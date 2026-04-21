Abhishek Sharma: ఉప్ప‌ల్‌లో అభిషేక్ శ‌ర్మ ఊచ‌కోత‌.. 9 సిక్స‌ర్లు, 7 ఫోర్లతో సూపర్ సెంచ‌రీ

Abhishek Sharma Century: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ మ్యాచ్‌లో సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ స్టార్ ఓపెనర్, కాటేరమ్మ కొడుకు అభిషేక్ శర్మ అదరగొట్టాడు. ఉప్పల్ వేదికగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్ సందర్భంగా సూపర్ సెంచరీ నమోదు చేసుకున్నాడు. కేవలం 47 బంతుల్లోనే 9 సిక్సర్లు, 7 ఫోర్లతో శతకం పూర్తి చేసుకున్నాడు. క్రికెట్‌లో తన సత్తా ఏంటో ఈ  యువ సంచలనం మరోసారి ఈ ఇన్నింగ్స్‌తో నిరూపించుకున్నాడు.
 
ఐపీఎల్‌ 2026 సీజన్‌లో వరుస విజయాలతో సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ అదరగొడుతుంది. నేడు సొంతగడ్డపై ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌తో కీలక మ్యాచ్‌ ఆడుతుంది. అయితే ఈ మ్యాచ్‌లో అభిషేక్ శర్మ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగాడు. ముఖ్యంగా ఈ మ్యాచ్‌లో అభిషేక్ శర్మ కేవలం 47 బంతుల్లోనే 104 పరుగులు చేసి, ఈ సీజన్‌లో తొలి సెంచరీని నమోదు చేశాడు.   

టాస్ ఓడి మొదట బ్యాటింగ్‌కు దిగిన సన్ రైజర్స్‌కు అభిషేక్ శర్మ, ట్రావిస్ హెడ్ మంచి ఆరంభాన్ని ఇచ్చారు. ఢిల్లీ బౌలర్లను ఈ ఇద్దరు అటు ఫోర్లు, ఇటు సిక్సర్లతో ఉతికేశారు. కేవలం బౌండరీలతోనే స్కోరు బోర్డును పరుగులు పెట్టించిన అభిషేక్ శర్మ.. తన అద్భుతమైన ఫామ్‌ను కొనసాగిస్తూ, సెంచరీ మార్కును చేరుకొని ఆరెంజ్ ఆర్మీని ఖుషీ చేశాడు.  

అయితే ఇటీవల జరిగిన ప్రపంచ కప్‌లో అభిషేక్ శర్మ వరుసగా మూడుసార్లు డకౌట్ అయ్యాడు. ఆ సమయంలో ప్రతి ఒక్కరి నుండి విమర్శలు ఎదుర్కొన్న ఈ యువ ఆటగాడు.. ఐపీఎల్ వేదికగా అద్భుత పునరాగమనం చేశాడు.   

ఉప్పల్ స్టేడియంలో ఢిల్లీ బౌలర్లను ముప్పుతిప్పలు పెడుతూ ఎదుర్కొన్న ప్రతి బాల్‌ను ఫోర్, సిక్స్ అంటూ స్టేడియం అన్ని మూలల తరలిస్తూ విధ్వంసం స‌ృష్టించాడు. స్టార్టింగ్‌లో కాస్త స్లోగా ఆడినా అభిషేక్ శర్మ.. ఒక్కసారి నిలదొక్కుకున్నాక తన అసలు సిసలు విశ్వరూపాన్ని ప్రదర్శించాడు.  

ఈ మ్యాచ్‌లో మొదట 25 బంతుల్లోనే అర్ధ సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్న అభిషేక్ శర్మ.. ఆ తర్వాత మరింత దూకుడు పెంచి కేవలం 47 బంతుల్లోనే తన కెరీర్‌లో రెండో ఐపీఎల్ శతకాన్ని నమోదు చేశాడు. ఢిల్లీ బౌలింగ్ దాడిని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటూ, పరుగుల వరద పారించాడు. ఈ శతకంతో ఐపీఎల్ చరిత్రలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును సంపాదించుకున్నాడు.  

Abhishek Sharma Abhishek Sharma Century IPL 2026 Sun Risers Hyderabad Delhi Capitals SRH VS DC IPL Indian Premier League 2026 Abhishek Sharma century against Delhi Capitals

