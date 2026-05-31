Naga Chaitanya: బంగారం థ్యాంక్యూ.. రెండో భార్యకు నాగచైతన్య బర్త్‌డే స్పెషల్‌ విషెస్‌!

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: May 31, 2026, 06:47 PM IST|Updated: May 31, 2026, 06:47 PM IST

Naga Chaitanya Birthday Wishes To Sobhita Dhulipala: తన రెండో భార్యకు సినీ నటుడు అక్కినేని నాగచైతన్య ప్రత్యేకంగా బర్త్‌ డే విషెస్‌ చెప్పాడు. వారిద్దరి ప్రేమ ఎంత గాఢంగా ఉందో ఆ పోస్టులను బట్టి అర్థమవుతోంది. తన భర్త చెప్పిన విషెస్‌కు అంతే క్యూట్‌గా శోభిత ధూళిపాల రిప్లయి ఇచ్చింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

సినీ పరిశ్రమలో రెండో వివాహం చేసుకుని చక్కగా కాపురం చేసుకుంటున్న జంట నాగచైతన్య, శోభిత హాయిగా ఉంటున్నారు. వారి రెండో జీవితం ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉంది. వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ఆస్వాదిస్తున్న ఆ జంట అప్పుడప్పుడు తమ ప్రేమను బహిరంగంగా వ్యక్తపరుచుకుంటున్నారు. తాజాగా మరోసారి వారు తమ ప్రేమబంధాన్ని పంచుకున్నారు.

మే 31వ రోజు శోభిత దూళిపాల పుట్టినరోజు. ఈ పుట్టినరోజు సందర్భంగా తన భార్య శోభితకు నాగచైతన్య సోషల్‌ మీడియా వేదికగా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఆమెతో ఉన్న ఫొటోలను పంచుకుంటూ చైతూ ప్రత్యేక పోస్ట్ పెట్టారు. 

'హ్యాపీ బర్త్‌ డే మై లేడీ శోభిత. నీతో జీవితాన్ని పంచుకునే అవకాశం లభించినందుకు నేను చాలా కృతజ్ఞుడిని' అంటూ రాసుకున్నాడు. ఇది చూసిన శోభిత 'థ్యాంక్యూ బంగారం' అని రిప్లయి ఇచ్చారు. దీనికి నెటిజన్ల నుంచి చక్కటి స్పందన లభిస్తోంది.

సమంతతో విడాకులు పొందిన నాగచైతన్య కొన్ని నెలల తర్వాత హీరోయిన్‌ శోభిత ధూలిపాలను 2024 డిసెంబర్‌లో రెండో వివాహం చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. హైదరాబాద్‌లోని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్‌లో వీరిద్దరి పెళ్లి వేడుక ఘనంగా జరిగిన అనంతరం వీరిద్దరూ హాయిగా జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు.

ప్రస్తుతం నాగచైతన్య కొన్ని సినిమాలతో బిజీగా ఉండగా.. శోభిత తన మోడలింగ్‌లో ఉన్నారు. ప్రస్తుతం సినిమాలు లేకపోయినా నిత్యం సోషల్‌ మీడియాలో శోభిత నెటిజన్లతో టచ్‌లో ఉన్నారు.

చైతూ పంచుకున్న ఫొటోలు వైరల్‌గా మారాయి. సోషల్‌ మీడియా వేదికగా వారు పరస్పరం చూపించుకున్న ప్రేమాప్యాయతలు వారి అన్యోన్యతను.. వారి మధ్య ఉన్న చక్కటి అనుబంధాన్ని గుర్తుచేస్తోంది. వీరి దాంపత్య జీవితం ఇలాగే కొనసాగాలని అక్కినేని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు.

