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Chanakya Niti: సుఖమయ దాంపత్య జీవితానికి ఆచార్య చాణక్యుడి ‘సీక్రెట్’ ఫార్ములా ఇదే..!

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 13, 2026, 05:22 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 05:25 AM IST

Chanakya Niti For Family Life: ఆచార్య  చాణక్యుడు గురించి కొత్తగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఎపుడో సామాన్య శకం పూర్వం ఈయన చెప్పిన నీతి సూత్రాలు, ఆర్ధిక విధానాలు, రాజకీయాలు, వైవాహిక బంధం పై ఈయన చెప్పిన సలహాలు అప్పటికీ ఇప్పటికీ సదా ఆచరణీయమే. ముఖ్యంగా వైవాహిక జీవితం గురించి ఈ చెప్పిన సలహాలు, సూచనలు కాలం మారినా అది నిత్య సత్యం. 

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కుటుంబం గురించి చాణక్య నీతి

Chanakya Niti Husband And Wife: ఆచార్య చాణక్యుడు కుటుంబ బంధాలు, అనుబంధాల విషయంలో కొన్ని సలహాలు సూచనలు ఇచ్చారు.  జీవిత భాగస్వామిని తొందరపాటుతో లేదా కేవలం భావోద్వేగాల ఆధారంగా ఎంచుకోవడం కొన్ని సమస్యలకు దారితీయవచ్చు. అందుకే అటు ఏడు తరాలు.. ఇటు తరాలు చూడమని మన పెద్దలు చెబుతుంటారు. ఇందుకోసం, ఆచార్య చాణక్యుడు తన నీతిలో ఎందరో వివాహితులకు అనేక సూచనలు ఇచ్చారు.

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కుటుంబం గురించి చాణక్యనీతి

చాణక్య నీతి: ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో వివాహం అతి ముఖ్యమైన ఘట్టం. ఇల్లు కట్టిచూడు.. పెళ్లి చేసి చూడు అని మన పెద్దలు ఊరకనే అనలేదు.  కానీ కొన్నిసార్లు వైవాహిక జీవితంలో కొన్ని సమస్యలు తలెత్తుతుంటాయి.వివాహాం అనేది కేవలం ఇద్దరి మధ్య బంధం మాత్రమే కాదు. అది నమ్మకం, గౌరవం, పరస్పర అవగాహనకు కూడా సంబంధించినది. అందుకే జీవిత భాగస్వామిని తొందరపాటుతో లేదా కేవలం భావోద్వేగాల ఆధారంగా ఎంచుకోవడం కొన్ని సమస్యలకు దారితీయవచ్చు. ఇందుకోసం, ఆచార్య చాణక్యుడు తన నీతిలో ఎందరో వివాహితులకు అనేక సూచనలు ఇచ్చారు.

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ఆచార్య చాణక్య నీతి

ఒక వ్యక్తి  గుర్తింపు వారి అందం, డబ్బు లేదా కనబడే తీరును బట్టి కాకుండా, వారి ప్రవర్తన, ఆలోచనలు, భావాలను బట్టి అర్థమవుతుంది. కానీ వివాహానికి ముందు ఈ అంశాలను విస్మరించడం వైవాహిక జీవితంలో అనేక విభేదాలకు దారితీయవచ్చు. బాహ్య సౌందర్యాన్ని చూసి ఏది నిర్ణయించవద్దు. అందమైన ముఖం కంటే మంచి స్వభావం ముఖ్యం. ఆచార్య చాణక్యుని ప్రకారం, అందమైన ముఖాన్ని చూసి వివాహాన్ని నిర్ణయించుకోవడం మంచిది కాదంటారు.

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కోపం పనికి రాదు..

కోపంతో, కఠినంగా మాట్లాడే వ్యక్తుల పట్ల జాగ్రత్త వహించండి.  చిన్న విషయాలపై కోపం సంబంధాలను ప్రభావితం చేస్తుంది. అలాంటి వ్యక్తులు సాధారణంగా చిన్న విషయాలను పెద్ద వాదనలుగా మారుస్తారు. అందువల్ల, సహనం ఉన్న వ్యక్తితో కలిసి జీవించడం సులభం అని చాణక్యుడు చెప్పాడు.

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దురాశపరుడికి దూరంగా ఉండాలి

దురాశపరుడికి దూరంగా ఉండటం మంచిది: ప్రేమ కంటే డబ్బుకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం వైవాహిక జీవితంలో సమస్యలకు కారణమవుతుంది. వివాహా బంధం అనేది నమ్మకం, ఐక్యతా భావంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎవరైనా కేవలం డబ్బు, ఆస్తి లేదా ఆర్థిక స్థితిని చూసి బంధాన్ని ఏర్పరచుకోవాలనుకుంటే, కష్ట సమయాల్లో కలిసి ఉండే అవకాశాలు తగ్గిపోయే చాన్సెస్ ఉన్నాయి. అలాంటి వ్యక్తులకు దూరంగా ఉండటం బెటర్. 

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గౌరవం ముఖ్యం

గౌరవం ముఖ్యం: ప్రవర్తనే ఒక వ్యక్తి యొక్క నిజమైన గుర్తింపును ఇస్తుంది. అందువల్ల, ఒక వ్యక్తి ఇతరులను అగౌరవపరిస్తే, వివాహాం తర్వాత వారు తమ భాగస్వామిని, కుటుంబాన్ని గౌరవిస్తారని ఆశించడం భంగపాటే అవుతుంది. అందువల్ల, దానికి గుణానికే అణుకవ ఉన్న వారికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ఆచార్య చాణక్యుడు చెప్పాడు. 

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గమనిక

Disclaimer (గమనిక): ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం మత విశ్వాసాలు, ఆచార్య చాణక్యుడు చెప్పిన నీతి సూత్రాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. దీనికి ఎటువంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. జీ మీదడియా న్యూస్ ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు.

TAGS:
Chanakya Niti
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