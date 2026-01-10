Acne Skin Care: ముఖంపై భయంకరమైన నల్ల మచ్చలు పోవాలంటే? రూపాయి ఖర్చు లేకుండా బామ్మల కాలం నాటి చిట్కా!

Acne Skin Care Tips: ముఖంపై మొటిమలు తగ్గినా, అవి వదిలివెళ్లే మచ్చలు చికాకు కలిగిస్తుంటాయి. మార్కెట్లో దొరికే ఖరీదైన క్రీముల కంటే, మన వంటగదిలో దొరికే సహజసిద్ధమైన వస్తువులతో ఈ మచ్చలను సులభంగా మాయం చేయవచ్చు. మీ చర్మాన్ని మెరిపించే ఆ 6 అద్భుతమైన చిట్కాలు ఉన్నాయి. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
1. బంగాళాదుంప రసం బంగాళాదుంపలో సహజమైన బ్లీచింగ్ గుణాలు ఉంటాయి. ఇది చర్మంపై ఉన్న నల్లటి మచ్చలను తగ్గించడంలో అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. బంగాళాదుంప ముక్కను నేరుగా మచ్చలపై రుద్దండి లేదా దాని రసంలో కొంచెం తేనె కలిపి ముఖానికి పట్టించండి. 10 నిమిషాల తర్వాత కడిగేస్తే చర్మం కాంతివంతంగా మారుతుంది.
2. పసుపు ప్యాక్ పసుపులో ఉండే యాంటీ సెప్టిక్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు మొటిమలను తగ్గించడమే కాకుండా పాత మచ్చలను వేగంగా నయం చేస్తాయి. పసుపును శనగపిండి, పాలతో కలిపి పేస్ట్లా చేసి ముఖానికి అప్లై చేయండి. ఇది చర్మాన్ని బ్యాక్టీరియా నుండి రక్షిస్తుంది.
3. నారింజ తొక్క పొడి విటమిన్-సి పుష్కలంగా ఉండే నారింజ తొక్కలు చర్మాన్ని ఎక్స్ఫోలియేట్, చేయడానికి తోడ్పడతాయి. ఎండబెట్టిన నారింజ తొక్కల పొడిని రోజ్ వాటర్ లేదా పాలతో కలిపి మచ్చలపై సున్నితంగా మసాజ్ చేయండి. ఇది చనిపోయిన చర్మ కణాలను తొలగిస్తుంది.
4. టమోటా, కాఫీ టమోటాలో ఉండే విటమిన్-సి, కాఫీలోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ మొటిమల మచ్చలకు చెక్ పెడతాయి. ముందుగా సగం కోసిన టమోటా ముక్కపై కొంచెం కాఫీ పొడిని చల్లి ముఖంపై వృత్తాకారంలో మసాజ్ చేయండి. ఇది చర్మాన్ని లోతుగా శుభ్రపరుస్తుంది.
5. తేనె తేనె చర్మానికి సహజమైన తేమను అందించడమే కాకుండా మచ్చలను తేలికపరుస్తుంది. స్వచ్ఛమైన తేనెను నేరుగా మచ్చలపై రాయండి. చర్మం పొడిగా ఉండేవారికి ఇది ఉత్తమమైన చికిత్స.
6. పచ్చి పాలు పాలు సహజమైన క్లెన్సర్గా పనిచేస్తాయి. ఇందులో ఉండే లాక్టిక్ యాసిడ్ చర్మ ఛాయను మెరుగుపరుస్తుంది. దూదిని పచ్చి పాలలో ముంచి ముఖంపై అప్లై చేయండి. 15 నిమిషాల తర్వాత చల్లని నీటితో కడిగేయండి. రోజూ ఇలా చేస్తే మచ్చలు క్రమంగా తగ్గుతాయి.
గమనిక: మీకు సున్నితమైన చర్మం (Sensitive Skin) ఉంటే, ఏదైనా చిట్కాను పాటించే ముందు ప్యాచ్ టెస్ట్ (చేతిపై కొంచెం రాసి చూడటం) చేయడం మంచిది. అలాగే మొటిమలు ఎక్కువగా ఉంటే చర్మ నిపుణులను సంప్రదించడం ఉత్తమం. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.