English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Tamannaah Bhatia: నీ మిల్కీ బాడితో ఆ పనిచేస్తావా.?.. తమన్నపై 69 ఏళ్ల సీనియర్ నటుడు వల్గర్ కామెంట్స్..

Tamannaah Bhatia: నీ మిల్కీ బాడితో ఆ పనిచేస్తావా.?.. తమన్నపై 69 ఏళ్ల సీనియర్ నటుడు వల్గర్ కామెంట్స్..

Annu kapoor on tamannaah milky body controversy: తమన్న ఇటీవల తన ప్రియుడు విజయ్ వర్మతో బ్రేకప్ చెప్పుకున్న విషయం తెలిసిందే. అప్పటి నుంచి తన లైఫ్ లో,మూవీస్ లలో బిజీగా ఉంటున్నారు. అయితే ఇటీవల తమన్నపై సీనియర్ నటుడు అన్నూకపూర్  చేసిన వ్యాఖ్యలు పెనుదుమారంగా మారాయి.
 
1 /6

తమన్న భాటియా ఇండస్ట్రీలో అడుగు పెట్టి 20 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్నారు. తన అందం, అభినయంతో తెలుగు, తమిళం, బాలీవుడ్ లలో, వెబ్ సిరిస్ లలో నటించారు. తమన్నను మిల్కీ బ్యూటీ అని ముద్దుగా పిలుస్తారు. చాలా మంది హీరోలు తమన్న పక్కన నటిస్తే.. తమ రంగు తక్కువ అని తెగ ఇబ్బంది పడిపోతారంట.  

2 /6

ఈ క్రమంలో తమన్న తన ప్రియుడు విజయ్ వర్మతో బ్రేకప్ తర్వాత ఎక్కువగా వార్తలలో నిలిచారు. కొన్నిరోజులు పాటు తమన్న చాలా డీప్రెషన్ లోకి వెళ్లారని కూడా వార్తలు వచ్చాయి.ఆ  తర్వాత తమన్న ఆ వార్తల్ని కొట్టిపారేశారు. తరచుగా తమన్న తన మూవీస్, ఇతర అప్ డేట్స్ లను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తుంటారు.  

3 /6

అయితే.. తమన్న ఇటీవల..ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ.. స్త్రీ2 మూవీలో ఆజ్ కీ రాత్ పాట పెడితేనే చాలా మంది పిల్లలు అన్నం తింటున్నారని,  నిద్రపోతున్నారని ఫన్నీగా మాట్లాడారు.  అయితే..ఈ వ్యాఖ్యలపై సీనియర్ నటుడు అన్నూ కపూర్ పూర్తిగా వెటకారంగా, వల్గర్ గా అర్థం వచ్చేలా మాట్లాడారు.  

4 /6

అన్నూ కపూర్ మాట్లాడుతూ.. ఓమై గాడ్..  తమన్నది పాలలాంటి అందమైన శరీరం అంటూ మాట్లాడారు. ఆమె ఏ వయస్సు వారిని నిద్రపుచ్చుతుంది.. 70 ఏళ్ల వారు కూడా పిల్లల లాంటి వారే కదా..అంటూ వల్గర్ గా మాట్లాడారు. అంతటితో  ఆగకుండా నీ మెరిసే ముఖంతో, మిల్కీ బాడీతో మెస్మరైజ్ అయి అందరు నిద్రపోతున్నారంటే.. అది గొప్ప విషయం కదా.. అంటూ డబుల్ మీనింగ్ అర్థం వచ్చేలా నీచంగా మాట్లాడాడు.  

5 /6

 దీంతో ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం వివాదాస్పదంగా మారాయి. అయిన సీనియర్ నటుడు అయి ఉండి ఒకరి శరీరం గురించి, చర్మం రంగు అంటూ డబుల్ మీనింగ్ వచ్చేలా ఇంత నీచంగా మాట్లాడతారా..?.. అంటూ ఫైర్ అయ్యారు.  

6 /6

 నీకు కూతుళ్లు, మనవరాళ్లు లేరా..?.. వారిని కూడా ఇలానే మాట్లాడుతావా.. అంటూ నెటిజన్లు అన్నూకపూర్ ను ఏకీపారేస్తున్నారు. గతంలో అన్నూకపూర్ గాంధీజిపై కూడా కాంట్రవర్సీగా మాట్లాడి వార్తలలో నిలిచాడు. వెంటనే ఈ వ్యాఖ్యల్ని వెనక్కు తీసుకుని దీనిపై సారీ చెప్పాలని నెటిజన్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.  

Tamannaah Bhatia Annu kapoor tamannaah bhatia latest news annu kapoor on tamannaah milky body annu Kapoor controversy Tamannaah controversy annu Kapoor controversy comments on tamannaah Bhatia

Next Gallery

Tata Capital IPO: ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకుంటే నట్టేట ముంచింది.. తీవ్రంగా నిరాశపర్చిన టాటా క్యాపిటల్ ఐపిఓ..!!