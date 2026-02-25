English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • AC Price Hike 2026: ఏసీ కొనుగోలుదారులకు అలర్ట్.. భారీగా పెరగనున్న ధరలు..!!

AC Price Hike 2026: ఏసీ కొనుగోలుదారులకు అలర్ట్.. భారీగా పెరగనున్న ధరలు..!!


AC Price Hike 2026: వేసవి మొదలయ్యింది. ఈ సమయంలో ఏసీ కొనాలనుకునేవారికి బిగ్ షాక్ తప్పేలా లేదు. మార్కెట్ వర్గాల ప్రకారం త్వరలోనే ఏసీల ధరలు భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. 5 నుంచి 15శాతం వరకు ధరలు పెరిగే ఛాన్స్ ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. 
 
ఈ వేసవిలో కొత్త ఎయిర్ కండిషనర్ కొనాలని భావిస్తున్నవారికి బిగ్ షాక్ తగలడం పక్కా అని చెప్పాలి. పరిశ్రమ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం రాబోయే నెలల్లో ACల ధరలు పెరిగే అవకాశముంది. ప్రముఖ సంస్థ అయిన Voltas సహా కొన్ని కంపెనీలు ధరల సవరణపై ఆలోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంచనాల ప్రకారం మోడల్, సామర్థ్యాన్ని బట్టి ధరలు సుమారు 5 శాతం నుంచి 15 శాతం వరకు పెరగవచ్చు.

ఈ పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణం ముడి పదార్థాల వ్యయమని చెబుతున్నాయి కంపెనీలు. AC తయారీలో విస్తృతంగా ఉపయోగించే రాగి, అల్యూమినియం ధరలు గత కొద్ది నెలలుగా గణనీయంగా పెరిగాయి. దీనికి తోడు ఎలక్ట్రానిక్ భాగాల ఖర్చు, రవాణా వ్యయం, దిగుమతి సంబంధిత ఛార్జీలు కూడా అధికమయ్యాయి. మొత్తం ఉత్పత్తి వ్యయం పెరగడంతో కంపెనీలు ధరలను సవరించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందని పరిశ్రమ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

ఇంకొక ముఖ్య కారణం కొత్త శక్తి సామర్థ్య ప్రమాణాలు. ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న తాజా ఎనర్జీ ఎఫిషియెన్సీ నిబంధనల ప్రకారం తయారీదారులు మరింత శక్తి-సమర్థవంతమైన సాంకేతికతలను అనుసరించాల్సి వస్తోంది. ఈ మార్పులు ప్రారంభ దశలో తయారీ ఖర్చును పెంచుతున్నప్పటికీ, దీర్ఘకాలంలో వినియోగదారులకు విద్యుత్ బిల్లులపై ఉపశమనం కలిగించే అవకాశముంది. అంటే, ప్రారంభ ఖర్చు ఎక్కువైనా భవిష్యత్తులో విద్యుత్ వినియోగం తగ్గడం ద్వారా లాభం చేకూరవచ్చు.

ధరల పెంపు ఎప్పుడు అమల్లోకి వస్తుందనే విషయంలో స్పష్టత లేకపోయినా, వేసవి సీజన్ డిమాండ్ పెరగకముందే కొత్త రేట్లు అమలు చేసే అవకాశం ఉందని అంచనా. కంపెనీలు మొత్తం భారాన్ని ఒకేసారి వినియోగదారులపై మోపకపోయినా, కొంతవరకు ధరలు పెరగడం తప్పదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.  

కాబట్టి ఈ వేసవిలో AC కొనాలని భావిస్తున్నవారు ధరలు పెరగకముందే కొనుగోలు చేయాలా అనే విషయాన్ని పరిశీలించడం మంచిదని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. మరోవైపు భవిష్యత్తులో స్మార్ట్ ఫీచర్లు, అధిక శక్తి సామర్థ్యం కలిగిన కొత్త మోడళ్లు మార్కెట్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. మొత్తంగా చూస్తే, పెరుగుతున్న తయారీ వ్యయం మరియు కొత్త నియంత్రణలు ఈ సీజన్‌లో చల్లని గాలి కోసం కాస్త ఎక్కువ ఖర్చు చేయాల్సిన పరిస్థితిని తీసుకురావచ్చు.

