AC vs Air Cooler: నెలకు రూ.3000 సేవ్ చేయాలా..ఈ ఏసీ Vs కూలర్ సీక్రెట్ తెలుసుకోండి!

Air Conditioner vs Cooler: వేసవి ప్రారంభమయ్యే సరికి వేడి తీవ్రత రోజురోజుకీ పెరుగుతోంది. ఉదయం నుంచే ఎండ కిరణాలు మండిపడుతుండడంతో ప్రజలు బయటకు వెళ్లడానికి కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో ఇంట్లో చల్లగా ఉండేందుకు చాలా మంది ఏసీలు లేదా ఎయిర్ కూలర్లు వాడుతున్నారు. అయితే వీటిలో ఏది మంచిది అనే సందేహం చాలా మందికి ఉంటుంది.
మొదటిగా, ఎయిర్ కూలర్ గురించి చూస్తే ఇది సింపుల్గా ఫ్యాన్ మరియు నీటి సహాయంతో పనిచేస్తుంది. నీరు ఆవిరై గాలిని చల్లబరుస్తుంది. ముఖ్యంగా పొడి వాతావరణంలో కూలర్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. విద్యుత్ వినియోగం కూడా తక్కువగానే ఉంటుంది. సాధారణంగా కూలర్ 100 నుంచి 300 వాట్స్ వరకు మాత్రమే విద్యుత్ తీసుకుంటుంది. రోజుకు 7–8 గంటలు వాడితే నెలకు తక్కువ బిల్లు వస్తుంది. సుమారు రూ.500 నుంచి రూ.800 మధ్య ఖర్చు అవుతుంది. అందుకే తక్కువ ఖర్చుతో చల్లదనం కావాలంటే కూలర్ మంచి ఎంపిక.
ఇక ఏసీ విషయానికి వస్తే, ఇది పూర్తిగా రిఫ్రిజిరేషన్ సిస్టమ్తో పనిచేస్తుంది. గదిలోని వేడిని మాత్రమే కాకుండా తేమను కూడా తగ్గిస్తుంది. అందువల్ల తేమ ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఏసీ చాలా ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది. అయితే దీని విద్యుత్ వినియోగం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఒక టన్ లేదా 1.5 టన్ ఏసీ రోజుకు 8 గంటలు నడిస్తే చాలా యూనిట్లు వినియోగిస్తుంది. దీంతో నెలకు విద్యుత్ బిల్లు రూ.2000 నుంచి రూ.3500 వరకు రావచ్చు.
కూలర్, ఏసీ మధ్య ప్రధాన తేడా ఇదే. కూలర్ తక్కువ ఖర్చుతో పనిచేస్తుంది కానీ అన్ని వాతావరణాల్లో సమానంగా చల్లదనం ఇవ్వదు. ఏసీ మాత్రం ఎక్కడైనా స్థిరమైన చల్లదనం ఇస్తుంది కానీ ఖర్చు ఎక్కువ.
అందువల్ల మీరు ఏది ఎంచుకోవాలి అనేది మీ అవసరం మరియు మీ ప్రాంత వాతావరణంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. పొడి ప్రాంతాల్లో ఉంటే కూలర్ సరిపోతుంది. తేమ ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఉంటే ఏసీ మంచిది. అలాగే విద్యుత్ బిల్లు తగ్గించుకోవాలంటే కూలర్ ఉపయోగించడం ఉత్తమం.