 17 ఓవర్లు పూర్తయ్యే సమయానికి కేవలం రెండు వికెట్ల నష్టానికి 266 పరుగులు భారీ స్కోరు దిశగా దూసుకెళ్తోంది. ఈ దూకుడుకి ప్రధాన కారణం అభిషేక్ శర్మ అద్భుత ఇన్నింగ్స్.
మొత్తంగా అభిషేక్ శర్మ ఈ మ్యాచ్లో 52 బంతులను ఎదుర్కొన్నాడు. 8 ఫోర్లు, 16 సిక్సర్ల సాయంతో 148 పరుగులు సాధించాడు. అభిషేక్ శర్మ ఊచకోతతో పాటు ప్రభు సిమ్రన్సింగ్ (70; 35 బంతుల్లో 8 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు) విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు.
అలాగే రమణ్దీప్ సింగ్ (39; 15 బంతుల్లో 2 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు) మెరుపులు మెరిపించడంతో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన పంజాబ్ జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 310 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది.
వీరి విధ్వంసానికి బెంగాల్ స్టార్ పేసర్, టీమ్ఇండియా వెటరన్ ఆటగాడు మహ్మద్ షమీ నాలుగు ఓవర్లలోనే 61 పరుగులు సమర్పించుకున్నాడు. ఒక్క వికెట్ మాత్రమే తీశాడు. బెంగాల్ బౌలర్లలో ఆకాశ దీప్ రెండు వికెట్లు పడగొట్టాడు.