Caste In Tollywood: ఆ 2 కులాలదే టాలీవుడ్.‌. మనిషిలాగా కూడా చూడరు..నటుడు నందు షాకింగ్ వ్యాఖ్యలు..!

Tollywood Caste System: ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో నటుడు నందు చాలా ఓపెన్గా తన జీవితంలో ఎదురైన బాధలు, కష్టాలు, నిరాశల గురించి మాట్లాడారు. ఈ మాటలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చగా మారాయి. ముఖ్యంగా నెపోటిజం.. భార్య గీత మాధురితో తన అనుబంధం గురించి ఆయన చెప్పిన విషయాలు చాలా మందిని ఆలోచింపజేశాయి.
ఈ మధ్య సైకో సిద్ధార్థ సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులను పలకరించిన నందు మాట్లాడుతూ.. ఇండస్ట్రీలో నిజంగా రెండు కులాలే ఉన్నాయని అన్నారు. ఒకటి డబ్బున్నవాళ్లు..రెండోది డబ్బులేని వాళ్లు. మనిషిని మనిషిగా చూడకుండా, డబ్బు, హోదా చూసే పరిస్థితి ఎక్కువగా ఉందని చెప్పారు.
తన కుటుంబంలో దగ్గరి వాళ్లు తనను హీరోగానే చూస్తారని.. కానీ కొంతమంది బంధువులు మాత్రం చిన్నచూపు చూస్తారని చెప్పారు. పెళ్లిళ్లకు కూడా తనను పిలిచేది తనపై అభిమానంతో కాదని. గీత మాధురి వస్తుందనే ఆశతోనే అని చెప్పడం బాధగా అనిపించిందని అన్నారు.
భార్య గీత మాధురి స్టార్ సింగర్ అయినప్పటికీ.. ఆమె పేరు వాడుకుని అవకాశాలు అడగలేదని నందు స్పష్టం చేశారు. ఆమెకు ఎంతో పేరు ఉన్నా, తన కెరీర్ తన కష్టంతోనే రావాలని కోరుకున్నానని చెప్పారు. “నందు గీత మాధురి భర్త” అని పిలవడం తనకు బాధ కలిగిస్తుందని..అలాగే తన వల్ల గీతకు కూడా ఇబ్బంది కలగకూడదని భావిస్తానని చెప్పారు.
నెపోటిజం విషయానికి వస్తే..అది కొంతవరకు నిజమే అయినా..చివరికి ప్రేక్షకులే నిర్ణయం తీసుకుంటారని అన్నారు. అవకాశం రావచ్చు కానీ నిలబడాలంటే టాలెంట్, కనెక్షన్ అవసరమని చెప్పారు. తన కెరీర్లో చేసిన కొన్ని తప్పు నిర్ణయాల వల్ల తనపై ఒక మార్క్ పడిందని..అందుకే ఇప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా సినిమాలు ఎంచుకుంటున్నానని తెలిపారు.
తన జీవితంలో అత్యంత కష్టం అనిపించిన సందర్భంలో, తల్లి, భార్య ఎంత బాధపడ్డారో గుర్తు చేసుకుని భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. గీత “అన్నీ వదిలేసి వేరే దేశం వెళ్లి హోటల్లో పని చేద్దాం” అని చెప్పినప్పుడు తనకు చాలా బాధ వేసిందని అన్నారు.