Acer Super Zx 5g Price: ఫ్లిప్కార్ట్లో Acer Super ZX 5G ఫోన్ భారీ డిస్కౌంట్తో లభిస్తోంది. దీనిపై అనేక రకాల స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. వీటిని వినియోగించి కొనుగోలు చేస్తే భారీ తగ్గింపుకే దీనిని సొంతం చేసుకోవచ్చు.
Acer Super Zx 5g Price: కంప్యూటర్ కంపెనీ Acer మార్కెట్లోకి అద్భుతమైన స్మార్టఫోన్ను విడుదల చేసింది. దీనిని కంపెనీ Acer Super ZX 5G పేరుతో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో లభిస్తోంది. ఈ మొబైల్పై లభిస్తున్న ఆఫర్స్ ఏంటో పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
Acer Super ZX 5G స్మార్ట్ఫోన్ బడ్జెట్ ధరలో అద్భుతమైన కెమెరాతో పాటు డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది 6.8-అంగుళాల FHD+ LCD డిస్ప్లే, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో లభిస్తోంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 6300 5G చిప్సెట్ ప్రాసెసర్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
వెనక భాగంలో Sony Sensorతో కూడిన 64MP కెమెరా లభిస్తోంది. దీంతో పాటు అదనంగా 2MP కెమెరాతో పాటు 2MP కెమెరా కలిగ ఉంటుంది. ఇది ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఫ్రంట్ భాగంలో 13MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన 5000 mAh బ్యాటరీ, 33W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది కాస్మిక్ గ్రీన్, కార్బన్ బ్లాక్తో పాటు లూనార్ బ్లూ కలర్ ఆప్షన్లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇది వివిధ ఈ కామర్స్ కంపెనీ వెబ్సైట్స్లో అందుబాటులో ఉంది. మొదటి స్టోరేజ్ వేరియంట్ 4GB ర్యామ్తో పాటు 128GB స్టోరేజ్ ధర రూ. 8,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
ఇక రెండవ స్టోరేజ్ వేరియంట్ 6GB ర్యామ్తో పాటు 128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో రూ.10,499తో అందుబాటులో ఉంది. ఇక మూడవ వేరియంట్ 8GB ర్యామ్తో 128GB స్టోరేజ్తో రూ.10,899 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. మార్కెట్లో దీని బేస్ వేరియంట్ ధర రూ.19,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది..
ఇక దీనిని ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుగోలు చేసేవారికి ఏకంగా 47 శాతం తగ్గింపుతో రూ.10,699కే పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా UPI వినియోగించి దీనిని కొనుగోలు చేసేవారికి అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్ లభిస్తుంది. ఇవే కాకుండా కొన్ని బ్యాంక్లకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే 5 శాతం వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది.