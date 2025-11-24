English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Dhanush Mrunal: మృణాల్ ఠాకూర్ తో డేటింగ్ కన్ఫర్మ్ చేసిన ధనుష్..!

Mrunal Thakur Dating: మృణాల్ ఠాకూర్ సీతారామన్ సినిమాతో తనకంటూ ఎంతో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ముందు హిందీ సినిమాలతో పాపులర్ అయిన ఈ హీరోయిన్.. అంతకుముందు కొన్ని సీరియల్స్ లో కూడా నటించింది. అయితే ఆమెకు మంచి పేరు తెచ్చి పెట్టింది మాత్రం తెలుగు ఇండస్ట్రీలో విడుదలైన సీతారామం
 
ముందుగా సీరియల్స్ ద్వారా పరిచయమైన హీరోయిన్..మృణాల్ ఠాకూర్ ఆ తరువాత జెర్సీ రీమేక్లో నటించి ప్రశంసలు అందుకుంది. అయితే అన్నిటికన్నా ఎక్కువ తెలుగులో వచ్చిన సీతారామం సినిమా ఆ తరువాత నానితో చేసిన హాయ్ నాన్న చిత్రం ఆమెకు మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టింది.  

వరస విజయాలు అందుకని తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో మంచి పేరు తెచ్చుకున్న ఈ.. హీరోయిన్ ప్రస్తుతం సినిమాల కన్నా కూడా తన పర్సనల్ లైఫ్ వల్ల వార్తల్లో నిలుస్తోంది.  

అందుకు ముఖ్య కారణం ఈ హీరోయిన్ తమిళ హీరో ధనుష్ తో ప్రేమలో ఉన్నారు అనే వార్త వైరల్ కావడం. ముందుగా.. రజినీకాంత్ కూతురిని పెళ్లి చేసుకున్న ధనుష్ ఎన్నో సంవత్సరాల తర్వాత ఆమెకు విరాకులు ఇచ్చారు. 

అయితే ఆమెతో విరాకులు తీసుకున్న కొద్ది రోజులకి మృణాల్ తో ప్రేమలో ఉన్నారు అన్న వార్త వైరల్ అవుతూ వచ్చింది. ఇక ప్రస్తుతం కొన్ని పోస్టుల ద్వారా..ధనుష్ -మృణాల్ ఠాకూర్ డేటింగ్ చేస్తున్నారనే ప్రచారం మరోసారి ఊపందుకుంది.   

అసలు విషయానికి వస్తే..మృణాల్ నటించిన 'దో దీవానే షెహ్రర్ మే' మూవీ టీజర్ తాజాగా విడుదలైంది. దీనిపై ఆమె ఇన్స్టాలో పోస్టు.. చేయగా 'చాలా బాగుంది' అనే అర్థంలో ధనుష్ కామెంట్ చేశారు. దీనికి హీరోయిన్ లవ్ సింబల్తో రిప్లై ఇచ్చారు. ఈ స్క్రీన్ షాట్లను అభిమానులు వైరల్ చేస్తున్నారు.   

ఇక ఈ పోస్టుల ద్వారా వారిమధ్య బంధం నిజమేనంటున్నారు. అంతేకాదు ప్రేమ సింబల్ పెట్టి మరి ధనుష్ కన్ఫర్మ్ చేసినట్టు అందరూ అనుకుంటున్నారు. గతంలోనూ ఇలాంటి ప్రచారం జరగగా మృణాల్ ఖండించారు.

