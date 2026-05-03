English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Photos
  • AC Safety Tips: ఏసీ పేలిపోవడానికి అసలు కారణాలు ఇవే.. ఈ తప్పులు చేస్తే కంప్రెసర్ పేలి ప్రాణాలు పోవచ్చు!

AC Safety Tips: ఏసీ పేలిపోవడానికి అసలు కారణాలు ఇవే.. ఈ తప్పులు చేస్తే కంప్రెసర్ పేలి ప్రాణాలు పోవచ్చు!

AC Maintaining Tips: ఎండ వేళ ఏసీల వినియోగం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అయితే ఢిల్లీలోని వివేక్ విహార్ లో ఘోర ప్రమాదం ఈరోజు చోటు చేసుకుంది. ఏసీ వల్ల నాలుగు అంతస్తుల బిల్డింగ్లో మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ఘటనలో 8 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. నలుగురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. అయితే ఏసీ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు ఈ విషయాలు ముందుగా తెలుసుకోవాలి. లేకపోతే కంప్రెసర్ పై భారం పెరిగిపోయే ప్రమాదం ఉంది, ప్రాణాంతకంగా మారుతుంది. 
 
1 /5

ఏసీలు పేలి ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఏసి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు ముప్పు రాకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలో వడగలుల వల్ల ఎండ వేడిమి ఎక్కువవుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఎయిర్ కూలర్లు, ఏసీలు వినియోగిస్తున్నారు. అయితే ఏసీ పై ఒత్తిడి పెరగకుండా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి.  

2 /5

 ఎప్పటికప్పుడు మీ ఎయిర్ ఫిల్టర్‌లను క్రమం తప్పకుండా శుభ్రం చేసుకోవాలి. దుమ్ము పేరుకు పోవడం వల్ల ఏసీ ఫిల్టర్ సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ప్రతి నెలకు ఒకసారి కనీసం ఇది శుభ్రం చేయాలి.  

3 /5

అంతేకాదు అవుట్ డోర్ యూనిట్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ దుమ్ము ఇతర ధూళి లేకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. గాలి ప్రసరణ ఉండేలా మీ ఏసీ అవుట్ డోర్‌ ఈ ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.  

4 /5

సర్వీసింగ్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు చేయడం అలవాటు చేసుకోవాలి. తరచూ ఏసీ ఆన్, ఆఫ్ చేయకూడదు. కంప్రెసర్‌ పై భారం పెరుగుతుంది. అంతేకాదు మన్నికైన ఏసీ మాత్రమే కొనుగోలు చేయాలి. తక్కువ ధర ఏసీ కొనుగోలు చేయకండి. ఏసీ ఉష్ణోగ్రత ఎప్పుడు 24 నుంచి 26 డిగ్రీల మధ్య ఉండేలా సెట్ చేయండి.  

5 /5

సమస్యలు తలెత్తితే వెంటనే నిపుణులను సంప్రదించండి. ఏసీ కంప్రెసర్ పై భారం పడకుండా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. గ్యాస్ కూడా సరైన మోతాదులో ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి.

AC Safety Tips Air Conditioner Blast Causes How to Prevent AC Fire AC Compressor Safety Air Conditioner Maintenance Guide

Next Gallery

May 11 Planetary Conjunction: మే 11 మహాసంయోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక పండగే.. వీరికి డబ్బే, డబ్బు!