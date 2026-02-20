Seetha Payanam: యాక్షన్ కింగ్ కూతురికి మరో హిట్.. సీతా పయనం 4 రోజుల్లో 8.7 కోట్ల గ్రాస్

Seetha Payanam: యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ దర్శకత్వం వహించిన ‘సీతా పయనం’ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి దూకుడు చూపిస్తోంది. విడుదలైన నాలుగు రోజుల్లోనే ఈ మూవీ రూ.8.7 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్లు సాధించింది. పాజిటివ్ మౌత్ టాక్, కథ, సంగీతం సినిమాకు ప్లస్గా మారాయి.
యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కిన తాజా చిత్రం సీతా పయనం మంచి ఆదరణ పొందుతోంది. గత వారం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఈ సినిమా, విడుదలైన కొద్ది రోజుల్లోనే బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి ఫలితాన్ని నమోదు చేసింది. ఫిబ్రవరి 14న థియేటర్లలోకి వచ్చిన ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం మంచి కలెక్షన్లతో దూసుకుపోతోంది.
ఈ సినిమాను అర్జున్ స్వయంగా నిర్మించడమే కాకుండా దర్శకత్వం కూడా వహించారు. ఈ చిత్రంతో ఆయన తన కూతురు ఐశ్వర్య అర్జున్ను హీరోయిన్గా పరిచయం చేశారు. అలాగే ఉపేంద్ర అన్న కుమారుడు నిరంజన్ కూడా ఈ సినిమా ద్వారా నటుడిగా.. ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. శ్రీ రామ్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యానర్పై ఈ సినిమా తెరకెక్కింది.
సినిమా విడుదలైన మొదటి రోజే పాజిటివ్ టాక్ వచ్చింది. కథ, కథనంలో ఉన్న భావోద్వేగాలు ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకున్నాయి. ముఖ్యంగా కుటుంబ విలువలు, భావోద్వేగ సన్నివేశాలు ప్రేక్షకులకు కనెక్ట్ అయ్యాయి. అర్జున్ రాసుకున్న కథను ఆయన చాలా సింపుల్గా, హృదయానికి హత్తుకునేలా తెరపై చూపించారని పలువురు అభిప్రాయపడ్డారు.
డైలాగ్స్ కూడా సినిమాకు పెద్ద ప్లస్ అయ్యాయి. సాయి మాధవ్ బుర్రా రాసిన సంభాషణలు పాత్రలకు బలాన్ని ఇచ్చాయి. అలాగే సంగీత దర్శకుడు అనూప్ రూబెన్స్ అందించిన పాటలు, నేపథ్య సంగీతం సినిమాకు మరో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాయి. భావోద్వేగ సన్నివేశాల్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ బాగా వర్క్ అయింది.
మేకర్స్ ప్రకటించిన సమాచారం ప్రకారం, ఈ సినిమా నాలుగు రోజుల్లోనే రూ.8.7 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్లు సాధించింది. గత వారం విడుదలైన చిత్రాల్లో ‘సీతా పయనం’ ముందువరుసలో నిలిచింది. మౌత్ టాక్ పెరగడంతో రోజురోజుకీ కలెక్షన్లు కూడా పెరుగుతున్నాయి.
ఈ సినిమాలో అర్జున్తో పాటు ధృవ్ సర్జా స్పెషల్ కేమియోలో కనిపించడం కూడా ప్రేక్షకులకు నచ్చింది. మొత్తానికి, ఐశ్వర్య అర్జున్ తొలి సినిమా మంచి విజయాన్ని అందుకోవడంతో చిత్రబృందం ఆనందంగా ఉంది. రెండో వారం కూడా ఈ సినిమా మంచి రన్ కొనసాగిస్తుందని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.