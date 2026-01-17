English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Garuda Puranam: అక్రమ సంబంధాలకు నరకంలో ఎలాంటి దారుణ శిక్షలు ఉంటాయి.. గరుడ పురాణం చెబుతోంది ఇదే..

Garuda Puranam: అక్రమ సంబంధాలకు నరకంలో ఎలాంటి దారుణ శిక్షలు ఉంటాయి.. గరుడ పురాణం చెబుతోంది ఇదే..

Garuda Puranam: వేదాలను విభిజించిన వేద వ్యాసుల వారు. అష్టాదశ పురాణాలను రచించారు. అందులో శ్రీ మహావిష్ణువు తన వాహనమైన గరుడికి చెప్పిన పురాణామే ‘గరడ పురాణం’. ఇందులో  నరకంలో వేసే శిక్షల గురించి ప్రస్తావన ఉంటుంది. అందులో ముఖ్యంగా అక్రమ సంబంధాలు పెట్టుకునే వారికి ఎలాంటి శిక్షలు విధిస్తారో చూద్దాం..

 
1 /6

Garuda Puranam ablu Extramarital Affairs: భూమిపై మనం చేసే తప్పులకు నరకంలో కూడా తగిన శిక్షలు ఉంటాయని అందరికీ తెలుసు. వీటిలో, భర్తలు తమ భార్యలను వేధించడం.. వారిని వేధిస్తే లేదా అనైతిక అక్రమ సంబంధాలు కలిగి ఉంటే, క్రూరమైన శిక్షలు ఉన్నాయి.మీరు వాటిని తెలుసుకుంటే, మీరు ఎప్పటికీ ఈ తప్పులు చేయమన్నా చేయరు. గరుడ పురాణంలోని శిక్షల గురించి తెలుసుకుందాం..

2 /6

హిందూ మతం సహా అన్ని మతాలు వివాహాన్ని కేవలం సామాజిక ఒప్పందంగా కాకుండా పవిత్రమైన ఆధ్యాత్మిక బంధంగా భావిస్తాయి. భార్యాభర్తలను మోసం చేసుకోవడం అన్యాయమని గరుడ పురాణం చెబుతోంది. అలాగే భార్యను భర్త మోసం చేయడం కూడా అలాంటిదే. ఈ మార్గాన్ని ఎంచుకునే వారు భయంకరమైన పరిణామాలను ఎదుర్కొంటారని గరుడ పురాణం చెబుతుంది. 

3 /6

గరుడ పురాణం తమ భార్యలను మోసం చేసి, ఇతర స్త్రీలతో అక్రమ సంబంధాలు పెట్టుకునే వారికి విధించే శిక్షలను గరుడ పురాణంలో సవిరంగా ఉ్నాయి. ఈ పాపానికి గరుడ పురాణంలో వివరించిన శిక్షలను తెలుసుకుంటే, మీరు బహుశా వణికిపోతారు. తమ భార్యలను మోసం చేసే వారికి యమ దర్మరాజు విధించే  భయంకరమైన శిక్షలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం..?

4 /6

అంధ కూపం (చీకటి నరకం): అక్రమ సంబంధాల పెట్టుకొని పాపం చేసిన వారు నరకానికి వెళ్లే  ఆత్మను ఎర్రటి వేడి ఇనుప సూదులతో గుచ్చుతారు. నొప్పి భరించలేనిదిగా ఉంటుందని గరుడ పురాణం చెబుతోంది. అంతే కాకుండా, తమ విశ్వాస ఘాతుకులకు  మోసం చేసే వారి ఆత్మలను చీకటి నరకంలోకి విసిరివేస్తారు. అలాగే, పదునైన ముళ్ళు,  విషపూరిత జీవులతో నిండిన మార్గంలో వ్యక్తిని మైళ్ల దూరం చెప్పులు లేకుండా నడిచేలా చేస్తారు.

5 /6

క్రూరమైన హింస: నరకంలో, ఇనుము వంటి బలమైన, పదునైన దంతాలు కలిగిన క్రూరమైన రాక్షస జీవులు ఉంటాయని పురాణాల్లో ఉంది. ఈ జీవులు పాపి శరీరాన్ని చీల్చి నమిలేస్తాయి. పాపపు పనుల లెక్కింపు పూర్తయ్యే వరకు ఈ శిక్ష కొనసాగుతుందని గరుడ పురాణం చెబుతోంది.

6 /6

మీరు మీ భార్యను వేధించినా, భార్య.. భర్తను వేధించనా.. అది నరకమే: గరుడ పురాణం వైవాహిక ద్రోహాన్ని మాత్రమే కాకుండా భార్య లేదా భర్తను  మానసికంగా  శారీరకంగా వేధించడం కూడా తీవ్రమైన పాపంగా వర్గీకరిస్తుంది. కారణం లేకుండా జీవిత భాగస్వామిని వేధించే లేదా దాడి చేసే వారిని నరకంలో పడవేస్తారు. యమదూత తప్పు చేసిన వ్యక్తి తన  జీవిత భాగస్వామికి  కలిగించే బాధకు వెయ్యి రెట్లు శిక్షిస్తాడని గరుణ పురాణం చెబుతుంది.

Extramarital affairs Garuda Purana naraka shiksha adultery punishments mental cruelty hell wife betrayal narakam Punishment in Hell Hindu Scriptures

Next Gallery

2026 Marriage Muhurat: 2026లో పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా..! అద్భుతమైన వివాహా మూహూర్తాలు ఇవే..