AC Tips: ఏసీతో పాటు ఫ్యాన్‌ వేయడం విద్యుత్‌ ఆదా చేసే మార్గమా? వృథా ఖర్చా? అసలు నిజం ఇదే!

AC With Fan Money Saving Hacks: ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంది.. ఈ నేపథ్యంలో ఫ్యాన్లు, కూలర్లు, ఏసీలు నిత్యం నడుస్తూనే ఉంటాయి. అయితే ఏసీలు ఉన్నవారు చాలామంది ఏసీలతో పాటు ఫ్యాన్లు కూడా ఆన్ చేస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల త్వరగా చల్లబడుతుంది. ఉష్ణోగ్రత కూడా త్వరగా తగ్గుతుంది అని నమ్ముతారు. అయితే నిజంగానే ఏసీతోపాటు ఫ్యాన్ ఆన్ చేయడం వల్ల విద్యుత్ ఆదా అవుతుందా? లేకపోతే అనవసరపు ఖర్ అవుతుందా? నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు తెలుసుకుందాం.
చాలామంది ఏసీతో పాటు ఫ్యాన్ ఆన్ చేయడం వల్ల విద్యుత్ బిల్లు పెరుగుతుంది అని ఆలోచిస్తుంటారు. అంటే ఒకటే సమయంలో రెండు పరికరాలు రన్ అవుతూ ఉంటాయి. అయితే నిపుణుల ప్రకారం కూడా ఏసీతోపాటు ఫ్యాన్ ఆన్ చేయడం వల్ల గది త్వరగా చల్లబడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
సాధారణంగా ఏసీ ఆన్ చేసినప్పుడు చల్లటి గాలి అంతా నేలపై చేరుకుంటుంది. ఫ్యాన్ ఆన్ చేయగానే అది గదంతా వ్యాపిస్తుంది. దీనికి ఏసి పెద్దగా పని చేయాల్సిన అవసరం లేదు. త్వరగా గది మొత్తం చల్లబడిపోతుంది. ఏసీ ఉష్ణోగ్రత 24 డిగ్రీల నుంచి 26 డిగ్రీల మధ్య సెట్ చేయాలి.
ఫ్యాన్ కూడా ఎక్కువ స్పీడ్ లో ఆన్ చేయకూడదు. మీరు ఏసీ ఉష్ణోగ్రత ఒక డిగ్రీ పెంచినా కానీ సుమారు 6% విద్యుత్ ఆదా అవుతుంది . 26 డిగ్రీల మధ్య మీ ఏసీ ,ఫ్యాన్ తో పాటు నడిపితే నెలవారీ బిల్లు 20 శాతం వరకు తగ్గుతుంది. మీ గది ఉష్ణోగ్రత కూడా త్వరగా చల్లబడుతుంది.
ఇలా ఏసీ, ఫ్యాన్ ఒకేసారి ఆన్ చేయడం వల్ల గది మూల మూల మొత్తం చల్లగా అయిపోతుంది. ఏసీ కి పెద్దగా పని ఉండదు. కంప్రెసర్ తరచూ ట్రిప్ అవ్వదు, దానిపై భారం కూడా తగ్గుతుంది. కరెంట్ బిల్లు కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంది.
ఇక ఎప్పటికప్పుడు ఏసీ క్లీన్ చేయడం అలవాటు చేసుకోవాలి. వాటిని సర్వీసింగ్ చేయించాలి. తరచూ ఏసీ ఆన్, ఆఫ్ చేయకూడదు. ఇలా చేయటం వల్ల కూడా విద్యుత్ భారం పెరుగుతుంది. కావాలంటే ఫ్యాన్ లేదా స్లీపింగ్ మోడ్లో అడ్జస్ట్ చేయవచ్చు.