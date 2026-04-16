AC: ఏసీ సర్వీసింగ్ చేయించినా చల్లగా రావడం లేదా? అసలు కారణం 'కూలింగ్ కాయిల్' కావొచ్చు! ఇలా చెక్‌ చేయండి!

AC Cooling Problem: పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతల కారణంగా ఎయిర్ కండిషనర్లు, ఫ్యాన్లు, కూలర్లు లేకుండా భరించలేనివిగా మారాయి. కానీ మీ ఇంట్లో ఎయిర్ కండిషనర్ ఉంటే, మీరు దానిని క్రమం తప్పకుండా డీప్ క్లీనింగ్,సర్వీసింగ్ చేయించాలి. కొన్ని సందర్భాల్లో, గ్యాస్ లీక్ కారణంగా అది పేలిపోయే అవకాశం ఉంది. కానీ సర్వీసింగ్ చేయించిన తర్వాత కూడా ఎయిర్ కండిషనర్ చల్లబడకపోవడానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటో మీకు తెలుసా?
ఎయిర్ కండిషనర్కు సర్వీసింగ్ చేయించిన తర్వాత కూడా అది గణనీయంగా చల్లబడకపోవడమే ఇళ్లలోని సమస్య అని చాలా మంది అంటారు. ఇది ఎవాపరేటర్ లేదా కండెన్సర్ కాయిల్తో సమస్య కూడా కావచ్చు. ఎయిర్ కండిషనర్ పనిచేయకపోవడానికి ఇదే ప్రధాన కారణం. దానిని మళ్లీ రీఫిల్ చేయించడానికి మీరు డబ్బు ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది.
ఎయిర్ కండిషనర్ చల్లబడకపోతే, ముందుగా కాయిల్ పాడైందో లేక గ్యాస్ లీక్ ఉందో లేదో తనిఖీ చేయండి. చల్లటి గాలికి ప్రధాన కారణం కూలింగ్ కాయిల్. దానిని క్రమం తప్పకుండా శుభ్రం చేయాలి; లేకపోతే, అది పాడైపోవచ్చు. రెగ్యులర్ సర్వీసింగ్ కూడా ఈ సమస్యను తగ్గిస్తుంది.
ఎయిర్ కండిషనర్ నుండి గాలి వస్తుంది.. కానీ గది ఉష్ణోగ్రత తగ్గదు. ఇండోర్ యూనిట్ ప్రధాన కాయిల్లో మంచు పేరుకుపోవడం వల్ల ఇలా జరగవచ్చు. దీనివల్ల నీరు లీక్ అవ్వడంతో పాటు ఇండోర్ యూనిట్ నుండి దుర్వాసన వస్తుంది. అంతేకాకుండా, ఈ కాయిల్ విద్యుత్ బిల్లును పెంచుతుంది. గాలి ప్రవాహాన్ని తగ్గిస్తుంది.
టర్బో కూడా పనిచేయకపోవచ్చు. కూలింగ్ కాయిల్స్లో సమస్య ఉంటే ఇలా జరుగుతుంది. మరమ్మతు ఖర్చులు రూ.500 నుండి రూ.15,000 వరకు ఉండవచ్చు. ఈ సమస్యను వెంటనే పరిష్కరించడం మంచిది. డీప్ క్లీనింగ్కు ఎక్కువ ఖర్చవుతుంది. కానీ కాయిల్, కూలర్ నుండి దుమ్మును శుభ్రం చేయడం వల్ల ఎలాంటి కూలింగ్ సమస్యలు రావు.
గ్యాస్ రీఫిల్లింగ్కు కూడా రూ.2,000 నుండి రూ.4,000 మధ్య ఖర్చు అయ్యే అవకాశం ఉంది. లీక్ ఉంటే, దానిని టెక్నీషియన్తో తనిఖీ చేయించండి. కాయిల్ను మరమ్మతు చేయించడానికి రూ.3,000 నుండి రూ. 7,000 మధ్య ఖర్చు కావచ్చు. దెబ్బతిన్న కాయిల్స్ను వెల్డింగ్, సీలింగ్ చేయడం ద్వారా చిన్న లీక్లను సరిచేయవచ్చు.
కాయిల్ను మార్చవలసి వస్తే దానికి రూ.15,000 వరకు ఖర్చు కావచ్చు. కాయిల్ పాడవకుండా నివారించడానికి మీరు ఎయిర్ కండిషనర్ను క్రమం తప్పకుండా తనిఖీ చేయించుకోవాలి. దానిని పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. వేసవి కాలం ప్రారంభమైన తర్వాత, ఎయిర్ కండిషనర్కు క్రమం తప్పకుండా సర్వీసింగ్ చేయించండి.
ఫిల్టర్ను తరచుగా శుభ్రం చేయండి. ఎయిర్ కండిషనర్ను అకస్మాత్తుగా అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రత వద్ద నడపవద్దు. వోల్టేజ్ హెచ్చుతగ్గులు కూడా కంప్రెసర్ను దెబ్బతీస్తాయి.