Ration Service: ఈ యాప్‌ మీఫోన్‌లో ఉంటే.. రేషన్‌ కార్డు మీజేబులో ఉన్నట్టే!స్టెప్‌ బై స్టెప్‌ ప్రాసెస్‌!

Access Ration Service On Umang App: 'ఒకే దేశం.. ఒకే రేషన్ కార్డు' ద్వారా రేషన్ కార్డుదారులు భారీ ప్రయోజనాలు పొందుతున్నారు. ఓకే రేషన్ కార్డుతో ఒకే రేషన్ షాప్ వద్ద కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడినుంచైనా రేషన్ పొందే సౌకర్యం కలిగించింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. అయితే ఈ రేషన్ కార్డు ఎప్పుడు మనం మనతోపాటు తీసుకు వెళ్లలేం. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ యాప్ మీ ఫోన్లో ఉంటే చాలు రేషన్ కార్డు జాబ్‌లో ఉన్నట్టే.'ఉమాంగ్' యాప్‌లో 'మేరా రేషన్' సేవల ద్వారా మీరు రేషన్ కార్డు సేవలను సులభంగా పొందవచ్చు. 
 
 మీ ఫోన్లో ఈ యాప్ ఉంటే రేషన్ కార్డు మీ జేబులో ఉన్నట్టే. సాధారణంగా రేషన్ దుకాణానికి వెళితే రేషన్ కార్డు కచ్చితంగా ఉండాల్సిందే. అప్పుడే రేషన్ పప్పు, బియ్యం వంటివి పొందుతారు. అయితే ఈ యాప్ మీ ఫోన్లో ఉంటే రేషన్ కార్డు పట్టుకెళ్లాల్సిన పనిలేదు.  

 ఉమాంగ్ యాప్ లోని 'మై రేషన్' ఫీచర్ తో మీరు రేషన్ ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు. మీ రేషన్ కార్డు నంబర్ ద్వారా మీరు సులభంగా గోధుమలు, బియ్యం, ఇతర ధాన్యాలు తీసుకోవచ్చు. ఈ యాప్ లో ఇతర బెనిఫిట్స్ కూడా ఉంటాయి.   

ఉమాంగ్ యాప్ లో రేషన్ సేవలు ఎలా పొందాలి?  మొదటగా మీ మొబైల్ ఫోన్ లోని గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుంచి 'ఉమాంగ్ యాప్' డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి. మీ మొబైల్ నెంబర్ తో రిజిస్టర్ అయి MPIN  సెట్‌ చేసుకోండి. ఆ తర్వాత హోమ్ పేజీలో 'మేరా రేషన్' అని సెర్చ్ చేయండి.

 మీ రేషన్ కార్డు నెంబర్ నమోదు చేయాలి. లేకపోతే ఆధార్ నెంబర్ తో కూడా సెర్చ్ చేయవచ్చు. అలా సులభంగా మీరు మీ రేషన్ ని యాక్సెస్‌ చేయవచ్చు. మీ దగ్గరలో ఉన్న రేషన్ కార్డు వివరాలు కూడా కనిపిస్తాయి. ఈ ఉమాంగ్ యాప్‌లో మేరా రేషన్ సర్వీసు ద్వారా ఇతర రాష్ట్రాల్లో పని నిమిత్తం వెళ్లినవారికి ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.   

'ఒక దేశం.. ఒక రేషన్ కార్డు' అనే పథకం కింద ఈ సేవలు దేశవ్యాప్తంగా మీరు ఉమాంగ్ యాప్ ద్వారా పొందవచ్చు. అంతే కాదు ఉమాంగ్ యాప్ ద్వారా మీరు స్టోర్ స్టాక్ ని కూడా రియల్ టైం లో చెక్ చేసుకునే సౌలభ్యం ఉంది. బయోమెట్రిక్ ప్రామాణికత తర్వాత ఈ మొబైల్ ఫోన్లో మీరు మెసేజ్ కూడా పొందుతారు.

